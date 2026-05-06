Doriana Ruffino alla Federal Reserve: eccellenza italiana partita dalla Val Sangone





Il lavoro di Doriana Ruffino si sviluppa all’interno di uno dei centri decisionali più influenti del panorama economico mondiale: la Federal Reserve. La banca centrale statunitense, infatti, non svolge soltanto un ruolo cruciale per l’economia degli Stati Uniti, ma incide direttamente sugli equilibri finanziari globali e sulla stabilità dei mercati internazionali.

In questo contesto, Ruffino partecipa all’analisi dei rischi sistemici e alla costruzione degli scenari impiegati negli stress test bancari, strumenti essenziali per verificare la capacità delle banche di resistere a eventuali crisi economiche e finanziarie.

Formazione e percorso accademico internazionale

Il cammino professionale di Doriana Ruffino ha origine in Italia, dove consegue la laurea in Economia presso l’Università di Torino. In seguito si trasferisce negli Stati Uniti per proseguire gli studi alla Boston University, ottenendo prima un master e poi un dottorato in Economia nel 2008.

Terminato il percorso accademico, avvia la carriera universitaria come docente alla University of Minnesota, incarico che ricopre per circa cinque anni. Questa esperienza le permette di consolidare il proprio profilo scientifico e di inserirsi stabilmente nella rete internazionale della ricerca economica.

Le sue attività di studio si concentrano principalmente sui mercati finanziari, sulla gestione del rischio e sul comportamento delle istituzioni finanziarie. I risultati delle sue ricerche vengono pubblicati su riviste accademiche di grande prestigio, tra cui Econometrica e il Journal of Monetary Economics.

L’ingresso nella Federal Reserve e l’ascesa professionale

Nel 2013 Ruffino entra nella Federal Reserve con il ruolo di economista. Da quel momento la sua crescita professionale all’interno dell’istituzione procede in maniera costante: passa da economist a principal economist, successivamente a manager, fino a diventare Assistant Director nel 2023.

Oggi ricopre una posizione strategica nella divisione dedicata alla supervisione bancaria. Qui coordina analisi avanzate sui maggiori istituti finanziari, inclusi quelli definiti “too big to fail”, ovvero troppo grandi per poter fallire senza conseguenze sistemiche.

Il suo lavoro è determinante nella valutazione della solidità patrimoniale delle banche e nella verifica della loro capacità di affrontare scenari estremi, come profonde recessioni economiche o crisi del mercato immobiliare.

Gli stress test, introdotti con maggiore centralità dopo la crisi finanziaria del 2008, rappresentano uno strumento fondamentale per garantire la stabilità del sistema bancario e proteggere l’economia reale da eventuali shock finanziari.

Attività di ricerca e contributi teorici

Accanto all’attività istituzionale, Ruffino continua a dedicarsi alla ricerca economica. I suoi studi spaziano dalla teoria finanziaria alla regolamentazione bancaria, con particolare attenzione ai temi dell’incertezza nei mercati e della determinazione dei prezzi degli asset finanziari.

Tra i contributi più rilevanti figura un lavoro dedicato alle implicazioni dell’incertezza “Knightiana” nella finanza e nella regolamentazione. Questo tema ha acquisito particolare importanza dopo la crisi del 2008, quando è emersa con forza la necessità di comprendere e modellizzare situazioni di incertezza estrema nelle politiche economiche.

Ruffino ha inoltre partecipato a studi sull’interazione tra rischio di credito e determinazione dei prezzi dei prestiti, contribuendo al dibattito internazionale sulle modalità con cui le banche valutano e gestiscono i rischi presenti nei propri portafogli finanziari.

Il legame con il Piemonte e le origini

Nonostante una carriera sviluppata ai massimi livelli della finanza internazionale, Doriana Ruffino conserva un forte rapporto con le sue radici piemontesi, in particolare con Giaveno e la Val Sangone.

Anche nei racconti giornalistici più recenti emerge come, nella comunità locale, venga ancora considerata prima di tutto una persona profondamente legata al territorio d’origine.

A rafforzare questa dimensione identitaria contribuisce anche la storia della sua famiglia. Il padre, Elio Ruffino, è conosciuto per importanti imprese sportive, tra cui il celebre record di salita e discesa del Rocciamelone realizzato negli anni Ottanta, un’impresa rimasta nella memoria collettiva della valle.

Il contrasto tra il forte radicamento territoriale e una carriera ai vertici della finanza globale rappresenta uno degli aspetti più significativi e affascinanti della sua figura.

Un simbolo della mobilità internazionale dei talenti italiani

La vicenda professionale di Doriana Ruffino rappresenta anche un esempio della crescente mobilità internazionale dei talenti italiani nel campo dell’economia e della ricerca scientifica.

Il suo percorso dimostra come una preparazione accademica solida, unita alla capacità di competere in contesti altamente selettivi, possa aprire la strada a incarichi di grande responsabilità nelle principali istituzioni mondiali.

Allo stesso tempo, la sua esperienza mette in evidenza il ruolo strategico di organismi come la Federal Reserve, capaci di creare un collegamento diretto tra ricerca accademica e definizione delle politiche economiche. In questo senso, Ruffino rappresenta una figura di raccordo tra teoria economica e applicazione pratica, contribuendo a decisioni che hanno effetti non soltanto sugli Stati Uniti, ma sull’intero sistema finanziario internazionale.