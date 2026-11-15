ATP Finals Torino: Sinner, Cobolli

di Claudio Pasqua

GRAVITÀ ZERO | SCIENZA E SPORT ATP Finals Torino 2026: Sinner, Cobolli e il tennis del futuro. Ecco come la scienza aiuta i campioni a vincere



Biomeccanica, intelligenza artificiale, neuroscienze, alimentazione e recupero muscolare: dietro ogni servizio a 220 km/h e ogni scambio spettacolare c'è un lavoro scientifico sempre più sofisticato. Le ATP Finals raccontano anche questa rivoluzione.

Come si diventa campioni di tennis? Basta talento, allenamento e determinazione oppure oggi serve anche la scienza? La risposta è sempre più chiara: ai massimi livelli, la preparazione scientifica è diventata una componente fondamentale della prestazione sportiva.

Le ATP Finals Torino 2026, in programma dal 15 al 22 novembre all'Inalpi Arena, offrono l'occasione per osservare da vicino una trasformazione che riguarda tutto il tennis professionistico. Campioni come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev rappresentano un'evoluzione atletica e tecnica nella quale dati, ricerca e tecnologia hanno un ruolo crescente.

Quest'anno il pubblico italiano segue soprattutto Flavio Cobolli, alla sua prima partecipazione alle Finals, mentre Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, è assente dalla competizione per un infortunio al ginocchio destro. Sinner è comunque presente a Torino in occasione degli eventi legati al torneo.

Ma cosa succede dietro le quinte? Come si misura la fatica di un atleta? In che modo l'intelligenza artificiale può migliorare un colpo? E quanto contano cervello, alimentazione e sonno nella ricerca della vittoria?

Il tennis moderno non è soltanto uno sport di racchetta e resistenza. È un laboratorio a cielo aperto nel quale fisiologia, fisica, informatica, neuroscienze e medicina dello sport collaborano per migliorare le prestazioni e ridurre il rischio di infortuni.

1. Sinner e Cobolli: il talento incontra la scienza

Il tennis professionistico è cambiato profondamente negli ultimi vent'anni. Oggi i giocatori sono più veloci, potenti e resistenti. Gli scambi possono diventare vere prove di resistenza fisica e mentale, mentre la velocità della palla lascia pochissimo tempo per reagire.

Il talento naturale rimane indispensabile, ma non basta. La preparazione dei campioni coinvolge ormai équipe multidisciplinari composte da allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, medici, nutrizionisti e specialisti nell'analisi dei dati.

Jannik Sinner è uno degli esempi più interessanti dell'evoluzione atletica del tennis contemporaneo. La sua capacità di anticipare la palla, mantenere elevata l'intensità degli scambi e colpire con grande precisione richiede una combinazione di tecnica, coordinazione neuromuscolare e preparazione fisica.

Flavio Cobolli rappresenta un altro esempio della nuova generazione italiana. La sua prima qualificazione alle ATP Finals è il risultato di una stagione di grande crescita, nella quale ha raggiunto la finale del Roland Garros e conquistato il torneo ATP 500 di Acapulco.

Non bisogna però confondere i risultati sportivi con specifiche tecnologie: non tutte le metodologie utilizzate dai campioni sono pubbliche. Quello che sappiamo è che la ricerca scientifica offre oggi strumenti sempre più sofisticati a tutto il tennis d'élite.

2. La biomeccanica: la fisica nascosta dietro un servizio a 220 km/h

Un servizio vincente non dipende soltanto dalla forza del braccio. È il risultato di una complessa catena di movimenti che coinvolge gambe, bacino, tronco, spalla, gomito, polso e racchetta.

La biomeccanica studia proprio il modo in cui il corpo produce e trasferisce energia durante il movimento.

Quando un tennista serve, la spinta parte dagli arti inferiori e viene trasferita progressivamente al tronco e al braccio. La coordinazione di questi segmenti corporei permette di imprimere alla racchetta una velocità elevatissima.

Oggi i ricercatori possono utilizzare telecamere ad alta velocità, sensori inerziali e sistemi di acquisizione tridimensionale per analizzare ogni fase del gesto atletico.

Tecnologia Che cosa misura Motion capture Traiettorie e movimenti del corpo in 3D Accelerometri Accelerazioni e intensità dei movimenti Giroscopi Velocità e rotazioni dei segmenti corporei Analisi video Tecnica, postura e coordinazione Pedane di forza Forze esercitate sul terreno

Questi dati aiutano gli specialisti a individuare eventuali inefficienze tecniche, migliorare il trasferimento di energia e valutare i carichi a cui vengono sottoposte le articolazioni.

Un esempio concreto arriva dalla ricerca pubblicata su Frontiers in Sports and Active Living, che ha studiato la possibilità di utilizzare sensori inerziali per ricostruire il movimento tridimensionale durante il servizio.

Leggi lo studio scientifico sulla biomeccanica del servizio.

3. Intelligenza artificiale e Big Data: il tennis diventa misurabile

La rivoluzione digitale è già entrata nei campi da tennis. Ogni partita genera una quantità enorme di informazioni: velocità dei colpi, direzione della palla, percentuali di servizio, posizione in campo, distanza percorsa, durata degli scambi e frequenza degli errori.

Questi dati possono essere elaborati attraverso algoritmi statistici e sistemi di intelligenza artificiale per individuare schemi di gioco e caratteristiche degli avversari.

Un allenatore può, per esempio, studiare:

La percentuale di prime palle vincenti.

Le zone del campo nelle quali un avversario commette più errori.

La direzione preferita del diritto e del rovescio.

Le difficoltà nei momenti decisivi del match.

Le variazioni della prestazione durante gli scambi più lunghi.

La distribuzione degli spostamenti sul campo.

L'intelligenza artificiale può aiutare a individuare correlazioni che sarebbero difficili da riconoscere osservando soltanto una partita. Non sostituisce l'allenatore: gli mette a disposizione informazioni più precise per prendere decisioni.

ATP Tennis IQ: quando i dati diventano uno strumento di allenamento Nel 2023 l'ATP ha lanciato la piattaforma Tennis IQ, destinata a rendere più accessibili ai giocatori e ai loro team informazioni e analisi sulle prestazioni. Nel 2024 l'organizzazione ha inoltre autorizzato l'utilizzo in gara di dispositivi indossabili per raccogliere dati fisici, tra cui frequenza cardiaca e carichi di lavoro ad alta intensità. Approfondimento ufficiale ATP sui dispositivi wearable.

4. Neuroscienze: come fa il cervello a prevedere dove arriverà la pallina?

Uno degli aspetti più affascinanti del tennis riguarda il tempo di reazione. Quando un avversario colpisce la pallina, il giocatore deve riconoscere il movimento, interpretare la traiettoria e decidere in una frazione di secondo come rispondere.

Non si tratta semplicemente di riflessi. Il cervello utilizza informazioni visive e motorie per anticipare ciò che sta per accadere.

La posizione del corpo dell'avversario, l'orientamento della racchetta, il movimento del tronco e il punto di impatto forniscono indizi preziosi.

Le neuroscienze studiano questi processi attraverso tecniche che permettono di osservare l'attività cerebrale e i meccanismi della percezione e della decisione.

Uno studio pubblicato nel 2023 e disponibile su PubMed ha analizzato l'anticipazione visiva in tennisti professionisti, osservando come la rimozione di alcune informazioni visive, come il tronco dell'avversario o la pallina, peggiorasse la precisione delle previsioni e aumentasse i tempi di risposta.

La ricerca evidenzia quanto sia importante l'integrazione tra percezione visiva, esperienza e preparazione motoria.

Leggi la ricerca sulle dinamiche cerebrali dell'anticipazione visiva nel tennis.

In altre parole, un campione non aspetta semplicemente di vedere dove arriva la palla. Il suo cervello comincia a prevedere la risposta prima ancora che l'avversario abbia completato il movimento.

5. Il recupero muscolare: la partita non finisce quando si spegne il punteggio

Le ATP Finals sono una competizione particolarmente impegnativa. I giocatori devono affrontare più incontri nell'arco di una settimana, spesso dopo una stagione internazionale molto lunga.

La capacità di recuperare tra una partita e l'altra può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Il recupero coinvolge diversi processi fisiologici:

Ripristino delle riserve energetiche.

Recupero dei liquidi e degli elettroliti persi con la sudorazione.

Riparazione e adattamento dei tessuti muscolari.

Riduzione della fatica neuromuscolare.

Recupero del sistema nervoso e della concentrazione.

Qualità e durata del sonno.

La medicina dello sport utilizza strumenti di monitoraggio per valutare il carico di allenamento e individuare eventuali segnali di affaticamento.

Nel 2026 uno studio pubblicato su PLOS ONE ha analizzato l'utilizzo della ricostruzione del movimento senza marcatori per valutare il lavoro meccanico e la fatica neuromuscolare nel tennis. È un settore di ricerca promettente, anche se non tutte le applicazioni sono già pronte per l'uso clinico quotidiano.

Leggi lo studio sulla valutazione della fatica neuromuscolare nel tennis.

6. Alimentazione scientifica: che cosa mangia un campione di tennis?

Un atleta che disputa un incontro di alto livello può rimanere in campo per diverse ore. Durante una partita il consumo energetico è elevato e il corpo deve mantenere costante la disponibilità di energia, evitando disidratazione e cali di concentrazione.

La nutrizione sportiva non consiste semplicemente nel mangiare molto o nell'assumere integratori. È una disciplina scientifica che studia il rapporto tra alimentazione, metabolismo, prestazione e recupero.

Nel 2025 è stato pubblicato un importante documento di consenso elaborato da esperti della International Tennis Federation (ITF), della Women's Tennis Association (WTA) e dell'Association of Tennis Professionals (ATP).

La ricerca affronta nove aree, tra cui alimentazione durante gli allenamenti, nutrizione nei giorni di gara, idratazione, integratori, viaggi, infortuni e recupero.

Elemento Funzione Carboidrati Supportano la disponibilità energetica durante lo sforzo. Proteine Contribuiscono alla riparazione e al mantenimento dei tessuti muscolari. Acqua ed elettroliti Aiutano a mantenere l'equilibrio dei liquidi. Micronutrienti Contribuiscono al normale funzionamento dell'organismo.

Il documento scientifico sostiene un approccio food first: prima di tutto un'alimentazione equilibrata e adeguata alle esigenze individuali, con gli integratori eventualmente utilizzati sulla base di valutazioni professionali.

Consulta il consenso scientifico ITF, WTA e ATP sulla nutrizione nel tennis professionistico.

7. Il sonno: il segreto invisibile della prestazione

Un altro fattore fondamentale per un atleta professionista è il sonno. Durante il riposo l'organismo svolge processi importanti per il recupero fisico e mentale.

La qualità del sonno influenza diversi aspetti della prestazione:

Attenzione e concentrazione.

Memoria e apprendimento motorio.

Capacità di prendere decisioni rapide.

Recupero muscolare.

Regolazione dell'umore e dello stress.

Per un tennista che viaggia continuamente tra Paesi e continenti, il problema può diventare ancora più complesso. Fusi orari, trasferimenti, orari delle partite e tensione agonistica possono alterare i normali ritmi circadiani.

Per questo motivo la gestione del riposo è ormai considerata una parte importante della preparazione atletica. Non esiste però un numero di ore valido indistintamente per tutti: le esigenze dipendono dall'età, dal carico di lavoro e dalle caratteristiche individuali.

8. Hawk-Eye e tecnologia: quando il computer vede quello che l'occhio non può vedere

La tecnologia non serve soltanto a migliorare la preparazione dei giocatori. Ha cambiato anche il modo in cui il tennis viene arbitrato e seguito dal pubblico.

Il sistema Hawk-Eye utilizza diverse telecamere per ricostruire la traiettoria della pallina e la posizione dei giocatori nello spazio tridimensionale.

Le immagini vengono elaborate da software specializzati che ricostruiscono il movimento e consentono di produrre rappresentazioni virtuali della traiettoria.

Questa tecnologia ha trasformato il rapporto tra arbitri, atleti e spettatori, introducendo strumenti più sofisticati per valutare le decisioni di gioco.

La tecnologia di analisi può essere utilizzata anche per studiare:

La velocità della pallina.

La posizione del giocatore al momento del colpo.

La profondità degli scambi.

Le zone di maggiore efficacia del servizio.

Gli spostamenti e le traiettorie di gioco.

La International Tennis Federation ha pubblicato documentazione tecnica specifica sulla Player Analysis Technology, che comprende dispositivi indossabili, sistemi di tracciamento e strumenti di analisi delle prestazioni.

Consulta il documento ITF sulla tecnologia di analisi dei giocatori.

9. Il tennis del futuro: arriverà l'allenatore artificiale?

La prossima frontiera potrebbe essere rappresentata da sistemi di intelligenza artificiale capaci di integrare immagini, dati biometrici e statistiche di gioco.

Immaginiamo un sistema che, dopo ogni allenamento, sia in grado di elaborare migliaia di informazioni: la velocità del servizio, la posizione del corpo, la qualità degli spostamenti, il numero di accelerazioni e il livello di affaticamento.

Un algoritmo potrebbe individuare variazioni nella tecnica o nella condizione fisica e segnalare allo staff situazioni da approfondire.

In prospettiva, queste tecnologie potrebbero contribuire a personalizzare ancora di più i programmi di allenamento e a individuare precocemente alcuni segnali di sovraccarico.

Attenzione, però: l'intelligenza artificiale non è una macchina capace di prevedere con certezza un infortunio o stabilire da sola il destino di un atleta. I modelli devono essere validati scientificamente e interpretati da professionisti competenti.

La vera rivoluzione Il campione del futuro non sarà necessariamente quello che si allena più ore, ma quello che saprà combinare talento, preparazione, recupero e conoscenza scientifica nel modo più efficace.

10. ATP Finals Torino 2026: i protagonisti da seguire

La manifestazione torinese rappresenta una vetrina straordinaria per osservare il tennis contemporaneo. Otto giocatori si affrontano nel singolare, mentre altre otto coppie si contendono il titolo nel doppio.

I gironi del singolare

Gruppo John McEnroe Nazionalità Alexander Zverev Germania Ben Shelton Stati Uniti Arthur Fils Francia Rafael Jodar Spagna

Gruppo Ivan Lendl Nazionalità Carlos Alcaraz Spagna Daniil Medvedev Russia Flavio Cobolli Italia Frances Tiafoe Stati Uniti

Jannik Sinner non è tra i partecipanti al singolare. Il campione italiano, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, è assente per infortunio.

Flavio Cobolli: il debutto alle ATP Finals

Il 2026 è un anno particolarmente importante per Flavio Cobolli. Il tennista italiano ha raggiunto la finale del Roland Garros e ha conquistato il titolo ATP 500 di Acapulco. La qualificazione alle Finals rappresenta un altro passaggio significativo nella sua carriera.

Il suo primo avversario sarà Daniil Medvedev, lunedì 16 novembre, non prima delle 20:30. Nel girone dovrà affrontare anche Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe.

Per Cobolli sarà una prova importante anche dal punto di vista fisico e mentale: affrontare tre avversari di altissimo livello in pochi giorni richiede continuità, capacità di recupero e grande lucidità.

Jannik Sinner: il campione che ha cambiato il tennis italiano

Anche se non scenderà in campo, Sinner rimane uno dei protagonisti simbolici delle Finals torinesi. Le vittorie del 2024 e del 2025 hanno contribuito a consolidare il suo ruolo tra i grandi interpreti del tennis mondiale.

Il suo percorso è interessante anche dal punto di vista scientifico: la combinazione di coordinazione, precisione, velocità di esecuzione e continuità negli scambi rappresenta un modello di studio per chi si occupa di preparazione atletica e biomeccanica.

11. Calendario ATP Finals Torino 2026

Data Fase 15-20 novembre Fase a gironi 21 novembre Semifinali 22 novembre Finali di doppio e singolare

Orari indicativi delle sessioni:

Sessione pomeridiana: doppio dalle 11:30 e singolare dalle 14:00.

Sessione serale: doppio dalle 18:00 e singolare non prima delle 20:30.

Finale di doppio: domenica 22 novembre alle 15:00.

Finale di singolare: domenica 22 novembre alle 18:00.

Il calendario e i risultati possono essere consultati sul sito ufficiale delle Nitto ATP Finals.

12. Dove vedere le ATP Finals 2026 in televisione e streaming

Le partite delle ATP Finals sono trasmesse in Italia attraverso Sky Sport e NOW, con una selezione di incontri in chiaro su Mediaset. È disponibile anche il servizio internazionale Tennis TV, secondo le condizioni previste per il mercato italiano.

Per verificare la programmazione aggiornata e gli incontri trasmessi gratuitamente è consigliabile consultare i palinsesti ufficiali di:

13. Domande frequenti sulle ATP Finals e sulla scienza del tennis

Perché le ATP Finals sono così importanti?

Perché riuniscono gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio della stagione. Sono il torneo conclusivo del circuito ATP e assegnano il titolo di Maestro.

Jannik Sinner gioca le ATP Finals 2026?

No. Il campione italiano non partecipa alla competizione a causa di un infortunio al ginocchio destro. È comunque presente a Torino per alcuni appuntamenti legati al torneo.

Quando gioca Flavio Cobolli?

Il debutto di Cobolli è previsto lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev, non prima delle ore 20:30. Nel girone affronterà anche Carlos Alcaraz e Frances Tiafoe.

Che cosa studia la biomeccanica nel tennis?

Studia i movimenti del corpo durante i colpi, le forze applicate, le rotazioni e il trasferimento di energia. Aiuta a migliorare la tecnica e a comprendere i carichi fisici.

Come viene utilizzata l'intelligenza artificiale nel tennis?

Può analizzare statistiche, traiettorie, movimenti e schemi di gioco. I risultati aiutano allenatori e atleti a personalizzare la preparazione e studiare gli avversari.

La tecnologia può prevedere gli infortuni?

Può contribuire a individuare segnali di affaticamento e sovraccarico, ma non può prevedere con certezza quando si verificherà un infortunio. Le valutazioni devono essere affidate a professionisti qualificati.

Quanto conta l'alimentazione nel tennis?

È fondamentale per sostenere lo sforzo, mantenere l'idratazione e favorire il recupero. Le strategie devono essere personalizzate in base all'atleta e al tipo di competizione.

Il cervello può anticipare la traiettoria della pallina?

Sì. I giocatori esperti utilizzano informazioni visive e motorie per prevedere la direzione del colpo prima che la pallina raggiunga il campo avversario.

Conclusioni: il prossimo grande campione nascerà anche in laboratorio?

Le ATP Finals di Torino 2026 raccontano molto più di una semplice competizione sportiva. Raccontano l'evoluzione di una disciplina nella quale il talento individuale incontra sempre più spesso la ricerca scientifica.

Biomeccanica, fisiologia, neuroscienze, intelligenza artificiale e nutrizione stanno contribuendo a ridefinire il modo in cui i campioni si allenano, affrontano gli avversari e recuperano dopo uno sforzo intenso.

La racchetta resta lo strumento fondamentale, ma dietro ogni colpo c'è un sistema complesso fatto di muscoli, cervello, energia, informazioni e tecnologia.

Il tennis del futuro sarà sempre più una sfida tra atleti, ma anche tra conoscenze scientifiche. E Torino, con le sue ATP Finals, è uno dei luoghi nei quali questa trasformazione diventa visibile.