Salone del Libro: Il direttore generale dell’Inail presenta Vince la vita Oltre il limite

Giovedì 14 maggio 2026, ore 15 – Lingotto Fiere, Stand X 118 Oval











Giovedì 14 maggio, a partire dalle ore 15, il direttore generale dell’Inail, Marcello Fiori, sarà al Salone internazionale del libro di Torino per presentare il secondo volume di “Vince la vita”, iniziativa editoriale avviata lo scorso anno, dedicata a storie di rinascita dopo un grave infortunio sul lavoro.Quest’anno la raccolta di testimonianze, accompagnata dal sottotitolo “Oltre il limite”, approfondisce le dimensioni attraverso le quali una rinascita diventa concreta: il lavoro, lo sport, la comunità, la possibilità di intraprendere nuovi inizi.Parteciperanno all’evento gli assistiti Inail Silvia De Maria, Sandro Caliandro e Fabio Zuccalà, destinatari di progetti di reinserimento sociale e lavorativo, che racconteranno come la loro vita abbia trovato direzioni nuove e inaspettate dopo un infortunio, anche attraverso lo sport.L’evento potrà essere occasione per fornire anche i dati dell’andamento degli infortuni e malattie professionali del territorio nazionale e piemontese.È gradito un riscontro per assicurare la migliore organizzazione e accoglienza dei giornalisti che vorranno intervenire.