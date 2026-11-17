Due decenni fa, il mio innamoramento per la scienza cominciò proprio dall'. In quell'epoca Walter Ferreri mi disse che lui cercava di fare il possibile per spiegare le distanze, le unità di misura, per dare un'idea della grandezza dell'universo,. Trovavano le distanze e le misure noiose, ma erano piuttosto sensibili al mistero dei buchi neri. Fu proprio questo che risposi a Ferreri, evidenziando che. Naturalmente anch'io ero più che altro attratto dai buchi neri, consapevole che il loro mistero non riguardava soltanto l'astrofisica, ma anche la matematica.

Eppure il progresso della scienza astronomica è rilevante e dovrebbe sorprenderci: pensiamo al diametro dei telescopi, da 10 pollici a più di 1000 pollici oppure ad Andromeda, che prima venne definita "nebulosa" e poi "galassia". E a proposito della grandezza dell'universo, non avevamo la più pallida idea, l'abbiamo capito solo negli ultimi 100 anni. Nel libro: "Breve storia dei buchi neri", pubblicato da Apogeo, Becky Smethurst, astrofisica e YouTuber britannica, scrive: "nel 1901, l'idea di un buco nero aveva appena sfiorato la mente di qualcuno", "solamente nel 2002 le osservazioni confermarono che ciò che si trovava al centro della Via Lattea doveva essere un buco nero supermassiccio".

Ci sono due caratteristiche rilevanti di questo libro, che vanno senz'altro evidenziate. La prima è che si tratta di un libro veramente divulgativo, perciò può essere letto praticamente da chiunque. Lo sviluppo degli argomenti è basato sui momenti storici in cui si fecero quelle scoperte che ci portarono prima a sospettare dell'esistenza di qualcosa di strano, poi a dedurre matematicamente qualcosa di anomalo e infine ad osservare effettivamente il primo buco nero. Questa particolare struttura differenzia il libro da altri che riguardano lo stesso argomento. La simpatia, talvolta l'informalità, la sincerità e la notevole capacità divulgativa dell'autrice completano ciò che resta al lettore dopo aver terminato il libro.

Il secondo aspetto rilevante è annunciato nel sottotitolo del libro, ovvero: "E perché tutto quello che pensi di sapere è sbagliato". E questo è proprio uno dei motivi per i quali, una volta iniziato, si continua a leggere, perché si scopre che i buchi neri non sono neri e non sono nemmeno buchi. Non è neanche corretto approssimarli con il termine di aspirapolveri cosmici e la loro voracità non è illimitata, né eterna.

Mi sembra quindi opportuno concludere questa recensione direttamente con le parole finali dell'autrice: "Quindi, anche se adesso siete seduti a leggere questo libro, sfrecciando felicemente nello spazio, trasportati attorno al buco nero supermassiccio presente al centro della Via Lattea, senza alcun pericolo di << caderci dentro >> , sono sicura che, come me, non potete fare a meno di considerare il carattere di inevitabilità dei buchi neri. Siamo intrinsecamente legati a essi in vita e, dopo la morte, i nostri atomi potrebbero un giorno, in un futuro immensamente lontano, diventare parte del buco nero che regnerà alla fine dell'universo. Speriamo che anche lì ci sia un buon ristorante".

Breve storia dei buchi neri - E perché tutto quello che pensi di sapere è sbagliato

scritto da Dr Becky Smethurst (Rebecca Smethurst)

e pubblicato da Apogeo nel mese di febbraio 2025





Walter Caputo

Divulgatore scientifico specializzato in Scienze Statistiche