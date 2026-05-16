COLD LAND: RACCONTI DALLE TERRE DEL DELITTO
Seduto nello Spazio Dialoghi del Padiglione 3 del Salone del libro, verifico che è tutto vero. Land Editore è una nuova casa editrice che esiste solo da una manciata di anni. Si è dapprima specializzata nel romance, e poi - visto il buon riscontro di pubblico - ha puntato anche sul giallo.
Al microfono si alternano Claudio Secci - curatore del libro - ed Elisa Serra - titolare e fondatrice di Land Editore. La parola chiave che salta fuori a più riprese è: "sperimentazione" a cui si associa, naturalmente, un certo livello di rischio. La prima antologia di racconti, intitolata: "Our Last Land" riguardava pianeti sostenibili per la vita, la seconda - "[Our last land] Next solutions" aveva come tema l'innovazione, la terza, appunto Cold Land, esplora il delitto in quindici storie, scritte in caratteri bianchi su fondo nero.
Tra i racconti pubblicati nell'antologia mi ha particolarmente colpito: "I numeri non mentono" di Claudio Pasqua. Così, io e Luigina Pugno abbiamo deciso di intervistarlo ed è venuto fuori un contributo piuttosto interessante, che abbiamo pubblicato su libriperdavvero (canale di videorecensioni su Tik Tok).
Buone letture e buon divertimento a tutti!
Walter Caputo e Luigina Pugno
Post a Comment