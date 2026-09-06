Come funziona una eSIM: la tecnologia che sta trasformando la connettività mobile
Come funziona una eSIM: la tecnologia che sta trasformando la connettività mobile
Negli ultimi anni lo smartphone ha progressivamente sostituito oggetti che sembravano indispensabili: fotocamere compatte, navigatori GPS, lettori musicali e persino carte di pagamento. Ora anche la tradizionale scheda SIM di plastica sta seguendo la stessa strada.
Sempre più telefoni integrano infatti una eSIM, una versione digitale della SIM che consente di attivare una linea mobile senza inserire fisicamente una scheda nel dispositivo. Ma come funziona una eSIM, cosa cambia rispetto alla SIM tradizionale e perché questa tecnologia è particolarmente interessante per chi viaggia?
Cos'è esattamente una eSIM
Il termine eSIM deriva da embedded SIM, ovvero “SIM integrata”. A differenza della tradizionale nano-SIM, non si tratta quindi di una schedina rimovibile.
All'interno dello smartphone è presente un piccolo componente elettronico programmabile che svolge lo stesso ruolo della SIM fisica: identifica l'abbonato e permette al dispositivo di autenticarsi sulla rete dell'operatore.
Ciò che cambia è il modo in cui vengono memorizzate le informazioni.
Con una SIM classica, il profilo dell'operatore si trova sulla scheda che inseriamo nel telefono. Con una eSIM, invece, quel profilo viene scaricato digitalmente sul chip già integrato nel dispositivo.
In altre parole, l'hardware rimane sempre nello smartphone, mentre l'identità dell'operatore può essere configurata via software.
Come funziona una eSIM nella pratica
Il processo di attivazione è relativamente semplice.
Quando si acquista un piano compatibile, l'operatore fornisce generalmente un codice QR, un link oppure una procedura attraverso la propria applicazione. Lo smartphone utilizza queste informazioni per scaricare in modo sicuro il profilo eSIM.
Normalmente bastano pochi passaggi:
1. Si acquista un piano mobile compatibile con eSIM.
2. Si riceve un codice QR o un collegamento di attivazione
3. Si apre la sezione dedicata alla rete mobile nelle impostazioni dello smartphone
4. Si aggiunge una nuova eSIM e si scansiona il codice.
Dopo l'attivazione, dal punto di vista dell'utente cambia pochissimo. Telefonate, SMS e connessione dati funzionano esattamente come con una SIM tradizionale.
La differenza fondamentale è che non è stato necessario inserire alcuna scheda.
Perché uno smartphone può contenere più eSIM
Uno degli aspetti più interessanti della tecnologia è la possibilità di memorizzare diversi profili sullo stesso dispositivo.
Uno smartphone compatibile può, per esempio, conservare una linea personale, una professionale e uno o più profili utilizzati durante i viaggi.
Non significa necessariamente che tutte le linee possano essere attive contemporaneamente. Il numero di profili utilizzabili nello stesso momento dipende dal modello del telefono.
Molti dispositivi moderni permettono comunque di utilizzare due linee contemporaneamente attraverso la funzione Dual SIM.
Un possibile scenario è mantenere il proprio numero italiano per telefonate e messaggi e utilizzare una seconda eSIM esclusivamente per il traffico dati.
La gestione avviene direttamente dalle impostazioni, senza aprire il telefono né sostituire fisicamente alcun componente.
Quali sono i vantaggi rispetto alla SIM tradizionale
La digitalizzazione della SIM porta diversi vantaggi pratici.
Il primo è la rapidità. Una nuova linea può essere attivata in pochi minuti senza recarsi in negozio e senza attendere la consegna di una scheda.
Il secondo riguarda la flessibilità. Passare da un profilo all'altro richiede pochi tocchi sullo schermo.
C'è poi un vantaggio legato alla progettazione degli smartphone. Eliminare progressivamente il carrellino della SIM permette ai produttori di recuperare spazio all'interno del dispositivo, dove ogni millimetro può essere utilizzato per batteria, sensori o altri componenti.
Infine, diminuiscono anche la produzione e la distribuzione delle schede di plastica e dei relativi imballaggi.
Perché l'eSIM è particolarmente utile in viaggio
È probabilmente durante un viaggio internazionale che questa tecnologia mostra il vantaggio più evidente.
Tradizionalmente, chi voleva evitare le tariffe di roaming doveva acquistare una SIM locale dopo essere arrivato a destinazione. Questo significava trovare un negozio, verificare le offerte disponibili, mostrare eventualmente un documento e sostituire la propria scheda.
Con una eSIM, l'intero processo può avvenire prima della partenza.
Il viaggiatore acquista un piano dedicato al Paese di destinazione, lo installa mentre è ancora collegato al Wi-Fi di casa e lo attiva una volta arrivato.
Servizi specializzati consentono proprio questo tipo di utilizzo. Consultando Il sito web di Holafly, per esempio, è possibile scegliere eSIM dedicate a numerose destinazioni internazionali e configurarle prima del viaggio.
In questo modo il numero principale può rimanere sul telefono, mentre il traffico dati viene gestito dal profilo dedicato al viaggio.
Il vantaggio non riguarda soltanto i social network. Una connessione immediata permette di utilizzare mappe, app di trasporto, traduttori, prenotazioni digitali e sistemi di pagamento già dall'aeroporto.
Tutti gli smartphone supportano la eSIM?
No. La presenza della eSIM richiede un componente hardware specifico e non può essere aggiunta semplicemente con un aggiornamento software.
Apple supporta questa tecnologia sugli iPhone da diverse generazioni, così come molti Google Pixel e numerosi modelli Samsung Galaxy. Anche altri produttori stanno progressivamente estendendo la compatibilità.
Per verificare il proprio telefono, il metodo più semplice è entrare nelle impostazioni della rete mobile e cercare una voce come “Aggiungi eSIM”, “Aggiungi piano mobile” o simile.
È importante controllare anche che il dispositivo non sia bloccato su un singolo operatore, soprattutto quando si intende utilizzare una eSIM di un provider differente.
Una SIM sempre meno fisica
La eSIM è un buon esempio di una trasformazione più ampia dell'elettronica di consumo: funzioni un tempo legate a componenti fisici vengono progressivamente trasferite verso sistemi configurabili tramite software.
Per l'utente, il risultato è una gestione più semplice e flessibile della connettività.
La SIM tradizionale non scomparirà necessariamente dall'oggi al domani, soprattutto nei dispositivi economici e nei mercati dove la tecnologia eSIM è meno diffusa. La direzione, però, appare chiara.
Capire come funziona una eSIM significa quindi comprendere non soltanto un nuovo modo di attivare un numero telefonico, ma anche un piccolo tassello dell'evoluzione dello smartphone verso dispositivi sempre più integrati, programmabili e indipendenti dai supporti fisici.
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