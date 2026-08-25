Intelligenza artificiale: ci sta rendendo più stupidi?
L’intelligenza artificiale non è solo una rivoluzione tecnologica: è una trasformazione cognitiva. Per la prima volta nella storia, strumenti digitali non si limitano a supportare il pensiero umano, ma iniziano a sostituirlo in alcune delle sue funzioni più complesse: scrittura, analisi, sintesi, decisione.
La domanda, sempre più discussa anche nella letteratura scientifica, è diretta e scomoda: stiamo diventando meno intelligenti?
Delegare il pensiero: il fenomeno del “cognitive offloading”
Gli scienziati parlano di cognitive offloading, ovvero la tendenza a delegare compiti mentali a strumenti esterni. Non è un fenomeno nuovo: esiste da quando usiamo carta, calcolatrici o GPS. Ma l’intelligenza artificiale rappresenta un salto qualitativo, perché non si limita a memorizzare o calcolare: ragiona, scrive, decide.
Secondo una recente review pubblicata su Trends in Cognitive Sciences, delegare attività cognitive all’AI può ostacolare l’apprendimento e portare a un progressivo “decadimento delle competenze” se l’uso diventa sistematico . In altre parole, ciò che non esercitiamo tende a indebolirsi.
Più efficienza, meno sforzo mentale
Diversi studi sperimentali mostrano un paradosso: usare l’AI migliora le prestazioni immediate, ma riduce lo sforzo cognitivo. In un esperimento su giovani adulti, i partecipanti assistiti da AI hanno ottenuto risultati migliori con meno fatica mentale, ma hanno mostrato livelli inferiori di ragionamento autonomo e verifica critica .
Questo crea un cortocircuito evolutivo: il cervello tende naturalmente a scegliere la via più efficiente, ma proprio quella scorciatoia può ridurre l’allenamento delle capacità cognitive profonde.
Dipendenza e pensiero critico: il lato oscuro
Una delle evidenze più solide riguarda la relazione tra dipendenza da AI e pensiero critico. Studi pubblicati su Humanities and Social Sciences Communications (Nature) mostrano che l’uso dell’AI può seguire due traiettorie opposte: una positiva, legata all’approfondimento, e una negativa, legata alla dipendenza .
Quando l’utente percepisce l’AI come “molto intelligente”, tende a fidarsi di più e a verificare di meno. Questo porta a una maggiore dipendenza, che a sua volta è associata a una riduzione del pensiero critico.
Un’altra ricerca su Acta Psychologica conferma il quadro: maggiore dipendenza da AI è correlata a livelli più bassi di pensiero critico, con la “fatica cognitiva” come fattore intermedio .
Non tutta la delega è uguale
La letteratura più recente introduce una distinzione fondamentale: non è il “quanto” usiamo l’AI a fare la differenza, ma il “come”.
Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology distingue tra:
- Offloading dipendente: quando deleghiamo completamente il pensiero all’AI
- Offloading autonomo: quando usiamo l’AI come supporto, mantenendo il controllo cognitivo
Il primo è associato a minore motivazione, minore creatività e minore capacità di giudizio indipendente; il secondo, invece, può rafforzare le competenze cognitive .
Memoria, autonomia e identità cognitiva
Le conseguenze non sono solo tecniche, ma anche psicologiche. Studi qualitativi pubblicati su Applied Cognitive Psychology mostrano che un uso eccessivo dell’AI può ridurre la memoria, l’autonomia decisionale e persino la motivazione intrinseca, con alcuni utenti che sviluppano una vera e propria dipendenza cognitiva .
In parallelo, una review su Computers in Human Behavior Reports evidenzia il rischio di “deskilling”, ovvero la perdita progressiva di competenze a causa dell’automazione cognitiva .
Il paradosso dell’intelligenza artificiale
L’intelligenza artificiale è, allo stesso tempo, una protesi cognitiva e una potenziale stampella mentale. Può amplificare l’intelligenza umana o indebolirla, a seconda dell’uso.
Il vero rischio non è che le macchine diventino più intelligenti di noi, ma che noi smettiamo di esercitare la nostra intelligenza.
La sfida, dunque, non è tecnologica ma culturale: sviluppare una nuova alfabetizzazione critica, capace di integrare l’AI senza subirla.
Perché il futuro non sarà deciso da chi usa l’intelligenza artificiale, ma da come la usa.
Riferimenti
- Trends in Cognitive Sciences – “Is AI making us stupid?” (2026)
- Computers in Human Behavior: Artificial Humans – “AI-based cognitive offloading” (2026)
- Cognition Processing – studio su AI e pensiero critico (2026)
- Humanities and Social Sciences Communications (Nature) – AI dependency e critical thinking (2026)
- Acta Psychologica – AI dependence e cognitive fatigue (2025)
- Frontiers in Psychology – dependent vs autonomous offloading (2026)
- Applied Cognitive Psychology – over-reliance su ChatGPT (2026)
- Computers in Human Behavior Reports – review su AI e cognitive decline (2026)
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