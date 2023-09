WhatsApp to Web: che cos'è e come si usa

Che cos'è WhatsApp to Web







WhatsApp Web offre anche una serie di funzionalità per la gestione delle conversazioni e la comunicazione con i contatti. Ecco alcune delle funzioni aggiuntive descritte nella tua descrizione:

1. Eliminare Messaggi: Puoi eliminare messaggi specifici o l'intera chat con un contatto o un gruppo facendo clic sui tre puntini verticali e selezionando l'opzione corrispondente. È utile per gestire la cronologia delle conversazioni.

2. Impostare come Silenziosa: Puoi impostare una chat come silenziosa per non ricevere notifiche fastidiose da quella specifica conversazione.

3. Informazioni sul Contatto: Puoi accedere alle informazioni sul contatto facendo clic sui tre puntini verticali nella chat. Questo ti fornisce dettagli sul contatto, comprese le informazioni sul profilo e altre opzioni di gestione.

4. Emoticon, GIF e Adesivi: Nella parte inferiore della finestra di chat, puoi accedere alle emoticon, alle GIF e agli adesivi per arricchire le tue conversazioni con elementi visivi e divertenti.

5. Immissione Vocale: A destra della barra di composizione dei messaggi, c'è un'icona del microfono che consente l'input vocale. Puoi tenere premuto il pulsante per registrare e inviare messaggi vocali ai tuoi contatti.

WhatsApp Web è sicuramente uno strumento molto utile per la gestione delle conversazioni e la comunicazione con i contatti direttamente dal tuo computer. Anche se presenta alcune limitazioni, come menzionato, come la dipendenza da una connessione Internet attiva sul telefono, la funzione Multi-dispositivo potrebbe aiutare a mitigare alcune di queste limitazioni e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e sviluppi relativi a WhatsApp Web, è consigliabile seguire le risorse ufficiali di WhatsApp o consultare fonti di notizie attendibili.





Oggi, per la prima volta, molti avranno l'opportunità di utilizzare WhatsApp direttamente dal proprio browser. La nostra versione web rappresenta semplicemente un'estensione del vostro telefono, poiché il browser replica esattamente le conversazioni e i messaggi presenti sul vostro dispositivo mobile. In altre parole, tutti i vostri messaggi rimangono ancora archiviati sul vostro telefono.Per collegare il browser al vostro WhatsApp, è sufficiente aprire il link https://web.whatsapp.com utilizzando il browser Google Chrome. Apparirà un codice QR che dovrete scannerizzare all'interno dell'app WhatsApp sul vostro telefono, e il gioco è fatto. In questo modo, stabilirete una connessione tra WhatsApp sul vostro telefono e la versione web di WhatsApp. Per garantire il corretto funzionamento del nostro client web, il telefono deve essere connesso a Internet e deve essere installata la versione più recente di WhatsApp.WhatsApp Web è un'applicazione online gratuita che consente agli utenti di utilizzare WhatsApp direttamente dal loro computer, senza la necessità di scaricare o installare alcun software aggiuntivo. Funziona come uno specchio delle attività svolte sull'app WhatsApp sullo smartphone, consentendo di svolgere le stesse attività su un dispositivo più grande, come un computer, con l'aiuto della tastiera.Le principali caratteristiche di WhatsApp Web includono:Specchio delle attività: WhatsApp Web replica le conversazioni e i messaggi presenti sullo smartphone dell'utente, consentendo di visualizzarli e rispondere a essi direttamente dal computer.Utilizzo della tastiera: È possibile scrivere messaggi più rapidamente e comodamente utilizzando la tastiera del computer anziché quella del telefono.Condivisione di file: Gli utenti possono condividere facilmente file dal proprio computer con i contatti su WhatsApp Web, semplificando la condivisione di documenti e media.Accesso immediato: WhatsApp Web può essere utilizzato direttamente tramite il browser web senza dover scaricare o installare alcun software aggiuntivo. Tuttavia, è disponibile anche un'applicazione desktop per Windows 8, Windows 10/11 e macOS per un accesso più rapido.Per utilizzare WhatsApp Web, è necessario:Connessione attiva: Assicurarsi che sia il telefono sia il computer siano connessi a Internet in modo simultaneo.Accesso tramite browser: Aprire il browser web e visitare il sito web ufficiale di WhatsApp Web: https://web.whatsapp.com. All'interno del browser, verrà visualizzato un codice QR.Scansionare il codice QR: Aprire l'app WhatsApp sul proprio smartphone e toccare l'icona dei tre puntini (solitamente in alto a destra) per accedere alle impostazioni. Selezionare "Dispositivi collegati" e utilizzare la fotocamera del telefono per scannerizzare il codice QR visualizzato sullo schermo del computer.Una volta completata la scansione del codice QR, WhatsApp Web sincronizzerà le conversazioni e i messaggi dal telefono al computer, consentendo all'utente di utilizzare WhatsApp direttamente dal browser.È importante notare che, per garantire il corretto funzionamento di WhatsApp Web, il telefono deve rimanere connesso a Internet e dovrebbe essere aggiornato all'ultima versione di WhatsApp. Inoltre, fino a quando ho conoscenza (settembre 2021), WhatsApp Web non è stato disponibile per gli utenti iOS a causa delle restrizioni imposte dalla piattaforma Apple. Tuttavia, è possibile che ci siano state evoluzioni o aggiornamenti dopo questa data.Le funzionalità di WhatsApp Web riflettono in gran parte quelle dell'app mobile, consentendo agli utenti di gestire le loro conversazioni e interagire con i contatti tramite il browser web. Ecco un riepilogo delle principali funzionalità di WhatsApp Web, come descritte nella tua descrizione:Elenco dei Contatti: Nella colonna a sinistra, è possibile visualizzare l'elenco dei contatti e delle chat recenti. Puoi cercare e selezionare i contatti con cui desideri interagire.Notifiche Desktop: Puoi attivare o disattivare le notifiche desktop per ricevere avvisi in tempo reale quando arriva un nuovo messaggio su WhatsApp Web.Modifica Profilo: Cliccando sulla tua foto del profilo nella parte superiore, puoi modificare la tua immagine del profilo, il nome e la frase in primo piano. Le modifiche apportate si rifletteranno anche sull'app mobile.Momenti di WhatsApp: Puoi aprire i Momenti di WhatsApp, simili alle storie su altre piattaforme social, per condividere foto e video temporanei.Nuova Chat: Puoi iniziare una nuova conversazione con un contatto o un gruppo selezionando questa opzione.Menu delle Impostazioni: Nel menu delle impostazioni, puoi creare nuovi gruppi, controllare i messaggi archiviati, i messaggi importanti e disconnettere WhatsApp Web. Puoi anche configurare le notifiche, personalizzare lo sfondo della chat, gestire gli utenti bloccati e accedere alla guida.Conversazioni: Quando selezioni un contatto o una chat, la colonna principale mostrerà le conversazioni attive e i messaggi recenti. Puoi cercare elementi specifici utilizzando la lente d'ingrandimento, allegare file come foto e video tramite l'icona della graffetta, scattare foto in tempo reale con la webcam, inviare documenti o schede contatto.In generale, WhatsApp Web offre un'esperienza simile a quella dell'app mobile, ma con il vantaggio di utilizzare una tastiera e uno schermo più grandi su un computer. Le modifiche apportate alle impostazioni o al profilo su WhatsApp Web saranno sincronizzate anche sull'app mobile, garantendo una coerenza tra le due piattaforme.