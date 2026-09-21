Uccide un ladro a Baldissero d'Alba: possiamo difenderci da chi entra in casa nostra?

Nella notte tra domenica e lunedì a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, si è consumata una tragedia che riporta con forza al centro del dibattito il tema della sicurezza e del diritto a difendere la propria incolumità.

La vittima è un uomo, 36 anni, extracomunitario, residente da tempo a Torino con la compagna e il figlio. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato colpito da un proiettile esploso da [nome omesso], autotrasportatore di 35 anni, proprietario di una cascina in fase di ristrutturazione.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il ladro non era solo: insieme ad altre persone si sarebbe introdotto nella proprietà con l’obiettivo di sottrarre materiali e attrezzature edili. Un’incursione notturna che, come purtroppo accade sempre più spesso, si è trasformata in un episodio drammatico.

Il proprietario, che si trovava sul posto proprio per sorvegliare il cantiere, avrebbe sentito rumori sospetti e, temendo per la propria sicurezza, ha impugnato una pistola regolarmente detenuta. A quel punto ha sparato: uno dei colpi ha raggiunto il ladro, che è morto poco dopo nonostante l’intervento dei soccorsi. Gli altri componenti del gruppo sono riusciti a fuggire e, secondo gli accertamenti iniziali, nulla sarebbe stato sottratto dalla cascina.

La vittima, stando a quanto riferito dalla famiglia tramite il proprio legale, stava cercando di ricostruire la propria vita e lavorava insieme alla compagna nella gestione di un bar a Torino. Tuttavia, aveva precedenti per reati contro il patrimonio, elemento che gli inquirenti stanno valutando nel contesto complessivo della vicenda.

Sul piano giudiziario, il proprietario è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario, un atto dovuto che consentirà alla magistratura di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Saranno fondamentali l’autopsia e le analisi balistiche per chiarire con precisione la dinamica dei fatti e stabilire se ricorrano gli estremi della legittima difesa.

Resta il dato di fondo: un uomo, nella propria proprietà, di notte, si è trovato di fronte a un’intrusione. In queste situazioni il confine tra paura, istinto di sopravvivenza e reazione è sottilissimo. È difficile immaginare cosa significhi trovarsi improvvisamente davanti a persone entrate senza autorizzazione, nel buio, con intenzioni ostili.

È proprio su questo punto che si apre una riflessione più ampia. Il diritto a difendere la propria casa e la propria vita non può essere considerato un principio secondario. La legittima difesa esiste per tutelare chi subisce un’aggressione, non chi la compie. E quando un cittadino è costretto a reagire per proteggere sé stesso o i propri beni, lo Stato deve essere in grado di garantire chiarezza normativa e certezza giuridica.

Nelle stesse ore, nella zona, è stato segnalato anche un altro furto in abitazione, anche se al momento non risultano collegamenti con quanto accaduto nella cascina. Un elemento che contribuisce comunque a delineare un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza sul territorio.

Quella di Baldissero d’Alba è una vicenda complessa, che merita rispetto per tutte le persone coinvolte, ma anche lucidità nell’analisi. Esprimere solidarietà a chi si è trovato a difendere la propria incolumità non significa banalizzare la tragedia, bensì riconoscere una realtà: nessuno dovrebbe essere messo nella condizione di dover scegliere, in pochi istanti, tra subire o reagire.

Eppure è esattamente ciò che, ancora oggi, accade.







