Intelligenza artificiale: ci sta rendendo più stupidi?

L’intelligenza artificiale non è solo una rivoluzione tecnologica: è una trasformazione cognitiva. Per la prima volta nella storia, strumenti digitali non si limitano a supportare il pensiero umano, ma iniziano a sostituirlo in alcune delle sue funzioni più complesse: scrittura, analisi, sintesi, decisione.

La domanda, sempre più discussa anche nella letteratura scientifica, è diretta e scomoda: stiamo diventando meno intelligenti?

Delegare il pensiero: il fenomeno del “cognitive offloading”

Gli scienziati parlano di cognitive offloading, ovvero la tendenza a delegare compiti mentali a strumenti esterni. Non è un fenomeno nuovo: esiste da quando usiamo carta, calcolatrici o GPS. Ma l’intelligenza artificiale rappresenta un salto qualitativo, perché non si limita a memorizzare o calcolare: ragiona, scrive, decide.

Secondo una recente review pubblicata su Trends in Cognitive Sciences, delegare attività cognitive all’AI può ostacolare l’apprendimento e portare a un progressivo “decadimento delle competenze” se l’uso diventa sistematico . In altre parole, ciò che non esercitiamo tende a indebolirsi.

Più efficienza, meno sforzo mentale

Diversi studi sperimentali mostrano un paradosso: usare l’AI migliora le prestazioni immediate, ma riduce lo sforzo cognitivo. In un esperimento su giovani adulti, i partecipanti assistiti da AI hanno ottenuto risultati migliori con meno fatica mentale, ma hanno mostrato livelli inferiori di ragionamento autonomo e verifica critica .

Questo crea un cortocircuito evolutivo: il cervello tende naturalmente a scegliere la via più efficiente, ma proprio quella scorciatoia può ridurre l’allenamento delle capacità cognitive profonde.

Dipendenza e pensiero critico: il lato oscuro

Una delle evidenze più solide riguarda la relazione tra dipendenza da AI e pensiero critico. Studi pubblicati su Humanities and Social Sciences Communications (Nature) mostrano che l’uso dell’AI può seguire due traiettorie opposte: una positiva, legata all’approfondimento, e una negativa, legata alla dipendenza .

Quando l’utente percepisce l’AI come “molto intelligente”, tende a fidarsi di più e a verificare di meno. Questo porta a una maggiore dipendenza, che a sua volta è associata a una riduzione del pensiero critico.

Un’altra ricerca su Acta Psychologica conferma il quadro: maggiore dipendenza da AI è correlata a livelli più bassi di pensiero critico, con la “fatica cognitiva” come fattore intermedio .

Non tutta la delega è uguale

La letteratura più recente introduce una distinzione fondamentale: non è il “quanto” usiamo l’AI a fare la differenza, ma il “come”.

Uno studio pubblicato su Frontiers in Psychology distingue tra:

Offloading dipendente : quando deleghiamo completamente il pensiero all’AI

: quando deleghiamo completamente il pensiero all’AI Offloading autonomo: quando usiamo l’AI come supporto, mantenendo il controllo cognitivo

Il primo è associato a minore motivazione, minore creatività e minore capacità di giudizio indipendente; il secondo, invece, può rafforzare le competenze cognitive .

Memoria, autonomia e identità cognitiva

Le conseguenze non sono solo tecniche, ma anche psicologiche. Studi qualitativi pubblicati su Applied Cognitive Psychology mostrano che un uso eccessivo dell’AI può ridurre la memoria, l’autonomia decisionale e persino la motivazione intrinseca, con alcuni utenti che sviluppano una vera e propria dipendenza cognitiva .

In parallelo, una review su Computers in Human Behavior Reports evidenzia il rischio di “deskilling”, ovvero la perdita progressiva di competenze a causa dell’automazione cognitiva .

Il paradosso dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è, allo stesso tempo, una protesi cognitiva e una potenziale stampella mentale. Può amplificare l’intelligenza umana o indebolirla, a seconda dell’uso.

Il vero rischio non è che le macchine diventino più intelligenti di noi, ma che noi smettiamo di esercitare la nostra intelligenza.

La sfida, dunque, non è tecnologica ma culturale: sviluppare una nuova alfabetizzazione critica, capace di integrare l’AI senza subirla.

Perché il futuro non sarà deciso da chi usa l’intelligenza artificiale, ma da come la usa.

Riferimenti

Trends in Cognitive Sciences – “Is AI making us stupid?” (2026)

Computers in Human Behavior: Artificial Humans – “AI-based cognitive offloading” (2026)

Cognition Processing – studio su AI e pensiero critico (2026)

Humanities and Social Sciences Communications (Nature) – AI dependency e critical thinking (2026)

Acta Psychologica – AI dependence e cognitive fatigue (2025)

Frontiers in Psychology – dependent vs autonomous offloading (2026)

Applied Cognitive Psychology – over-reliance su ChatGPT (2026)

Computers in Human Behavior Reports – review su AI e cognitive decline (2026)



