Ambulanza per eventi sportivi a Roma, quando il presidio sanitario diventa parte dell’organizzazione



Quanto deve essere strutturato il servizio sanitario di una gara sportiva a Roma? Abbastanza da funzionare nei primi cinque minuti senza che nessuno debba improvvisare. Non basta un mezzo parcheggiato vicino al traguardo: servono un livello di assistenza calibrato sul rischio reale dell'evento, percorsi di intervento liberi, ruoli assegnati e una procedura di allarme che tutto lo staff conosca prima della partenza.

In sintesi. Un presidio sanitario ben progettato per una manifestazione sportiva nella Capitale poggia su quattro elementi: un piano sanitario che metta insieme valutazione dei rischi, risorse sul campo e procedure di emergenza; personale e defibrillatori dimensionati su quel rischio e collocati dove servono; una mappa degli accessi carrabili e dei varchi coerente con il piano di emergenza ed evacuazione; una catena di comando nota a tutti. Sul fronte amministrativo, a Roma la domanda di autorizzazione va presentata con anticipi che arrivano fino a 120 giorni e i tempi di risposta indicati sono di 30 o 60 giorni a seconda della competenza.

Chi organizza una corsa su strada, un torneo giovanile o una gara ciclistica conosce la sequenza: permessi, transenne, cronometraggio, volontari, ristori. L'assistenza sanitaria arriva spesso alla fine dell'elenco, trattata come una voce di spesa da chiudere in fretta. È un errore di prospettiva. Il presidio sanitario è una componente della progettazione dell'evento esattamente come il piano di viabilità, e andrebbe disegnato insieme a quello, non dopo.

Il presidio non è un mezzo parcheggiato: è un sistema di risposta

Conviene partire da una definizione operativa, perché sul termine si fa confusione. Un piano sanitario per eventi è un documento tecnico-operativo costruito su tre blocchi: la valutazione dei rischi sanitari legati a quella specifica manifestazione, l'organizzazione delle risorse sanitarie sul campo — mezzi, personale, postazioni, dotazioni — e le modalità di gestione delle emergenze mediche, comunicazioni e trasferimento compresi. Un'ambulanza ingaggiata per la giornata è una risorsa; il piano sanitario è ciò che la rende utilizzabile in tempo.

La differenza, nella pratica, si misura in secondi. Avere una risorsa in loco significa che esiste un mezzo; avere un sistema significa che esiste una catena che collega chi vede l'evento critico, chi lo comunica, chi decide e chi interviene. Nello sport, dove l'area di gara può essere ampia e attraversata da flussi di persone, quella catena tende a essere più fragile di quanto sembri sulla carta.

Un esempio concreto. Un atleta si accascia al chilometro sette di una gara podistica, in un tratto che corre lungo un viale alberato. Chi se ne accorge? Il volontario al punto acqua, presumibilmente. A chi lo comunica, con quali parole, su quale canale? Quanto tempo passa prima che l'equipe sanitaria riceva una posizione utilizzabile e non generica? Il mezzo può raggiungere quel punto contromano rispetto al flusso dei corridori, oppure deve fare il giro dell'isolato? Se queste risposte non esistono su carta prima dello start, verranno inventate sul momento.

Tra gli scenari che di solito vale la pena mettere sul tavolo in fase di progettazione rientrano i traumi da caduta negli sport di contatto e nelle discipline di velocità, i malori legati allo sforzo prolungato e alle condizioni climatiche nelle gare di resistenza estive, e le situazioni che riguardano il pubblico sugli spalti più che gli atleti in campo. Ogni disciplina ha il suo profilo, ma il metodo non cambia: elencare gli scenari plausibili, chiedersi chi li intercetta e in quanto tempo, verificare se la risposta disegnata sulla mappa regge.

Cinque minuti: il parametro che dovrebbe guidare la progettazione

Le nuove linee guida europee sulla rianimazione sono state pubblicate dall'European Resuscitation Council il 22 ottobre 2025, al termine di circa diciotto mesi di lavoro che hanno coinvolto oltre 150 esperti provenienti da 29 Paesi. In parallelo, le stime disponibili aiutano a capire perché il tema resti centrale per chi organizza attività sportiva. Si stima che in Europa circa 400.000 persone all'anno vengano colpite da arresto cardiaco improvviso extra-ospedaliero; un'analisi europea condotta su oltre 45.000 casi in 28 Paesi riporta una sopravvivenza media intorno al 7,5%, con un dato italiano stimato, su un campione di oltre 4.000 casi, vicino al 6,6%. Su scala globale i tassi riportati oscillano tra il 2% e il 20%: è proprio questa variabilità a suggerire quanto pesi l'organizzazione locale della risposta.

C'è poi un elemento che meriterebbe un posto fisso in ogni briefing pre-gara: secondo quanto riportato, in assenza di un'azione immediata il danno cerebrale può verificarsi entro cinque minuti dall'arresto cardiaco. Cinque minuti sono il tempo in cui un volontario attraversa mezzo campo, raggiunge la teca del defibrillatore, torna indietro e la apre. Oppure il tempo che un mezzo impiega ad aggirare un isolato chiuso al traffico. Se il progetto del presidio non tiene conto di questa finestra, rischia di restare documentazione.

Sul fronte degli obblighi, il Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013 ha disposto per le società sportive professionistiche e dilettantistiche l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Il defibrillatore, nella definizione del Ministero della Salute, è il dispositivo che eroga una scarica elettrica al cuore per porre termine a un'aritmia o a un arresto cardiaco mortale. Possederlo, però, non equivale a poterlo usare in tempo: sul piano puramente organizzativo può essere utile ragionare anche sulla collocazione, sulla segnaletica, sulla conoscenza che ne ha lo staff presente e sulla verifica dello stato del dispositivo prima della manifestazione.

Roma cambia le regole del gioco: varchi, viabilità, distanze

Organizzare nella Capitale significa lavorare su un territorio dove il tempo di percorrenza non è una funzione lineare della distanza. Tre chilometri in un impianto periferico e tre chilometri tra lungotevere e centro storico sono grandezze diverse. Le variabili sono note a chiunque abbia provato a muovere un mezzo in città: zone a traffico limitato con varchi elettronici, aree pedonali, strade chiuse per l'evento stesso, ponti con corsie ridotte, parchi urbani con accessi carrabili pochi e stretti.

Il paradosso più insidioso è proprio questo: il dispositivo che protegge i partecipanti — transenne, chiusure, deviazioni — è anche il principale ostacolo per i mezzi di soccorso. Un percorso di gara chiuso al traffico crea un anello isolato. Se il piano non prevede varchi presidiati apribili a comando e un corridoio di uscita verso la viabilità ordinaria, l'ambulanza rischia di restare intrappolata dentro l'evento che dovrebbe servire.

Per questo la pianificazione degli accessi andrebbe fatta a quattro mani: chi disegna la mappa del percorso e chi disegna il piano sanitario dovrebbero lavorare sullo stesso foglio, indicando cancelli di servizio, aree di manovra, modalità di raccordo con il sistema di emergenza territoriale in caso di escalation e strutture ospedaliere di riferimento plausibili in base alla zona e all'orario. Il ragionamento vale anche per gli impianti al chiuso: un palazzetto con un solo accesso carrabile, condiviso con il flusso del pubblico in uscita, richiede una gestione oraria diversa rispetto a un campo con ingresso dedicato.

Valutare il rischio prima di chiedere un preventivo

La domanda più comune rivolta ai fornitori è quanto costa un'ambulanza per una giornata. È la domanda sbagliata, o quantomeno prematura. Prima serve capire quale livello di assistenza è necessario, e quel livello dipende da variabili che solo l'organizzatore conosce davvero. È anche il motivo per cui conviene aprire presto il dialogo tecnico con chi eroga il servizio: un'offerta costruita sul tipo di attività e sul livello di rischio è cosa diversa da un pacchetto uguale per tutti. Nella presentazione del servizio di ambulanza privata per eventi sportivi a Roma di Alimed Ambulanze — realtà con sede legale ad Artena e sede operativa a Lariano, attiva anche nei Castelli Romani — il criterio dichiarato è appunto la calibratura di mezzi e operatori sul tipo di attività e sul rischio. Al di là del singolo interlocutore, la domanda utile da porre resta sempre la stessa: come viene dimensionato il servizio rispetto a questo evento specifico?

Le variabili da mettere sul tavolo prima di qualsiasi cifra sono in genere queste.

Numeri e composizione : partecipanti attesi, pubblico stimato, presenza di categorie giovanili o master, quota di atleti non tesserati.

: partecipanti attesi, pubblico stimato, presenza di categorie giovanili o master, quota di atleti non tesserati. Disciplina e dinamica infortunistica : sport di contatto, discipline di velocità con rischio di caduta, attività in acqua, gare di endurance con stress termico prolungato.

: sport di contatto, discipline di velocità con rischio di caduta, attività in acqua, gare di endurance con stress termico prolungato. Ambiente e calendario : mese, fascia oraria, esposizione solare del percorso, umidità, durata complessiva dell'evento comprese le fasi di montaggio e smontaggio.

: mese, fascia oraria, esposizione solare del percorso, umidità, durata complessiva dell'evento comprese le fasi di montaggio e smontaggio. Geometria del sito : lunghezza del tracciato, punti di concentrazione (partenza, arrivo, ristori, premiazioni), settori di pubblico, distanza dal pronto soccorso più vicino stimata sul traffico reale e non su quello teorico.

: lunghezza del tracciato, punti di concentrazione (partenza, arrivo, ristori, premiazioni), settori di pubblico, distanza dal pronto soccorso più vicino stimata sul traffico reale e non su quello teorico. Precedenti: cosa è successo nelle edizioni passate, incluse le situazioni risolte senza conseguenze.

Da queste variabili discende l'esito operativo: quante postazioni servono, dove collocarle, con quali competenze e dotazioni, per quali fasce orarie. Un torneo giovanile di calcio a undici su due campi paralleli non ha lo stesso profilo di una mezza maratona di settembre con quattromila iscritti, anche quando il numero di ambulanze sulla carta finisce per coincidere. Il numero dice poco; la collocazione e i tempi di raggiungimento dicono quasi tutto.

Dimensionare il presidio: mezzi, equipe, dotazioni

Il dimensionamento nasce dall'incrocio tra rischio e geografia. Una sola postazione fissa può bastare in un impianto chiuso con distanze interne brevi. Su un percorso stradale lineare di dieci chilometri, invece, un unico mezzo posizionato all'arrivo lascia scoperti tratti dove il tempo di raggiungimento si allunga: in casi del genere si valuta di solito l'affiancamento di risorse più mobili alla postazione statica, soluzione che va discussa con il referente sanitario in base alle caratteristiche reali del tracciato.

Anche la composizione dell'equipe merita di essere discussa apertamente in fase di trattativa, senza accontentarsi di formule generiche. È legittimo chiedere quale personale sarà presente, con quale qualifica, per quanti turni, e come vengono gestiti i cambi durante manifestazioni lunghe. Le risposte a queste domande sono la materia prima del piano sanitario: senza nomi, turni e ruoli, il documento resta un'intenzione.

Sui defibrillatori vale un ragionamento pratico: più del numero, in un'ottica organizzativa pesa il tempo di recupero dal punto più lontano dell'area di gara. Se per raggiungere la teca serve attraversare mezzo impianto scavalcando materiali accatastati, la copertura è teorica. Segnaletica visibile, posizione nota a tutto lo staff, accesso libero da transenne e attrezzature: dettagli banali che possono diventare decisivi.

Le comunicazioni chiudono il sistema. Nella pratica organizzativa alcuni accorgimenti semplici tendono a ripagare: tenere separato il traffico radio delle emergenze da quello logistico, così che la chiamata critica non finisca sepolta sotto le richieste su dove spostare il gazebo dei pettorali; concordare in anticipo una formula di attivazione riconoscibile; stabilire quali informazioni devono comparire sempre nel messaggio — cosa è successo, dove esattamente, quante persone, se la persona è cosciente. Non sono requisiti normativi, sono scelte di buon senso che riducono l'attrito nel momento peggiore. A queste può aggiungersi un criterio esplicito di escalation verso il 112/118, condiviso con il referente sanitario.

Il layout salva minuti: percorsi di intervento ed evacuazione

Una mappa operativa a uso sanitario è diversa dalla mappa che si consegna al pubblico. Dovrebbe mostrare gli accessi carrabili con relative chiavi o referenti, le aree di manovra, i corridoi che devono restare sgombri anche nei momenti di massimo affollamento, i punti dove far convergere eventuali mezzi esterni, la posizione dei defibrillatori e delle postazioni di primo soccorso.

I colli di bottiglia sono prevedibili e quasi sempre gli stessi: la griglia di partenza nei minuti che precedono lo start, l'imbuto dell'arrivo, i ristori, l'area premiazioni, gli sbocchi delle tribune a fine gara. In quelle finestre il tempo di attraversamento dell'area si dilata. Una contromisura efficace costa poco: presidiare i varchi con volontari istruiti a liberarli al segnale concordato e definire in anticipo un percorso alternativo per ciascun punto sensibile.

Il trasferimento verso una struttura sanitaria va pensato insieme al piano viabilità, non a parte. Sapere già quale uscita usare, quale tratto riaprire e chi ha l'autorità per autorizzarlo evita discussioni quando non c'è tempo per discutere. Vale la pena ricordare che il piano di emergenza ed evacuazione è documento richiesto dall'amministrazione capitolina in sede di autorizzazione: costruirlo in coerenza con il piano sanitario, invece che in parallelo, fa risparmiare lavoro due volte.

Chi decide cosa nei primi cinque minuti

La catena di comando si scrive prima e si condivide con tutti. Servono un responsabile della sicurezza dell'evento, un referente sanitario unico, un direttore di gara consapevole di quando la competizione va sospesa e di chi prende quella decisione, e volontari che sappiano esattamente cosa fare e cosa non fare. Il volontario non è un soccorritore: il suo compito è vedere, allertare correttamente, proteggere la scena e liberare il passaggio.

Il briefing pre-evento funziona meglio se è breve e concreto: due o tre scenari realistici, le modalità della comunicazione radio, la posizione dei defibrillatori, il comportamento da tenere con il pubblico e con i telefoni cellulari. La riservatezza della persona soccorsa è un tema serio e si tutela con teli e cordone, non con appelli generici. Spesso basta una breve prova sul campo, prima dell'apertura al pubblico, per far emergere ostacoli che sulla carta nessuno aveva previsto: un varco chiuso a chiave, una radio che non copre un settore, un corridoio occupato dai materiali di gara.

Autorizzazioni e documenti: la parte che non si improvvisa

Per gli eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale l'organizzatore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per lo svolgimento di eventi sportivi sul territorio di Roma Capitale (DAC 7/2019), allegando anche la richiesta di occupazione di suolo pubblico, la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria e il piano di emergenza ed evacuazione. L'autorizzazione e il rilascio della relativa OSP sono subordinati all'acquisizione dei pareri preventivi obbligatori.

I tempi condizionano l'intero calendario organizzativo. L'anticipo richiesto per la presentazione della domanda varia in base al luogo e alla competenza: fino a 120 giorni per alcuni eventi di competenza del Gabinetto del Sindaco o della Sovrintendenza Capitolina, 90 o 60 giorni in altri casi. I tempi di risposta indicati sono di 60 giorni per quegli stessi eventi e di 30 giorni per quelli di competenza del Municipio o del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Tradotto in pratica: il presidio sanitario va definito mesi prima, non nell'ultima settimana.

Quanto al piano sanitario, il quadro di riferimento italiano richiama la Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2018, le linee guida regionali — nel Lazio viene indicata anche la DGR 600/2014 — e le disposizioni della ASL competente, all'interno di una cornice più ampia sulla sicurezza delle manifestazioni pubbliche che comprende le circolari del giugno 2017 in materia di safety e security. Il documento non è un allegato di cortesia: descrive rischi, risorse e procedure di quel singolo evento, e come tale va scritto.

Prima di chiudere un accordo con un fornitore conviene verificare requisiti, coperture assicurative e documentazione che è in grado di produrre: piano sanitario con nominativi, mezzi e turni, referente reperibile durante la manifestazione, modalità di coordinamento con lo staff. Questa tracciabilità protegge in primo luogo l'organizzatore.

Checklist operativa per l'organizzatore

Dati evento : partecipanti e pubblico attesi, durata reale con montaggio e smontaggio, mappa con accessi carrabili, punti critici di affollamento, meteo atteso.

: partecipanti e pubblico attesi, durata reale con montaggio e smontaggio, mappa con accessi carrabili, punti critici di affollamento, meteo atteso. Livello di presidio : numero e posizione delle postazioni, mezzi e composizione delle equipe per fascia oraria, collocazione e segnaletica dei defibrillatori, materiale di primo soccorso.

: numero e posizione delle postazioni, mezzi e composizione delle equipe per fascia oraria, collocazione e segnaletica dei defibrillatori, materiale di primo soccorso. Percorsi : corridoi di intervento sempre liberi, varchi presidiati con referente, punti di convergenza per i mezzi esterni, itinerario di evacuazione verso la struttura sanitaria.

: corridoi di intervento sempre liberi, varchi presidiati con referente, punti di convergenza per i mezzi esterni, itinerario di evacuazione verso la struttura sanitaria. Comunicazioni : modalità di allertamento condivise, informazioni minime del messaggio, criteri di escalation al 112/118, elenco contatti stampato e distribuito.

: modalità di allertamento condivise, informazioni minime del messaggio, criteri di escalation al 112/118, elenco contatti stampato e distribuito. Persone : catena di comando scritta, briefing con prova pratica, istruzioni ai volontari, gestione del pubblico e della riservatezza.

: catena di comando scritta, briefing con prova pratica, istruzioni ai volontari, gestione del pubblico e della riservatezza. Documenti : domanda di autorizzazione nei termini, OSP, piano di emergenza ed evacuazione, piano sanitario, verifiche sul fornitore.

: domanda di autorizzazione nei termini, OSP, piano di emergenza ed evacuazione, piano sanitario, verifiche sul fornitore. Dopo l'evento: annotazione degli interventi e delle situazioni risolte senza conseguenze, debriefing con lo staff sanitario, correzioni da portare all'edizione successiva.

L'ultimo punto è quello che più spesso salta, ed è anche il più prezioso. Un quasi-incidente — il varco trovato chiuso, la radio scarica, il defibrillatore dietro una pila di transenne — è informazione gratuita che l'edizione successiva può usare. Chi organizza sport nella Capitale con continuità e mette a sistema questi dati arriva, dopo due o tre stagioni, ad avere un piano sanitario che aderisce davvero al proprio evento invece di somigliare a un modello scaricato. È allora che il presidio smette di essere una voce di costo e diventa una parte funzionante dell'organizzazione.