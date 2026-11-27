Cuneo e provincia, con occasioni interessanti anche ad Alba, Govone, Caraglio, Vinadio, Mondovì e Bene Vagienna.

Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 rappresentano un'occasione per scoprire il territorio cuneese, tra tradizioni natalizie, cultura, artigianato e sapori piemontesi. Ecco alcuni appuntamenti da segnare in agenda.

Eventi e mercatini di Natale a Cuneo e provincia

1. Il Magico Paese di Natale – Govone

Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Dove: Castello Reale di Govone.

Il Magico Paese di Natale è una delle manifestazioni natalizie più conosciute del Piemonte. Il borgo di Govone si trasforma in una destinazione dedicata alle feste, con mercatini, animazioni, spettacoli e iniziative per grandi e piccoli.

Una meta particolarmente indicata per una gita in famiglia, tra decorazioni, atmosfera natalizia e tradizioni.

2. Fiera Internazionale del Tartufo Bianco – Alba

Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Dove: centro storico e Mercato Mondiale del Tartufo di Alba.

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per la gastronomia piemontese. Degustazioni, prodotti tipici, incontri e iniziative dedicate al tartufo bianco richiamano ogni anno visitatori e appassionati.

Una buona occasione per visitare il centro storico di Alba e scoprire le eccellenze enogastronomiche delle Langhe.

3. Mercatino di Natale e Babbo Run – Caraglio

Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Dove: centro storico di Caraglio.

Il programma comprende iniziative natalizie, mercatini, animazione e attività per bambini. Sono inoltre annunciate la terza edizione del Mercatino di Natale e l'ottava Babbo Run Caraj.

Un appuntamento che unisce sport, divertimento e atmosfera natalizia.

4. Che Forte Natale – Vinadio

Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Dove: Forte Albertino di Vinadio.

Il Forte Albertino ospita un appuntamento dedicato al Natale, con mercatini e attività per le famiglie. La manifestazione permette di vivere l'atmosfera delle feste in una cornice storica particolarmente suggestiva.

Una proposta interessante per chi desidera abbinare una visita culturale a una giornata dedicata alle tradizioni natalizie.

5. Presepi dal Mondo – Mondovì

Quando: sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Dove: Monastero di San Biagio.

Un'esposizione dedicata ai presepi e alle tradizioni natalizie provenienti da diversi Paesi. Un percorso che permette di conoscere interpretazioni artistiche e culturali differenti della Natività.

6. Augusta Antiquaria – Bene Vagienna

Quando: domenica 29 novembre 2026.

Dove: centro storico di Bene Vagienna.

Il mercatino Augusta Antiquaria è dedicato all'antiquariato, al collezionismo e agli oggetti vintage. Un appuntamento per chi ama cercare mobili d'epoca, modernariato, curiosità e pezzi da collezione.

Cosa fare a Cuneo città

Il secolo del Barocco – Complesso monumentale di San Francesco

Per chi desidera trascorrere il weekend nel capoluogo, una possibilità è dedicare qualche ora alla visita delle mostre e delle iniziative culturali ospitate negli spazi espositivi cittadini.

Il Complesso monumentale di San Francesco è uno dei luoghi culturali più interessanti di Cuneo e rappresenta una tappa da considerare per gli appassionati di arte e storia.

Un weekend tra Langhe, montagne e tradizioni piemontesi

Il fine settimana del 28 e 29 novembre 2026 offre diverse possibilità per organizzare una gita nella provincia di Cuneo. Dalle atmosfere natalizie di Govone e Vinadio alle eccellenze gastronomiche di Alba, passando per i mercatini di Caraglio e Bene Vagienna, il territorio propone esperienze adatte a pubblici differenti.

Chi ama la cultura può scegliere Mondovì e Cuneo, mentre chi preferisce i sapori locali può approfittare degli appuntamenti dedicati alla gastronomia delle Langhe e del Piemonte.

Un fine settimana ideale per scoprire il Cuneese e iniziare a respirare l'atmosfera del Natale.

Informazioni utili

Prima di partire è consigliabile verificare sui siti ufficiali degli organizzatori gli orari di apertura, i costi dei biglietti, le eventuali prenotazioni e le condizioni di svolgimento delle manifestazioni.

Nota editoriale: gli appuntamenti e le date riportati devono essere verificati attraverso i calendari ufficiali delle manifestazioni prima della pubblicazione. Non tutti gli eventi citati dispongono qui di una conferma documentale completa per il weekend indicato.