Cosa fare a Cuneo e dintorni il 28 e 29 novembre 2026: mercatini di Natale, eventi e manifestazioni
Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 rappresentano un'occasione per scoprire il territorio cuneese, tra tradizioni natalizie, cultura, artigianato e sapori piemontesi. Ecco alcuni appuntamenti da segnare in agenda.
Eventi e mercatini di Natale a Cuneo e provincia
1. Il Magico Paese di Natale – Govone
Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.
Dove: Castello Reale di Govone.
Il Magico Paese di Natale è una delle manifestazioni natalizie più conosciute del Piemonte. Il borgo di Govone si trasforma in una destinazione dedicata alle feste, con mercatini, animazioni, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli.
Una meta particolarmente indicata per una gita in famiglia, tra decorazioni, atmosfera natalizia e tradizioni.
2. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco – Alba
Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.
Dove: centro storico e Mercato Mondiale del Tartufo di Alba.
La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la gastronomia piemontese. Degustazioni, prodotti tipici, incontri e iniziative dedicate al tartufo bianco richiamano ogni anno visitatori e appassionati.
Una buona occasione per visitare il centro storico di Alba e scoprire le eccellenze enogastronomiche delle Langhe.
3. Mercatino di Natale e Babbo Run – Caraglio
Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.
Dove: centro storico di Caraglio.
Il programma comprende iniziative natalizie, mercatini, animazione e attività per bambini. Sono inoltre annunciate la terza edizione del Mercatino di Natale e l'ottava Babbo Run Caraj.
Un appuntamento che unisce sport, divertimento e atmosfera natalizia.
4. Che Forte Natale – Vinadio
Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.
Dove: Forte Albertino di Vinadio.
Il Forte Albertino ospita un appuntamento dedicato al Natale, con mercatini e attività per le famiglie. La manifestazione permette di vivere l'atmosfera delle feste in una cornice storica particolarmente suggestiva.
Una proposta interessante per chi desidera abbinare una visita culturale a una giornata dedicata alle tradizioni natalizie.
5. Presepi dal Mondo – Mondovì
Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.
Dove: Monastero di San Biagio.
Un'esposizione dedicata ai presepi e alle tradizioni natalizie provenienti da diversi Paesi. Un percorso che permette di conoscere interpretazioni artistiche e culturali differenti della Natività.
6. Augusta Antiquaria – Bene Vagienna
Quando: domenica 29 novembre 2026.
Dove: centro storico di Bene Vagienna.
Il mercatino Augusta Antiquaria è dedicato all'antiquariato, al collezionismo e agli oggetti vintage. Un appuntamento per chi ama cercare mobili d'epoca, modernariato, curiosità e pezzi da collezione.
Cosa fare a Cuneo città
Il secolo del Barocco – Complesso monumentale di San Francesco
Per chi desidera trascorrere il weekend nel capoluogo, una possibilità è dedicare qualche ora alla visita delle mostre e delle iniziative culturali ospitate negli spazi espositivi cittadini.
Il Complesso monumentale di San Francesco è uno dei luoghi culturali più interessanti di Cuneo e rappresenta una tappa da considerare per gli appassionati di arte e storia.
Un weekend tra Langhe, montagne e tradizioni piemontesi
Il fine settimana del 28 e 29 novembre 2026 offre diverse possibilità per organizzare una gita nella provincia di Cuneo. Dalle atmosfere natalizie di Govone e Vinadio alle eccellenze gastronomiche di Alba, passando per i mercatini di Caraglio e Bene Vagienna, il territorio propone esperienze adatte a pubblici differenti.
Chi ama la cultura può scegliere Mondovì e Cuneo, mentre chi preferisce i sapori locali può approfittare degli appuntamenti dedicati alla gastronomia delle Langhe e del Piemonte.
Un fine settimana ideale per scoprire il Cuneese e iniziare a respirare l'atmosfera del Natale.
Informazioni utili
Prima di partire è consigliabile verificare sui siti ufficiali degli organizzatori gli orari di apertura, i costi dei biglietti, le eventuali prenotazioni e le condizioni di svolgimento delle manifestazioni.
Nota editoriale: gli appuntamenti e le date riportati devono essere verificati attraverso i calendari ufficiali delle manifestazioni prima della pubblicazione. Non tutti gli eventi citati dispongono qui di una conferma documentale completa per il weekend indicato.
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