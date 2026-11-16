Voci misteriose nelle registrazioni audio: nasce un progetto per analizzare scientificamente i presunti fenomeni EVP

Quando un rumore sembra trasformarsi in una voce, il nostro cervello può portarci a riconoscere parole, frasi e persino messaggi personali. Ma cosa c'è realmente dentro quelle registrazioni?





Da tempo circolano in rete registrazioni audio nelle quali alcune persone sostengono di riconoscere voci, parole o messaggi provenienti da persone defunte. Si tratta dei cosiddetti fenomeni EVP (Electronic Voice Phenomena), un argomento che suscita curiosità, discussioni e, talvolta, convinzioni molto profonde.

Il fenomeno merita attenzione, ma soprattutto un approccio diverso da quello abitualmente adottato da chi si occupa di paranormale.

Per questo intendo promuovere un'attività indipendente di analisi delle registrazioni audio ambientali, con l'obiettivo di studiare questi presunti fenomeni attraverso strumenti tecnici, conoscenze scientifiche e metodologia critica.

Quando il cervello riconosce una voce dove potrebbe esserci soltanto rumore

Uno dei fenomeni più interessanti da considerare è la pareidolia uditiva: la tendenza del nostro cervello a riconoscere parole e voci familiari in suoni casuali, ambigui o disturbati.

È un meccanismo percettivo normale. Il cervello umano cerca continuamente schemi e significati nell'ambiente circostante. Lo fa con le immagini, ma anche con i suoni.

Una registrazione contenente fruscii, interferenze, rumori di fondo o suoni ambientali può quindi essere interpretata come una frase comprensibile. Il risultato può sembrare sorprendentemente convincente, soprattutto quando chi ascolta si aspetta di riconoscere una determinata persona o un particolare messaggio.

Che cos'è la pareidolia uditiva? È un fenomeno percettivo attraverso il quale interpretiamo suoni ambigui o casuali come voci, parole o altri segnali riconoscibili. Non significa che chi ascolta stia fingendo: l'esperienza percettiva può essere autentica, mentre l'interpretazione può essere influenzata dalle aspettative.

Il progetto: analizzare senza suggerire risposte

La mia proposta è semplice: mettere a disposizione delle persone un servizio di analisi indipendente delle registrazioni nelle quali vengono segnalate presunte voci o comunicazioni anomale.

Non intendo confermare a priori l'esistenza di comunicazioni con persone defunte, né alimentare aspettative o convinzioni prive di riscontri.

Al contrario, l'obiettivo è verificare che cosa sia effettivamente possibile riconoscere in una registrazione.

L'analisi potrà comprendere:

Esame delle caratteristiche tecniche del file audio.

Studio delle frequenze sonore e degli spettrogrammi.

Individuazione di rumori ambientali e interferenze.

Analisi delle sequenze nelle quali vengono segnalate presunte voci.

Confronto tra differenti interpretazioni dello stesso documento audio.

Valutazione dell'influenza delle aspettative sull'ascolto.

Un aspetto particolarmente importante sarà evitare di suggerire preventivamente agli ascoltatori quali parole dovrebbero riconoscere. In questo modo sarà possibile verificare quanto le interpretazioni siano spontanee e quanto, invece, siano influenzate dalle aspettative.

Un approccio basato sulla trasparenza

Ogni registrazione dovrà essere considerata per quello che è: un documento sonoro da esaminare, non una prova automatica di un fenomeno paranormale.

I risultati potranno evidenziare la presenza di suoni compatibili con il parlato, interferenze, rumori ambientali o fenomeni percettivi. In altri casi non sarà possibile formulare una conclusione attendibile.

Un principio fondamentale Nessuna analisi acustica può dimostrare che una voce appartenga a una persona defunta. È importante distinguere ciò che si può verificare scientificamente da ciò che rimane una convinzione personale o un'interpretazione soggettiva.

Il progetto vuole proprio distinguersi da chi propone interpretazioni suggestive come se fossero certezze.

Scienza, curiosità e rispetto per le persone

Dietro molte di queste registrazioni ci sono persone che hanno perso un familiare, un amico o qualcuno a cui erano profondamente legate.

Non è mia intenzione ridicolizzare queste esperienze o mancare di rispetto a chi cerca una risposta.

La curiosità verso ciò che non conosciamo è legittima. Ma proprio per questo è importante distinguere ciò che sappiamo da ciò che immaginiamo.

La scienza non deve necessariamente distruggere il mistero: deve aiutarci a comprendere meglio la realtà.

Il progetto nasce con questa convinzione: ascoltare, analizzare, verificare e spiegare, senza vendere illusioni e senza promettere comunicazioni con l'aldilà.

Hai registrato una presunta voce anomala? Chi possiede una registrazione nella quale ritiene di aver riconosciuto una voce anomala potrà sottoporla a un'analisi indipendente. Il file sarà esaminato con un approccio critico e metodologico, senza pregiudizi e senza suggerire interpretazioni precostituite. La risposta non sarà necessariamente quella che ti aspetti, ma sarà basata su ciò che è possibile verificare. Per informazioni e per sottoporre una registrazione:

scienzaemedia@gmailcom



La domanda giusta non è chi ci sta parlando

Quando si parla di fenomeni misteriosi, la domanda più interessante non dovrebbe essere «chi mi sta parlando?», ma «che cosa sto realmente ascoltando?».

È da questa domanda che può partire un'indagine seria, rispettosa e aperta alla verifica scientifica.