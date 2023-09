“GO INTERNATIONAL”, FIERA DEI SERVIZI PER L’EXPORT, AL VIA L'11 E IL 12 OTTOBRE A MILANO

Quest'anno, alla fiera "Go International", si aspettano oltre 100 espositori e circa 50 convegni focalizzati sulle opportunità di business internazionale e novità nei servizi di export. L'obiettivo principale dell'evento è connettere le istituzioni di supporto all'internazionalizzazione e le aziende di servizi di export con le imprese italiane interessate ai mercati esteri.





Nel 2022, le esportazioni italiane hanno registrato un aumento del 19,9%, contribuendo positivamente all'economia. Tuttavia, si prevede che il commercio globale nel 2023 crescerà solo dell'1% a causa delle tensioni globali, come il conflitto tra Russia e Ucraina, influenzando i prezzi delle materie prime e dell'energia.Riccardo Garosci, presidente di Aice, ha sottolineato l'importanza dell'export per l'economia italiana e ha evidenziato l'importanza di approcci strategici alle opportunità internazionali. Garosci afferma che la fiera "Go International" fornirà soluzioni e servizi essenziali per le imprese che desiderano espandersi all'estero.L'evento, come evidenziato da Aice, è un'opportunità preziosa per le aziende del settore export. Oltre alle entità italiane dedicate alla promozione del Made in Italy, l'evento vedrà la presenza di molte altre organizzazioni e aziende, tra cui banche, gestori di export temporanei, specialisti in logistica e molti altri.Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i siti web di Aice e "Go International"