COLD LAND: RACCONTI DALLE TERRE DEL DELITTO

E' il 16 maggio a Torino, e la giornata è splendida. A metà mattina, al, c'è un evento che non si può perdere. Gira voce che sia stata appena pubblicata una nuova raccolta di racconti gialli, intitolata "". Si tratta di autori selezionati da, curatore dell'antologia.

Seduto nello Spazio Dialoghi del Padiglione 3 del Salone del libro, verifico che è tutto vero. Land Editore è una nuova casa editrice che esiste solo da una manciata di anni. Si è dapprima specializzata nel romance, e poi - visto il buon riscontro di pubblico - ha puntato anche sul giallo.

Al microfono si alternano Claudio Secci - curatore del libro - ed Elisa Serra - titolare e fondatrice di Land Editore. La parola chiave che salta fuori a più riprese è: "sperimentazione" a cui si associa, naturalmente, un certo livello di rischio. La prima antologia di racconti, intitolata: "Our Last Land" riguardava pianeti sostenibili per la vita, la seconda - "[Our last land] Next solutions" aveva come tema l'innovazione, la terza, appunto Cold Land, esplora il delitto in quindici storie, scritte in caratteri bianchi su fondo nero.

Non si tratta solo di storie di qualità, ma anche di racconti in cui gli autori hanno deciso di mettersi in gioco, hanno voluto sperimentare il genere e hanno trovato l'impresa divertente. D'altronde, in un periodo di forte incertezza sociale e politica,, in quanto presenta inizialmente un mondo caotico, ma poi c'è un investigatore che ricostruisce i fatti con logica, e alla fine della storia torna l'ordine (insieme con la spiegazione della catena di eventi).

Tra i racconti pubblicati nell'antologia mi ha particolarmente colpito: "I numeri non mentono" di Claudio Pasqua. Così, io e Luigina Pugno abbiamo deciso di intervistarlo ed è venuto fuori un contributo piuttosto interessante, che abbiamo pubblicato su libriperdavvero (canale di videorecensioni su Tik Tok).

Buone letture e buon divertimento a tutti!

Walter Caputo e Luigina Pugno



