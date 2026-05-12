Eurovision Song Contest 2026: dove e quando vederlo in TV e streaming, chi partecipa e quali Paesi non ci sono

L’Eurovision Song Contest 2026 torna ad accendere i riflettori sulla musica europea e mondiale con un’edizione particolarmente significativa: quella del 70º anniversario del concorso. Nato nel 1956 per iniziativa della European Broadcasting Union (EBU), l’evento è diventato negli anni uno degli spettacoli televisivi più seguiti al mondo, capace di coinvolgere ogni primavera milioni di telespettatori tra Europa, Australia e numerosi altri Paesi collegati in diretta.

L’edizione del 2026 si svolge a Vienna, in Austria, dopo la vittoria dell’artista austriaco JJ all’Eurovision Song Contest 2025 con il brano “Wasted Love”. La capitale austriaca, già sede dell’evento nel 1967 e nel 2015, ospita ancora una volta il concorso nel celebre Wiener Stadthalle, una delle arene più importanti del continente. Per la città si tratta di un grande evento culturale e turistico, capace di attirare decine di migliaia di visitatori e appassionati da tutta Europa.

Quando va in onda l’Eurovision Song Contest 2026

Le date ufficiali dell’Eurovision Song Contest 2026 sono:

Martedì 12 maggio 2026 – Prima semifinale

– Prima semifinale Giovedì 14 maggio 2026 – Seconda semifinale

– Seconda semifinale Sabato 16 maggio 2026 – Finale

Tutte le serate iniziano alle 21:00 e vengono trasmesse in diretta internazionale. Ogni appuntamento dura circa quattro ore e alterna performance musicali, contributi video, momenti di intrattenimento e il celebre sistema di votazione che assegna i punti da 1 a 12.

La finale del 16 maggio 2026 rappresenta il momento più atteso: i venti Paesi qualificati dalle semifinali si aggiungono ai Big Five — Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna — oltre al Paese ospitante, l’Austria. Anche se la Spagna non partecipa alla competizione di quest’anno, il meccanismo generale resta uno dei più iconici e riconoscibili della televisione internazionale.

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in TV

In Italia, la manifestazione è trasmessa integralmente dalla Rai, che detiene i diritti esclusivi dell’evento.

La programmazione prevista è la seguente:

Rai 2 : prima e seconda semifinale

: prima e seconda semifinale Rai 1 : finale di sabato 16 maggio

: finale di sabato 16 maggio Rai Radio 2: commento radiofonico e contenuti speciali

Le due semifinali permettono al pubblico italiano di seguire fin da subito tutti i principali protagonisti dell’edizione, mentre la finale su Rai 1 garantisce la massima visibilità all’evento, come ormai avviene stabilmente negli ultimi anni.

La telecronaca italiana è affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, coppia ormai consolidata e molto apprezzata dagli spettatori per il tono ironico, leggero e competente con cui accompagna le esibizioni.

Come vedere l’Eurovision Song Contest 2026 in streaming

Chi preferisce seguire l’evento online può farlo gratuitamente tramite RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai disponibile su computer, smartphone, tablet e smart TV.

Per accedere è sufficiente registrarsi gratuitamente e selezionare la diretta del canale corrispondente. Oltre alla visione in tempo reale, RaiPlay permette anche di recuperare le puntate on demand dopo la messa in onda.

Un’alternativa molto apprezzata dagli appassionati è il canale ufficiale Eurovision Song Contest su YouTube, che trasmette tutte le serate in diretta internazionale con audio originale e senza commento italiano. Questa opzione è ideale per chi desidera vivere l’esperienza esattamente come viene prodotta dall’organizzazione europea.

Chi rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026

A difendere i colori italiani è Sal Da Vinci, artista amatissimo dal pubblico e protagonista di una lunga carriera tra musica e teatro. La sua partecipazione è stata accolta con grande entusiasmo, soprattutto dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026, che gli ha spalancato le porte della competizione europea.

Il brano scelto, “Per sempre sì”, è una canzone intensa e melodica che unisce la tradizione della canzone italiana a una produzione moderna e internazionale. L’obiettivo è conquistare sia il pubblico europeo sia le giurie nazionali, riportando l’Italia ai vertici della classifica.

Essendo uno dei Big Five, l’Italia accede automaticamente alla finale del 16 maggio 2026 senza passare dalle semifinali. Sal Da Vinci si esibirà comunque in anteprima durante una delle semifinali, come previsto dal regolamento.

I Paesi partecipanti

L’Eurovision Song Contest 2026 vede la partecipazione di 35 Paesi. Trenta di questi competono nelle due semifinali, mentre i restanti hanno già un posto assicurato in finale.

Tra le nazioni presenti figurano:

Austria

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Israele

Australia

Svezia

Norvegia

Finlandia

Grecia

Ucraina

Portogallo

Belgio

Svizzera

Polonia

Croazia

Serbia

Armenia

Cipro

Come sempre, l’evento mescola generi molto diversi: pop, rock, elettronica, folk e ballate, offrendo uno spaccato musicale estremamente variegato.

I Big Five e il Paese ospitante

I cosiddetti Big Five sono i cinque Paesi che contribuiscono maggiormente al finanziamento dell’EBU e che, per questo motivo, ottengono automaticamente un posto in finale:

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna

A loro si aggiunge il Paese vincitore dell’edizione precedente, in questo caso l’Austria, che partecipa di diritto alla serata conclusiva.

Quali Paesi non partecipano all’edizione 2026

Uno degli aspetti più discussi dell’Eurovision Song Contest 2026 riguarda le importanti assenze.

Tra i Paesi che hanno deciso di non prendere parte alla competizione figurano:

Spagna

Irlanda

Paesi Bassi

Slovenia

Islanda

Secondo quanto riportato da diversi media internazionali, queste nazioni avrebbero scelto di boicottare l’evento in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.

Restano inoltre escluse Russia e Bielorussia, sospese dalla European Broadcasting Union e assenti da diverse edizioni.

Come funziona il sistema di voto

Il meccanismo di votazione dell’Eurovision Song Contest è uno degli elementi che rendono la manifestazione così coinvolgente.

Ogni Paese assegna due serie di punteggi:

I voti di una giuria composta da professionisti del settore musicale. I voti del pubblico tramite televoto.

Entrambe le classifiche attribuiscono punti secondo lo schema 1-8, 10 e 12. Il famoso annuncio “douze points” è diventato un simbolo universale del concorso.

Gli spettatori italiani possono votare per tutti i Paesi in gara, ma non per l’Italia, come stabilito dal regolamento.

Perché l’Eurovision continua ad avere tanto successo

Il successo dell’Eurovision Song Contest deriva dalla sua capacità di combinare musica, spettacolo e identità culturale. Ogni esibizione è una vera performance scenica, spesso accompagnata da coreografie elaborate, effetti speciali e messaggi simbolici.

Negli ultimi anni la manifestazione ha rafforzato ulteriormente la propria popolarità grazie ai social network, che consentono ai fan di commentare in tempo reale, condividere pronostici e sostenere i propri artisti preferiti.

L’evento rappresenta anche una grande vetrina per gli artisti, che possono raggiungere in una sola sera un pubblico internazionale vastissimo.

Un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano

Per il pubblico italiano, l’edizione del 2026 ha un significato particolare grazie alla partecipazione di Sal Da Vinci, artista molto amato e capace di emozionare generazioni diverse.

Le aspettative sono alte e l’Italia punta a ottenere un risultato importante, confermando il ruolo di primo piano conquistato negli ultimi anni grazie ai successi di artisti come Måneskin, vincitori nel 2021 con “Zitti e buoni”.

In sintesi

L’Eurovision Song Contest 2026 promette di essere una delle edizioni più spettacolari e discusse di sempre. La cornice di Vienna, il prestigio del 70º anniversario, la partecipazione di Sal Da Vinci per l’Italia e le numerose polemiche internazionali rendono l’evento ancora più interessante.

Per seguirlo basterà sintonizzarsi su Rai 2 per le semifinali del 12 e 14 maggio 2026, e su Rai 1 per la finale del 16 maggio 2026, oppure collegarsi gratuitamente a RaiPlay o al canale ufficiale su YouTube.

Tre serate di musica, emozioni e colpi di scena che, ancora una volta, trasformeranno l’Europa in un unico grande palcoscenico.