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Intelligenza artificiale: ci sta rendendo più stupidi?

martedì, agosto 25, 2026

 


L’intelligenza artificiale non è solo una rivoluzione tecnologica: è una trasformazione cognitiva. Per la prima volta nella storia, strumenti digitali non si limitano a supportare il pensiero umano, ma iniziano a sostituirlo in alcune delle sue funzioni più complesse: scrittura, analisi, sintesi, decisione.

La domanda, sempre più discussa anche nella letteratura scientifica, è diretta e scomoda: stiamo diventando meno intelligenti?

Delegare il pensiero: il fenomeno del “cognitive offloading”

Gli scienziati parlano di cognitive offloading, ovvero la tendenza a delegare compiti mentali a strumenti esterni. Non è un fenomeno nuovo: esiste da quando usiamo carta, calcolatrici o GPS. Ma l’intelligenza artificiale rappresenta un salto qualitativo, perché non si limita a memorizzare o calcolare: ragiona, scrive, decide.

Secondo una recente review pubblicata su Trends in Cognitive Sciences, delegare attività cognitive all’AI può ostacolare l’apprendimento e portare a un progressivo “decadimento delle competenze” se l’uso diventa sistematico . In altre parole, ciò che non esercitiamo tende a indebolirsi.

Più efficienza, meno sforzo mentale

Diversi studi sperimentali mostrano un paradosso: usare l’AI migliora le prestazioni immediate, ma riduce lo sforzo cognitivo. In un esperimento su giovani adulti, i partecipanti assistiti da AI hanno ottenuto risultati migliori con meno fatica mentale, ma hanno mostrato livelli inferiori di ragionamento autonomo e verifica critica .

Questo crea un cortocircuito evolutivo: il cervello tende naturalmente a scegliere la via più efficiente, ma proprio quella scorciatoia può ridurre l’allenamento delle capacità cognitive profonde.

Dipendenza e pensiero critico: il lato oscuro

Una delle evidenze più solide riguarda la relazione tra dipendenza da AI e pensiero critico. Studi pubblicati su Humanities and Social Sciences Communications (Nature) mostrano che l’uso dell’AI può seguire due traiettorie opposte: una positiva, legata all’approfondimento, e una negativa, legata alla dipendenza .

Quando l’utente percepisce l’AI come “molto intelligente”, tende a fidarsi di più e a verificare di meno. Questo porta a una maggiore dipendenza, che a sua volta è associata a una riduzione del pensiero critico.

Un’altra ricerca su Acta Psychologica conferma il quadro: maggiore dipendenza da AI è correlata a livelli più bassi di pensiero critico, con la “fatica cognitiva” come fattore intermedio .

Non tutta la delega è uguale

La letteratura più recente introduce una distinzione fondamentale: non è il “quanto” usiamo l’AI a fare la differenza, ma il “come”.

Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology distingue tra:

  • Offloading dipendente: quando deleghiamo completamente il pensiero all’AI
  • Offloading autonomo: quando usiamo l’AI come supporto, mantenendo il controllo cognitivo

Il primo è associato a minore motivazione, minore creatività e minore capacità di giudizio indipendente; il secondo, invece, può rafforzare le competenze cognitive .

Memoria, autonomia e identità cognitiva

Le conseguenze non sono solo tecniche, ma anche psicologiche. Studi qualitativi pubblicati su Applied Cognitive Psychology mostrano che un uso eccessivo dell’AI può ridurre la memoria, l’autonomia decisionale e persino la motivazione intrinseca, con alcuni utenti che sviluppano una vera e propria dipendenza cognitiva .

In parallelo, una review su Computers in Human Behavior Reports evidenzia il rischio di “deskilling”, ovvero la perdita progressiva di competenze a causa dell’automazione cognitiva .

Il paradosso dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è, allo stesso tempo, una protesi cognitiva e una potenziale stampella mentale. Può amplificare l’intelligenza umana o indebolirla, a seconda dell’uso.

Il vero rischio non è che le macchine diventino più intelligenti di noi, ma che noi smettiamo di esercitare la nostra intelligenza.

La sfida, dunque, non è tecnologica ma culturale: sviluppare una nuova alfabetizzazione critica, capace di integrare l’AI senza subirla.

Perché il futuro non sarà deciso da chi usa l’intelligenza artificiale, ma da come la usa.

Riferimenti  

  • Trends in Cognitive Sciences – “Is AI making us stupid?” (2026)
  • Computers in Human Behavior: Artificial Humans – “AI-based cognitive offloading” (2026)
  • Cognition Processing – studio su AI e pensiero critico (2026)
  • Humanities and Social Sciences Communications (Nature) – AI dependency e critical thinking (2026)
  • Acta Psychologica – AI dependence e cognitive fatigue (2025)
  • Frontiers in Psychology – dependent vs autonomous offloading (2026)
  • Applied Cognitive Psychology – over-reliance su ChatGPT (2026)
  • Computers in Human Behavior Reports – review su AI e cognitive decline (2026)

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