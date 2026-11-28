Tutto cominciò in una notte d'estate del 1975, quando un quindicenne - allungato sulla spiaggia - fissò il cielo stellato e cominciò a farsi una serie di domande. Capire divenne qualcosa di simile all'azione di togliere il velo di mistero davanti agli oggetti del nostro mondo. Oggetti e relazioni: ogni risposta era un traguardo,. E le domande divennero sempre più complesse, finché quel ragazzo giunse alle porte della Sapienza di Roma, dove si laureò in Fisica, con una tesi sui neutrini, oggetti particolarmente sfuggenti ad individuazione e misura.

Proprio perché spesso è la Matematica ad identificare cose mai viste, che poi la Fisica riesce a vedere, Felice Russo cominciò proprio con "L'Universo dei numeri", per raccontare come, da una notte d'estate del 1975, la sua curiosità l'avesse accompagnato fino alle colonne che reggono la Scienza. Successivamente, nel 2025, tornò alla Fisica con "I segreti dell'Universo - Viaggio ai confini della Fisica", ed è appunto di questo nuovo viaggio che intendo discutere in questa sede.

Si tratta, in buona sostanza, di dare un senso all'Universo in cui ci troviamo. Se in origine c'erano i miti, scrive Felice Russo, oggi un modello matematico è più potente di Zeus. E, aggiungo io, i buchi neri sono più misteriosi dell'Oracolo di Delfi. Ma tutto ha un principio, e il libro in oggetto inizia con le quattro forze fondamentali della natura. La trattazione è divulgativa ed accessibile a tutti e - soprattutto - si snoda attraverso momenti essenziali della vita dell'autore, facendo in modo che la divulgazione si completi con la narrazione. A ciò si aggiungono delle immagini, che hanno la funzione di sintetizzare visivamente gli argomenti trattati.

Il lettore viene portato ad intersecare il suo quotidiano con questioni che potevano sembrare distanti, come la struttura dello spazio-tempo o la materia oscura, ma poi si scopre che si tratta in realtà di elementi che fanno esattamente parte della nostra vita, non solo a livello filosofico-esistenziale, ma da un punto di vista molto più pratico: moltissima tecnologia che usiamo abitualmente e ci semplifica la vita è frutto di scoperte realizzate dai fisici. E così, in modo gradualmente consapevole, ci sorprendiamo a pensare a cosa potesse esserci prima del Big Bang, e speriamo che le onde gravitazionali svelino quel mistero assoluto del Principio.

I segreti dell'Universo - Viaggio ai confini della Fisica

scritto da Felice Russo

e pubblicato su Amazon





Walter Caputo

Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche