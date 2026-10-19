Psicologo online tra accessibilità, continuità del percorso e nuove modalità di relazione terapeutica

Una seduta di psicoterapia che passa attraverso uno schermo può garantire davvero la stessa qualità di cura di un incontro in uno studio? La risposta onesta è: dipende. Dipende da come viene progettato il percorso, dalla privacy dello spazio in cui si svolge, dalla continuità nel tempo e dall'appropriatezza del canale rispetto al problema trattato. Non è una domanda a cui rispondere con un sì o un no definitivo, ma con criteri verificabili.

Psicologo online: definizione operativa (oltre la videochiamata)

Parlare di psicologo online significa qualcosa di più preciso di una semplice chiamata su schermo. La telepsicologia viene definita, in termini generali, come l'erogazione di servizi psicologici attraverso tecnologie di telecomunicazione, ma dietro questa definizione si nascondono forme diverse di intervento, non tutte equivalenti tra loro. Un conto è l'informazione generica su un tema psicologico, un altro è il counseling orientativo, un altro ancora la psicoterapia vera e propria, che richiede una presa in carico continuativa con obiettivi clinici definiti nel tempo. Le parole contano perché orientano le aspettative di chi cerca aiuto, e perché dietro a ciascuna si cela un diverso livello di impegno, sia del paziente sia del professionista.

Quello che è cambiato negli ultimi anni è lo status di questo canale. Linee guida sulla pratica della telepsicologia, approvate nel 2024 e aggiornate nella loro versione ufficiale all'inizio del 2025, ricostruiscono come durante la fase più acuta della pandemia molti psicologi abbiano spostato rapidamente la propria attività verso servizi a distanza, per proteggere la salute fisica e non interrompere percorsi già avviati. Le stesse linee guida riportano che, in un'indagine condotta nel 2023 su un campione di psicologi statunitensi, due terzi dichiarava di offrire ancora almeno in parte servizi telepsicologici, mentre un ulteriore 21% lavorava ormai esclusivamente in modalità virtuale. Il dato interessante non è la percentuale in sé, ma il fatto che quella scelta sia diventata strutturale: non più un ripiego legato all'emergenza, ma un'opzione clinica progettata e, in molti contesti, stabile.

Come scegliere uno psicologo online: cinque controlli prima di iniziare

Prima ancora di valutare accessibilità e continuità, vale la pena fermarsi su alcuni controlli pratici, perché il prezzo non dovrebbe mai essere il primo criterio di selezione.

Verificare l'iscrizione all'Albo degli Psicologi, consultabile pubblicamente attraverso il sito dell'Ordine regionale di riferimento: è la garanzia minima di abilitazione professionale.

Chiedere con quale approccio lavora il professionista e perché lo ritiene adatto alla propria richiesta.

Farsi indicare una durata orientativa del percorso, pur sapendo che può variare in corso d'opera.

Capire quali strumenti utilizza nelle sedute, dal colloquio ai compiti tra un incontro e l'altro, fino a eventuali materiali di supporto.

Chiarire fin da subito come vengono gestiti i contatti tra un incontro e l'altro, incluso un canale di riserva da usare in caso di problemi tecnici: non è un obbligo normativo, ma una buona prassi che molti professionisti adottano spontaneamente.

Accessibilità: cosa migliora davvero (e cosa no)

Il beneficio più immediato riguarda le barriere logistiche. Chi vive lontano da un centro urbano, chi ha orari di lavoro incompatibili con uno studio fisico, chi si sposta spesso per lavoro o vive all'estero trova in un percorso a distanza una soluzione che altrimenti non esisterebbe. Lo stesso vale per chi ha limitazioni di mobilità o gestisce in autonomia la cura di un familiare e non può allontanarsi da casa per un'ora.

C'è poi un'accessibilità meno visibile, di tipo psicologico: per alcune persone il primo contatto con un professionista risulta meno intimidatorio se avviene da remoto, forse perché riduce la sensazione di esposizione legata al recarsi fisicamente in uno studio. È un'osservazione ricorrente nella pratica clinica più che un dato misurato in modo sistematico, e va trattata con la cautela che merita.

Bisogna però sgombrare il campo da un equivoco: l'online non rende la terapia più facile o meno impegnativa. Richiede la stessa costanza, la stessa disponibilità a mettersi in discussione, lo stesso lavoro tra una seduta e l'altra. E non sempre funziona bene: se in casa manca uno spazio privato, se la connessione è instabile o se il contesto familiare è invadente — pareti sottili, bambini piccoli, un partner che entra ed esce dalla stanza — il canale digitale può diventare un ostacolo più che un facilitatore. In questi casi vale la pena discutere con il professionista soluzioni alternative, anche ibride.

Continuità del percorso: il vantaggio che va progettato

Se l'accessibilità è il beneficio più evidente, la continuità è probabilmente quello clinicamente più rilevante, ma solo quando viene costruita con attenzione. Mantenere il ritmo delle sedute, monitorare i progressi senza interruzioni prolungate, intervenire tempestivamente nei momenti di flessione: sono elementi che un canale a distanza può sostenere meglio di uno studio fisico quando la vita del paziente attraversa fasi di instabilità logistica. Un trasferimento per lavoro, un cambio di città, un periodo di cura di un genitore anziano sono situazioni in cui interrompere un percorso avrebbe un costo clinico, e la possibilità di proseguire a distanza può evitarlo.

Per dare un'idea della scala che può raggiungere la domanda di supporto psicologico strutturato: nel biennio 2023-24, un servizio pubblico britannico dedicato alla psicoterapia ha ricevuto 1,83 milioni di richieste di accesso. È un dato circoscritto a quel contesto specifico, ma racconta bene quanto possano diventare rilevanti, all'interno di un sistema sanitario, canali di accesso flessibili e non vincolati a uno spostamento fisico.

Gestire bene le pause è una competenza a sé. Un percorso online ben condotto prevede, prima di un'interruzione prevista, la definizione di obiettivi minimi da mantenere nel frattempo e, quando serve, un piano di mantenimento con segnali di allerta condivisi tra paziente e terapeuta: cosa osservare, quando scrivere, quando invece aspettare la seduta successiva.

La relazione terapeutica a distanza: cosa cambia nel rapporto con il terapeuta

L'alleanza terapeutica — quella fiducia reciproca che permette al lavoro clinico di funzionare — non dipende automaticamente dal trovarsi nella stessa stanza, ma nemmeno si crea da sola a distanza. Si costruisce attraverso l'ascolto, la chiarezza degli obiettivi, la co-costruzione del percorso: elementi che, in molti casi e quando il setting è pensato con cura, un professionista può sostenere anche attraverso uno schermo. Non è un'equivalenza automatica: dipende dalla persona, dal tipo di difficoltà affrontata e dalla capacità del terapeuta di adattare il proprio modo di lavorare al canale scelto.

Quello che cambia con certezza è la quantità di informazione non verbale disponibile: si perdono alcuni dettagli di postura e micro-espressione, ma si guadagna un accesso diretto al contesto domestico del paziente, che in certi casi diventa esso stesso materiale di lavoro clinico — osservare come una persona vive gli spazi di casa propria può dire qualcosa sulle sue abitudini quotidiane.

Il metodo di lavoro, nella maggior parte degli approcci strutturati, tende a restare lo stesso a prescindere dal canale: cambiano gli strumenti di contatto, non necessariamente l'impianto clinico. È il caso, per esempio, della terapia breve-strategica ispirata al modello di Giorgio Nardone, un approccio pratico orientato al cambiamento che professionisti come Alessandro Conforti Di Lorenzo propongono sia in studio a Padova sia a distanza. In questi percorsi la struttura del lavoro — fasi, obiettivi, verifiche periodiche — resta orientativamente la stessa sia in presenza sia in percorsi di psicologo online, a cambiare è il canale attraverso cui si realizza l'incontro.

Un aspetto spesso trascurato riguarda i confini digitali. Quali canali si usano per i contatti tra una seduta e l'altra? Con quali tempi di risposta? È bene che questo venga chiarito fin dal primo colloquio, per evitare equivoci su una disponibilità che il professionista non può garantire in modo continuativo senza snaturare il proprio ruolo.

Privacy e sicurezza: le domande giuste da fare prima di iniziare

Prima di avviare un percorso a distanza, vale la pena verificare alcuni aspetti pratici, sia fisici sia digitali:

uno spazio privato dove sedersi, con porta chiusa, senza terzi o minori presenti nella stanza durante la seduta;

l'uso di cuffie per evitare che la voce dell'altro si diffonda nell'ambiente;

una piattaforma di videochiamata adeguata, con dispositivi aggiornati e una rete Wi-Fi stabile;

la chiarezza sul fatto che le sedute non vengano registrate, salvo accordo esplicito e motivato;

un consenso informato che spieghi in modo trasparente come vengono trattati e conservati i dati personali.

Su questo ultimo punto, le linee guida italiane dedicate alle prestazioni psicologiche a distanza stabiliscono che i principi etici e le norme del codice deontologico si applicano integralmente anche quando l'intervento avviene tramite tecnologie di comunicazione. Prima di iniziare, è responsabilità del professionista valutare se lo strumento scelto sia adeguato alle caratteristiche dell'intervento e delle persone coinvolte, comunicando al proprio Ordine l'indirizzo web, il software e il tipo di media utilizzati per l'attività online. Per la custodia dei dati si applicano le norme previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In Italia questo quadro normativo si inserisce in un Codice Deontologico rinnovato, entrato in vigore il 1° dicembre 2023 dopo l'esito positivo di un referendum nazionale tenutosi tra il 21 e il 25 settembre dello stesso anno. Sul fronte della tenuta della documentazione clinica, linee guida professionali internazionali — non specifiche per il contesto italiano, ma spesso prese a riferimento nel settore — indicano come principio generale che i record dovrebbero essere sistematici, dettagliati in modo adeguato, scritti con linguaggio chiaro, accurati, aggiornati e pertinenti allo scopo per cui sono stati raccolti, e che spetta al professionista conservarli in modo sicuro. Non è una checklist da sottoporre al proprio terapeuta, ma può comunque suggerire qualche domanda utile da porre prima di iniziare: per quanto tempo vengono conservate le note delle sedute, chi vi ha accesso, come vengono protette da letture non autorizzate.

Immaginiamo il caso di una professionista che lavora all'estero con un fuso orario diverso da quello del proprio terapeuta: prima di iniziare il percorso, concorda con lui un canale di riserva — un numero di telefono — da usare se la videochiamata dovesse interrompersi, e un margine di tempo entro cui recuperare la seduta saltata per un problema tecnico. Non è una regola scritta in nessun protocollo, ma una precauzione di buon senso che evita che un imprevisto tecnico si trasformi in un'interruzione terapeutica non gestita.

Per chi è indicato (e quando serve un canale diverso)

Ansia, attacchi di panico, paure specifiche, pensieri ricorrenti, blocchi emotivi, difficoltà relazionali, rabbia e stress sono tra le situazioni più frequentemente affrontate a distanza. Una rassegna di studi del 2014 suggerisce che, per alcuni disturbi comuni — tra cui ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico — gli esiti della psicoterapia online sarebbero sovrapponibili a quelli della terapia in presenza. È un'indicazione incoraggiante, ma resta circoscritta agli ambiti esaminati in quello studio: non va letta come una regola valida per ogni condizione clinica, né come prova che l'online sia sempre equivalente in assoluto.

Esistono situazioni che meritano una valutazione più attenta prima di scegliere l'online come canale esclusivo: un rischio suicidario attivo, una crisi acuta in corso, una dipendenza grave, una violenza domestica in atto. In questi casi può essere opportuno valutare insieme al professionista il setting più sicuro, spesso integrando il percorso con servizi territoriali, il medico di base o i servizi di emergenza. Un modello ibrido — alternare incontri a distanza e in presenza — è spesso la soluzione più sensata quando le circostanze lo richiedono.

Scegliere un professionista che riceve anche in uno studio fisico, pur svolgendo la maggior parte del percorso online, può essere utile per ragioni molto pratiche: la possibilità di un incontro in presenza nei momenti di maggiore difficoltà, un più agevole raccordo con la rete territoriale — medico di base, servizi di salute mentale, eventuali altri specialisti — e, se necessario, un passaggio rapido a un modello ibrido senza dover cambiare terapeuta. Non è un requisito per ogni percorso, ma vale la pena considerarlo quando si vive comunque in una zona raggiungibile.

Micro-rituali per far funzionare le sedute online

La qualità di una seduta a distanza dipende anche da piccole abitudini che paziente e terapeuta possono adottare. Dedicare cinque minuti prima dell'incontro per raccogliere pensieri e spegnere le notifiche aiuta a entrare nello spazio terapeutico con la stessa concentrazione che si avrebbe recandosi fisicamente in uno studio. Allo stesso modo, prendersi qualche minuto dopo la seduta per annotare ciò che è emerso evita che il contenuto si disperda tra un impegno e l'altro della giornata.

Va evitato il multitasking durante l'incontro: rispondere a messaggi o tenere accesa un'altra finestra sullo schermo compromette la qualità dell'ascolto reciproco. Per affrontare i temi più difficili può essere utile scriverli in anticipo, stabilendo una sorta di priorità emotiva da portare in seduta, così da non disperdere il tempo disponibile su argomenti secondari. Tra un incontro e l'altro, tenere traccia degli esercizi assegnati e dei cambiamenti osservati aiuta a mantenere continuità senza creare dipendenza dal supporto del terapeuta.

Dall'accesso al percorso: cosa aspettarsi passo dopo passo

I primi incontri servono a raccogliere informazioni, definire con precisione la domanda che porta la persona a chiedere aiuto, stabilire obiettivi condivisi e una cornice di lavoro chiara: quante sedute orientativamente, con quale frequenza, con quali strumenti. Nella fase successiva, quella di lavoro vero e proprio, il professionista propone compiti, ristrutturazioni cognitive o sperimentazioni comportamentali, a seconda dell'approccio adottato: sono gli strumenti con cui il cambiamento viene concretamente promosso.

Le aspettative realistiche aiutano a non scoraggiarsi nelle prime settimane: ciò che si dovrebbe osservare nel tempo è una riduzione progressiva dei sintomi, l'acquisizione di competenze nuove per gestire le situazioni difficili, un miglioramento percepito nella qualità delle relazioni. La fase finale, quella di chiusura e mantenimento, serve a consolidare i risultati raggiunti e a prevenire ricadute, individuando insieme i segnali che indicherebbero l'opportunità di tornare a chiedere supporto in futuro. Un percorso ben condotto, online quanto in presenza, non si misura solo dalla riduzione del disagio iniziale, ma dalla capacità della persona di affrontare autonomamente situazioni simili quando il percorso si sarà concluso.

Domande frequenti sullo psicologo online

La psicoterapia online è efficace quanto quella in presenza?

Per alcuni disturbi comuni — tra cui ansia e depressione — una rassegna di studi del 2014 indica esiti sovrapponibili tra i due format. L'efficacia dipende comunque più dalla qualità della relazione terapeutica e dalla coerenza del metodo che dal canale utilizzato, e resta sempre opportuno valutare caso per caso con il professionista.

Che differenza c'è tra psicologo online e psicoterapeuta online?

Lo psicologo offre consulenza, orientamento e supporto psicologico su difficoltà circoscritte; lo psicoterapeuta ha una formazione specialistica aggiuntiva che gli consente di condurre percorsi di psicoterapia vera e propria, con una presa in carico continuativa e obiettivi clinici definiti nel tempo. La distinzione vale sia online sia in presenza, ed è utile chiarirla fin dal primo contatto.

Cosa succede se durante una seduta cade la connessione?

È buona prassi che professionista e paziente concordino in anticipo un canale di riserva, tipicamente una telefonata, e un margine di tempo per recuperare la parte di seduta persa. Non si tratta di un obbligo normativo, ma di un accorgimento pratico che evita che l'imprevisto tecnico si trasformi in un'interruzione del lavoro clinico non gestita.

Come scegliere il professionista giusto se non si può incontrarlo di persona prima di iniziare?

Si può verificare l'iscrizione all'Albo degli Psicologi attraverso il sito dell'Ordine regionale, chiedere con quale approccio lavora, quale durata orientativa prevede per la propria richiesta e come gestisce privacy e comunicazioni tra una seduta e l'altra: le risposte a queste domande dicono già molto sulla serietà del percorso proposto.

Quali problemi si possono affrontare in un percorso a distanza?

Ansia, attacchi di panico, paure specifiche, pensieri ricorrenti, blocchi emotivi, difficoltà relazionali, rabbia e stress sono tra le aree più frequentemente trattate online. Situazioni di crisi acuta o rischio elevato richiedono invece una valutazione più attenta del setting, spesso in coordinamento con la rete territoriale.

Come viene garantita la riservatezza durante le sedute online?

Attraverso uno spazio privato per entrambe le parti, piattaforme adeguate, assenza di registrazioni non concordate e un consenso informato che spieghi come vengono trattati e conservati i dati. Le norme deontologiche e sulla protezione dei dati personali restano valide anche quando il colloquio avviene a distanza, senza eccezioni legate al canale scelto.