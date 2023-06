Acquisti tech per la nuova casa: cosa non può mancare?

Fare acquisti tech per la nuova casa è il sogno di tutti: i dispositivi tecnologici ormai rappresentano un enorme punto di riferimento, in quanto ci semplificano di fatto la vita. Prima di trasferirsi nella nuova abitazione, è importante fare una lista di cosa comprare, così da tenersi pronti all’occorrenza. Certo, prima bisogna trovare la casa dei propri sogni, stabilire un budget, provare a utilizzare un comparatore mutui come ComparaSemplice.it per comprendere quanto si spenderà. Ma, per chi ha già tutto pronto, o semplicemente per chi vuole iniziare a prepararsi, ecco una comoda lista di dispositivi tech indispensabili.

Questi acquisti rappresentano, per chi desidera rendere la propria nuova casa un ambiente moderno e tecnologico, un vero e proprio vantaggio. Grazie ai dispositivi proposti, possiamo sfruttare al meglio i vantaggi della cosiddetta home automation e migliorare notevolmente la qualità della vita quotidiana.

Televisore 4K

Oggi, i dispositivi hi-tech e le soluzioni domotiche si stanno rapidamente diffondendo nelle abitazioni, grazie ai numerosi vantaggi che offrono in termini di comodità, risparmio energetico e sicurezza. Ma, di certo, in una casa all’avanguardia, non può mancare il televisore 4K, di ultimissima generazione.

Con la sua altissima risoluzione, questo tipo di TV offre immagini nitide e dettagliate, per un’esperienza visiva davvero coinvolgente. I modelli con tecnologia OLED, pur avendo un costo più elevato, assicurano una qualità dell'immagine ancora superiore, con neri profondi e colori brillanti. Davvero da non perdere.

Aspirapolvere Robot

Per mantenere la casa sempre pulita senza dover passare l’aspirapolvere a mano, un robot aspirapolvere è un acquisto tech davvero utile. Questi piccoli dispositivi automatizzati sono in grado di pulire i pavimenti in modo totalmente autonomo, raccogliendo polvere e sporco grazie ai loro sensori e algoritmi intelligenti. Il Roomba di iRobot è stato il primo modello di successo in questo settore, ma oggi esistono numerose alternative di diverse fasce di prezzo e con diverse funzionalità.

Il frigorifero intelligente

Un frigorifero intelligente può semplificare la vita in cucina e aiutare a ridurre gli sprechi alimentari. Questi elettrodomestici sono dotati connessione Wi-Fi, consentendo di controllare il contenuto del frigo in qualsiasi momento tramite smartphone. In questo modo, è possibile verificare facilmente se si è a corto di latte o di altri alimenti mentre si è al supermercato, senza doverlo nemmeno aprire. Una vera e propria rivoluzione che non dovremmo lasciarci sfuggire.

Lampadine Wi-Fi

Le lampadine intelligenti rappresentano di certo un ulteriore acquisto tech imperdibile per chi desidera avere il controllo totale dell'illuminazione della propria casa. Queste lampadine si connettono a internet tramite Wi-Fi e possono essere gestite direttamente dallo smartphone o da altri dispositivi portatili, anche mediante comandi vocali. È possibile regolare l'accensione, lo spegnimento, il colore e l’intensità della luce in modo semplice e immediato. Philips, con la sua gamma Hue, ha dato il via a questa tendenza, ma oggi molti altri produttori di illuminotecnica stanno seguendo questa strada.

Robot Lavavetri

Pulire i vetri delle finestre può essere un’attività noiosa e faticosa: preferiremmo tutti fare altro in quelle ore. Per semplificare questa mansione e ottenere risultati impeccabili, però, possiamo valutare l’acquisto di un robot lavavetri. Questi dispositivi senza fili all-in-one sono in grado di pulire il vetro, rimuovere lo sporco e aspirare il liquido residuo in un solo passaggio. I modelli più avanzati, come il Folletto VG100 di Vorwerk, dispongono di una vaschetta incorporata per il liquido detergente e di un attacco per panno in microfibra.

Termostato Intelligente

Avere un termostato intelligente in casa significa poter controllare e regolare la temperatura della caldaia da remoto, ottenendo al contempo un notevole risparmio energetico. I dispositivi più avanzati sfruttano le funzioni interne dello smartphone (come la localizzazione) per regolare automaticamente la temperatura in base alle abitudini dell’utente. Ad esempio, il sistema può alzare il riscaldamento quando rileva che ci si sta avvicinando a casa e abbassarlo quando si esce, evitando sprechi di energia. Sembra fantascientifico, vero? Non è il futuro: è oggi.

Macchina Sottovuoto

Per ridurre gli sprechi e conservare più a lungo gli alimenti, una macchina per il sottovuoto è un acquisto tech molto utile. Questi dispositivi permettono di sigillare ermeticamente cibi e bevande, allungando la loro durata fino a cinque volte rispetto ai metodi tradizionali di conservazione. Sul mercato esistono modelli di diverse fasce di prezzo, ma è importante prestare attenzione all’affidabilità del prodotto e alla disponibilità dei sacchetti specifici per il sottovuoto.