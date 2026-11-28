di Giovanni Firera

Una soffitta è un ottimo posto per nascondere un mondo. È abbastanza vicina perché un ragazzo possa raggiungerla e abbastanza appartata perché anche chi abita da anni sotto quel tetto possa ignorarne il segreto. Emanuele Gagnor e Gabriele Bosco affidano a questa felice intuizione l’avvio di Lumoria. Il richiamo della magia , il loro romanzo d’esordio, pubblicato da bookabook. I due autori, entrambi residenti a Torino, aprono così la saga del giovane Arden con una promessa che appartiene alla tradizione più amata del fantasy: anche un luogo che crediamo di conoscere può ancora riservarci la meraviglia.

A mettere in moto l’avventura è la misteriosa scomparsa di un vicino di casa. Quando Arden scopre il passaggio segreto nella soffitta, il lettore ha dunque già una buona ragione per seguirlo. Qui si riconosce un primo merito di Gagnor e Bosco. Sarebbe bastata la curiosità per spingere un ragazzo oltre quella soglia. I due autori gli consegnano qualcosa di più: l’inquietudine per la sorte di una persona che fino al giorno prima faceva parte del suo paesaggio quotidiano. Il mistero conserva così una misura umana anche quando l’orizzonte si allarga fino ad abbracciare un mondo intero.

Al di là del passaggio c’è Lumoria, una terra dove la magia vive nella natura e il cui equilibrio è minacciato. Il grande albero raffigurato in copertina ne offre una suggestiva interpretazione visiva. Lo sguardo segue la luce fra i rami, poi scende verso le radici affioranti, il muschio e i minuscoli fiori. Viene spontaneo soffermarsi proprio su quei particolari. È uno dei piaceri che il fantasy sa offrire e che Gagnor e Bosco colgono bene: dopo averci invitato a immaginare un’altra terra, ci restituiscono occhi più curiosi anche per la nostra.

Ma l’idea più suggestiva dei due autori è racchiusa nella parola «richiamo». Arden arriva da straniero in un luogo al quale potrebbe appartenere da sempre. Quanto basta per dare all’avventura la profondità di un racconto di formazione. Sentirsi atteso, per un ragazzo, è una prospettiva bellissima. Più difficile è scegliere di chi fidarsi, scoprire quali risorse si possiedono e decidere quale posto si desidera occupare. È in questo spazio di libertà che il protagonista acquista interesse e può parlare a lettori di età diverse.

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