Dentro una sala server fa freddo. Chi ci è entrato almeno una volta ricorda il ronzio continuo delle ventole, le file di rack chiusi da porte forate, il pavimento sopraelevato che suona vuoto sotto le scarpe, e quella sensazione un po' strana di trovarsi in un posto pensato per le macchine più che per le persone. È anche un posto dove il fuoco, di solito, non arriva in modo spettacolare. Arriva da un alimentatore che scalda troppo, da una batteria del gruppo di continuità rimasta in servizio un paio d'anni oltre il dovuto, da un cavo schiacciato male durante un intervento di manutenzione. Un filo di fumo, all'inizio. Il guaio è che in un data center anche un principio d'incendio modesto pone una domanda che altrove nessuno si fa: come si spegne qualcosa senza distruggere tutto quello che sta intorno?





Sprinkler e sale server: perché l'acqua è il problema

La risposta istintiva, l'acqua, qui funziona male. Gli impianti sprinkler proteggono egregiamente magazzini, parcheggi interrati, uffici, ma in una sala dove centinaia di apparecchiature restano sotto tensione l'acqua diventa un secondo incidente sopra il primo. Provoca cortocircuiti, scende nel pavimento flottante dove passano i cavi, lascia depositi minerali su schede e connettori che magari si asciugano in apparenza e poi cedono qualche settimana dopo. Si salva la struttura, d'accordo. Ma i dati, i servizi, le macchine?





Qualcuno ha provato ad aggirare il problema con l'acqua nebulizzata, goccioline finissime che raffreddano e soffocano la fiamma usando quantità d'acqua molto ridotte, e in certi ambienti tecnologici è una scelta che ha senso. Quando però la priorità assoluta è non toccare l'hardware, la progettazione tende a spostarsi altrove, verso i gas. Per questo in molte sale tecniche, accanto ai quadri elettrici e ai condizionatori di precisione, si trovano impianti spegnimento a gas inerte, che lavorano sull'aria della stanza anziché sugli oggetti che contiene e, una volta ventilato il locale, non lasciano traccia del loro passaggio.





Azoto e argon: spegnere un incendio togliendogli il respiro

L'idea alla base è vecchia quanto la chimica della combustione. Il fuoco ha bisogno di ossigeno, e l'aria ne contiene circa il 21 per cento; se la percentuale scende sotto una certa soglia, la fiamma semplicemente non ce la fa più. I gas inerti usati per questo scopo sono azoto e argon, da soli o miscelati, a volte con una piccola parte di anidride carbonica. Vengono immessi nel locale fino a portare l'ossigeno più o meno al 12-13 per cento, valore che varia secondo il progetto.





Quello che sorprende chi non è del settore è che a quei livelli una persona continua a respirare. Non per ore, certo, e infatti le norme tecniche fissano tempi di esposizione precisi, ma abbastanza da raggiungere l'uscita senza conseguenze. È una differenza enorme rispetto ai vecchi impianti ad anidride carbonica a saturazione totale, che rendevano l'ambiente pericoloso per chiunque ci fosse dentro. C'è poi la questione ambientale: azoto e argon sono già nell'atmosfera, non danneggiano l'ozono e restano fuori dai vincoli europei sui gas fluorurati, che hanno complicato la vita a diverse alternative chimiche.





Il prezzo da pagare è lo spazio, ed è un prezzo serio. Per abbassare l'ossigeno di un'intera sala serve molto gas, conservato in bombole ad alta pressione che occupano un locale dedicato, spesso confinante con quello protetto. Chi disegna un data center e se ne ricorda tardi scopre che la stanza delle bombole non si ricava dove capita.





Tenuta, rivelazione, rumore: cosa può andare storto

Un impianto a gas funziona soltanto se il gas resta nella stanza. Sembra ovvio, eppure la tenuta del locale è la verifica su cui si concentra buona parte del collaudo: porte che non chiudono bene, fori per il passaggio dei cavi lasciati aperti dopo l'ultimo cablaggio, controsoffitti con pannelli spostati. La prova si fa pressurizzando la sala e misurando le perdite. E c'è anche il problema opposto, perché scaricare in pochi secondi un volume così grande di gas in un ambiente chiuso crea una sovrapressione capace di deformare un cartongesso. Servono quindi serrande di sovrapressione, dimensionate apposta, che lascino sfogare l'eccesso.





Sulla rivelazione il discorso cambia ancora. Il raffreddamento continuo muove tantissima aria, il fumo si disperde subito e un normale rivelatore a soffitto può accorgersene tardi. Molti impianti usano allora sistemi ad aspirazione, che prelevano campioni d'aria attraverso una rete di tubicini e individuano quantità minime di particolato. La scarica, di solito, parte solo quando due rivelatori diversi confermano l'allarme: un'attivazione accidentale costa tempo, denaro e una sala da ricaricare.

Ultimo dettaglio, forse il più curioso. Il gas che esce dagli ugelli fa rumore, parecchio, e i dischi rigidi meccanici sono sensibili alle vibrazioni acustiche al punto che una scarica può causare errori di lettura o fermi temporanei.