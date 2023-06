Il risparmio tra negozio fisico e store online

L'e-commerce è un fenomeno in enorme ascesa, incentivato dalla digitalizzazione e dalla facilità di accesso a internet. E’ un mercato virtuale in cui i consumatori possono acquistare beni e servizi con un semplice clic del mouse.

D'altra parte, invece, i negozi fisici rappresentano la tradizione, un luogo in cui i consumatori possono toccare, sentire e vedere i prodotti prima di acquistarli.

Questo articolo esplorerà le differenze tra l'e-commerce e i negozi fisici in termini di risparmio per il consumatore e di come sia possibile ridurre i costi di acquisto nella maggior parte dei casi.

Cos’è l’e-commerce

Secondo le statistiche, le vendite online sono aumentate in modo significativo negli ultimi anni, grazie alla comodità e alla varietà di prodotti disponibili e alla sempre più rapida consegna da parte dei corrieri. La crescita dell'e-commerce è alimentata da vari fattori, tra cui l'aumento dell'uso di internet, la comodità del shopping online e la capacità di confrontare facilmente i prezzi tra diversi venditori.

Uno dei principali vantaggi dell'e-commerce è il potenziale per risparmiare denaro. Questo è dovuto in gran parte alla riduzione dei costi operativi per i rivenditori, che possono tradursi in prezzi più bassi per i consumatori. Inoltre, l'e-commerce permette ai consumatori di confrontare facilmente i prezzi tra diversi siti web, garantendo che si possano trovare le migliori offerte. Infine, molte piattaforme di e-commerce offrono regolarmente sconti e offerte speciali, che possono portare a ulteriori risparmi.

Tuttavia, l'e-commerce ha anche alcuni svantaggi in termini di risparmio. Ad esempio, alcuni siti web possono avere costi nascosti, come le spese di spedizione, che possono aumentare il costo totale di un prodotto. Inoltre, la facilità e la comodità del shopping online possono portare a acquisti impulsivi, che possono comportare spese non necessarie.

Che fine hanno fatto i negozi fisici?

Nonostante la crescita dell'e-commerce, i negozi fisici continuano a giocare un ruolo importante nel panorama del mercato sia italiano che globale. Questi negozi offrono ai consumatori l'opportunità di interagire fisicamente con i prodotti, il che in alcuni casi e per certi tipi di acquisti risulta essere ancora un punto di forza, come nell'abbigliamento o nell'elettronica.

Quest’ultimi offrono anche diverse opportunità per il risparmio, come potrebbero essere: zero spese di spedizione, possibilità di acquistare immediatamente il prodotto scelto e possibilità di sostituirlo altrettanto rapidamente.

Ahimé ci sono però anche degli aspetti negativi che fanno aumentare il prezzo, come ad esempio: i costi di gestione della merce, la necessità di fare magazzino ed il costo del personale.

Confronto tra E-commerce e Negozi Fisici

Sebbene sia l'e-commerce che i negozi fisici abbiano i loro vantaggi e svantaggi in termini di risparmio, ci sono alcune differenze chiave tra i due. Mentre l'e-commerce può offrire una maggiore varietà di prodotti e la comodità di fare acquisti da casa, i negozi fisici offrono un'esperienza di acquisto tangibile e la possibilità di evitare costi di spedizione.

Entrambi hanno la capacità di offrire sconti e promozioni, ma le modalità possono variare anche di molto. Un negozio virtuale può offrire codici di sconto o cashback da applicare al momento del checkout, un negozio fisico può offrire vendite di fine stagione o sconti su prodotti specifici.

Strategie per Risparmiare sia Online che Offline

Nonostante le differenze tra l'e-commerce e i negozi fisici, ci sono diverse strategie che i consumatori possono adottare per risparmiare sia online che offline. Queste includono:

Confronto dei prezzi: Che si tratti di fare acquisti online o in un negozio fisico, il confronto dei prezzi tra diversi rivenditori può aiutare a garantire che si ottenga il miglior prezzo possibile. Utilizzo di codici di sconto e coupon: Molti rivenditori, sia online che offline, offrono codici di sconto o coupon che possono essere utilizzati per ridurre il prezzo di un prodotto. Se parliamo di acquisti online puoi sicuramente valutare di acquistare passando per la piattaforma di Bestshopping, che offre codici sconto e cashback molto vantaggiosi sulla maggior parte delle grandi piattaforme in rete. Sfruttare promo temporanee: Sia online che offline, i rivenditori spesso offrono promozioni temporanee su determinati prodotti. Pianificazione degli acquisti: Evitare gli acquisti impulsivi e pianificare in anticipo può aiutare a risparmiare denaro, soprattutto se si è vicino ad un periodo di saldi.





Conclusioni

Come abbiamo constatao, sia l'e-commerce che i negozi fisici offrono opportunità uniche per il risparmio. Sebbene l'e-commerce stia crescendo ad un ritmo significativo, con una crescita prevista dell'8,9% nel 2023 e vendite globali di e-commerce previste a $5,9 trilioni​ , i negozi fisici continuano a rappresentare una parte significativa del panorama del retail, con l'82% delle vendite al dettaglio del valore di $23 trilioni avvenute in negozi fisici nel 2020​​.

