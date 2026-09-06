Come funziona una eSIM: la tecnologia che sta trasformando la connettività mobile

Negli ultimi anni lo smartphone ha progressivamente sostituito oggetti che sembravano indispensabili: fotocamere compatte, navigatori GPS, lettori musicali e persino carte di pagamento. Ora anche la tradizionale scheda SIM di plastica sta seguendo la stessa strada.

Sempre più telefoni integrano infatti una eSIM, una versione digitale della SIM che consente di attivare una linea mobile senza inserire fisicamente una scheda nel dispositivo. Ma come funziona una eSIM, cosa cambia rispetto alla SIM tradizionale e perché questa tecnologia è particolarmente interessante per chi viaggia?

Cos'è esattamente una eSIM

Il termine eSIM deriva da embedded SIM, ovvero “SIM integrata”. A differenza della tradizionale nano-SIM, non si tratta quindi di una schedina rimovibile.

All'interno dello smartphone è presente un piccolo componente elettronico programmabile che svolge lo stesso ruolo della SIM fisica: identifica l'abbonato e permette al dispositivo di autenticarsi sulla rete dell'operatore.

Ciò che cambia è il modo in cui vengono memorizzate le informazioni.

Con una SIM classica, il profilo dell'operatore si trova sulla scheda che inseriamo nel telefono. Con una eSIM, invece, quel profilo viene scaricato digitalmente sul chip già integrato nel dispositivo.

In altre parole, l'hardware rimane sempre nello smartphone, mentre l'identità dell'operatore può essere configurata via software.

Come funziona una eSIM nella pratica

Il processo di attivazione è relativamente semplice.

Quando si acquista un piano compatibile, l'operatore fornisce generalmente un codice QR, un link oppure una procedura attraverso la propria applicazione. Lo smartphone utilizza queste informazioni per scaricare in modo sicuro il profilo eSIM.

Normalmente bastano pochi passaggi:

1. Si acquista un piano mobile compatibile con eSIM.

2. Si riceve un codice QR o un collegamento di attivazione

3. Si apre la sezione dedicata alla rete mobile nelle impostazioni dello smartphone

4. Si aggiunge una nuova eSIM e si scansiona il codice.