Quarant’anni di Internet in Italia: il giorno in cui entrammo in Rete senza accorgercene

C’è una data che ha cambiato tutto, ma che nessuno ha davvero festeggiato quando accadde: il 30 aprile 1986. Mentre l’Europa era ancora sotto shock per il Disastro di Chernobyl, in Italia, quasi in silenzio, partiva un segnale destinato a rivoluzionare il mondo. Dal CNUCE di Pisa, un semplice “ping” attraversò l’oceano fino alla Pennsylvania. Risposta ricevuta. L’Italia era ufficialmente online.

Non c’erano hashtag, dirette streaming o breaking news. Nessuno al bar commentava la nascita di Internet. Eppure, quel momento ha ridefinito tutto: il modo in cui lavoriamo, comunichiamo, ci informiamo. E sì, anche il modo in cui leggiamo Torino.News.

Oggi, quarant’anni dopo, a Pisa si celebra quella scintilla iniziale con una tavola rotonda al Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla presenza del sottosegretario Alberto Barachini. Ma più che una celebrazione istituzionale, viene da chiedersi: ce ne siamo davvero accorti, allora?

Angolo Bicerin

Immaginate Torino, primavera del 1986. Il rito è sempre lo stesso: si entra in un bar, si ordina un bicerin, si sfoglia il giornale lasciato sul bancone. Il mondo arriva lento, stampato su carta. Nessuno sa che, da qualche parte, un computer ha appena parlato con un altro oltre l’oceano.

Oggi il caffè lo prendiamo ancora al banco, ma il giornale lo leggiamo su uno schermo. Scorriamo, condividiamo, commentiamo in tempo reale. E quel gesto quotidiano, apparentemente immutabile, è stato silenziosamente trasformato proprio da quel “ping”.

Una reliquia chiamata futuro

A Pisa, non lontano da Piazza dei Miracoli, si conserva un oggetto che oggi sembra uscito da un museo di archeologia tecnologica: un Macintosh del 1984. Un piccolo scrigno beige che all’epoca rappresentava l’avanguardia e che oggi osserviamo con una tenerezza quasi ironica.

Quella macchina, con i suoi pochi kilobyte di memoria e il suo schermo monocromatico, è la prova concreta di quanto velocemente sia cambiato tutto. Da lì a Internet, dai modem rumorosi allo streaming in 4K, dai floppy disk al cloud. Una corsa che in quarant’anni ha compresso secoli di evoluzione.

La rivoluzione invisibile

Forse la verità è che le rivoluzioni più grandi non fanno rumore. Non interrompono la quotidianità, ma la riscrivono poco alla volta. Il 30 aprile 1986 non è stato percepito come un giorno storico perché non aveva ancora conseguenze visibili. Era solo un esperimento, un segnale, un test riuscito.

E invece era già tutto lì.

Oggi celebriamo quell’istante con la consapevolezza che Internet non è più una tecnologia: è l’ambiente in cui viviamo. E mentre sorseggiamo un caffè e scorriamo le notizie sul telefono, forse vale la pena fermarsi un secondo e pensare a quel primo “ping”.

Non lo sentì quasi nessuno.

Ma ha cambiato la vita di tutti.