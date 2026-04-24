Ogni giorno nascono 89 nuovi paperoni: la grande corsa alla ricchezza che ridisegna il mondo
C'è un numero che colpisce più di qualsiasi grafico: ogni giorno, per cinque anni di fila, il pianeta ha prodotto 89 nuovi ultra-ricchi. Non milionari nel senso quotidiano del termine, ma individui con un patrimonio netto superiore ai 30 milioni di dollari. Tra il 2021 e il 2026 sono state generate 162.191 nuove figure di questo tipo, portando la popolazione globale degli Ultra High Net Worth Individual (UHNWI) a quota 713.626. È il quadro che emerge dalla ventesima edizione del Wealth Report di Knight Frank, uno dei rapporti più autorevoli sulla distribuzione della ricchezza privata mondiale.
Una cifra che fa riflettere, soprattutto se messa in prospettiva: questa corsa ai grandi patrimoni non si è fermata nemmeno di fronte a pandemie, guerre, crisi energetiche e instabilità geopolitica. Anzi — e questo è forse il dato più scomodo — sembra averci guadagnato.
Gli Stati Uniti dominano, ma il mondo cambia
Il motore principale di questa espansione rimane, senza discussioni, il Nord America. Gli Stati Uniti hanno generato il 41% di tutti i nuovi UHNWI, portando la propria quota sul totale globale dal 33% del 2021 al 35% del 2026. Un primato costruito su mercati azionari in crescita, dinamismo imprenditoriale e un ecosistema finanziario senza rivali.
Ma la geografia della ricchezza si sta lentamente spostando. Se si guarda alla distribuzione dei miliardari — che nel 2026 hanno raggiunto quota 3.110 — l'Asia-Pacifico è diventata la prima area per numero di ultra-facoltosi, davanti al Nord America con il 31% e all'Europa con il 25,1%.
L'India ha registrato una crescita del 63% nello stesso periodo, mentre per i prossimi cinque anni si prevede un'espansione rapida in Indonesia (+82%), Arabia Saudita e Polonia (entrambe +63%). Sono economie che fino a vent'anni fa erano assenti da qualsiasi mappa dei grandi patrimoni. Oggi vi entrano con forza, trascinando con sé una domanda crescente di servizi finanziari, immobili di pregio e consulenza patrimoniale.
Come ha sintetizzato Liam Bailey, responsabile globale della ricerca di Knight Frank: la resilienza dimostrata dal capitale privato di fronte a enormi shock geopolitici e pressioni inflazionistiche riflette una profonda accelerazione strutturale nella creazione di ricchezza a livello mondiale.
Una velocità superiore all'economia reale
Uno degli elementi più significativi del rapporto riguarda il ritmo al quale cresce la ricchezza privata rispetto all'economia globale nel suo complesso. La creazione di ricchezza è stimata intorno al 5,3% annuo, un dato che supera il ritmo del PIL globale, indicato al 3,3%.
Significa, in termini molto concreti, che i grandi patrimoni si moltiplicano quasi il doppio rispetto alla crescita economica generale. Non è solo una questione di disuguaglianza percepita: è disuguaglianza misurata, documentata, strutturale. Questa ricchezza non si distribuisce, resta concentrata e fatica a tradursi in benessere per il resto della popolazione. Il risultato è un divario che non si riduce, ma continua ad ampliarsi.
Il lusso immobiliare come termometro della ricchezza
Dove vanno i soldi dei super-ricchi? In larga parte, nel mattone di fascia altissima. Secondo un sondaggio condotto da Knight Frank su 150 family office, quasi la metà intende aumentare la propria allocazione in immobili nei prossimi 18 mesi. Il mercato del residenziale di lusso diventa così un indicatore sensibile della concentrazione patrimoniale: più crescono i grandi patrimoni, più si infiammano le quotazioni nelle zone più ambite del mondo.
I prezzi del residenziale di lusso registrano una crescita media del 3,2%. Tokyo guida la classifica con un aumento del 58% per gli appartamenti di fascia alta di nuova costruzione. Dubai segue con un +25%. Il Medio Oriente sale del 9,4%, mentre America Latina e Caraibi segnano un +4,7%. Asia-Pacifico ed Europa chiudono rispettivamente con +3,6% e +3,3%.
Dietro questi numeri c'è anche un cambiamento nei comportamenti: la crescente mobilità dei grandi patrimoni sta ridefinendo i modelli di acquisto immobiliare, favorendo soluzioni "move-in ready" e affitti super-prime per UHNWI che trascorrono meno di 90 giorni l'anno nelle città tradizionali. Londra, New York, Singapore diventano basi temporanee, non dimore. Il capitale si muove, e i prezzi lo inseguono.
Milano conquista i paperoni d'Europa
In questo contesto di grande mobilità patrimoniale, l'Italia — e Milano in particolare — si sta ritagliando un ruolo inaspettato. La revisione della fiscalità nel Regno Unito ha spinto molti grandi patrimoni a cercare alternative continentali, e il regime della flat tax italiano si è rivelato un fattore di attrazione concreto.
Nel 2025, più di 3.700 contribuenti con reddito molto alto hanno portato in Italia la propria residenza. Oltre la metà, il 52%, ha scelto il capoluogo della Lombardia. Tra i nuovi arrivati il numero maggiore è quello degli inglesi, pari a 4 su 10.
Il regime, introdotto per la prima volta con la manovra 2017, punta ad attrarre nella Penisola la platea degli High Net Worth Individual, cittadini benestanti con un'elevata capacità di spesa che tramite investimenti immobiliari e finanziari producano impatti positivi sull'economia reale, dai consumi alla crescita del PIL nei territori.
I numeri confermano che la strategia ha funzionato: in nove anni i beneficiari del regime agevolato sono aumentati dell'835%, trasformando Milano in uno dei principali hub europei per i grandi patrimoni in transito o in cerca di una nuova base fiscale. A partire dal 1° gennaio 2026, tuttavia, una norma inserita nella Legge di Bilancio ha innalzato da 200.000 a 300.000 euro la flat tax per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, un innalzamento che potrebbe raffreddare parzialmente i flussi in entrata.
89 nuovi paperoni al giorno: e il resto del mondo?
Restare di fronte a questi dati senza chiedersi cosa significhino per chi non appartiene al club è difficile. Il Wealth Report di Knight Frank è uno strumento prezioso per capire dove si muove il capitale, ma i suoi numeri raccontano anche una storia che va oltre il mercato immobiliare di lusso.
Una creazione di ricchezza che corre più veloce del PIL, concentrata in pochi Paesi e in pochi settori, che si traduce in pressione sui prezzi delle abitazioni nelle città più ambite e in una mobilità fiscale che mette sotto pressione i sistemi tributari nazionali: sono tutti elementi di un puzzle che le democrazie occidentali devono affrontare. Non fa eccezione l'Italia, dove il regime ha acceso polemiche all'interno dell'UE: la Francia ha accusato Roma di fare dumping fiscale, mentre cercava di introdurre una tassa annuale del 2% sui grandi patrimoni delle persone fisiche.
89 nuovi paperoni al giorno. Ogni giorno. La domanda, forse, non è solo quanti siano. È cosa faranno — e dove andranno — domani.
Fonti
- Knight Frank, The Wealth Report 2026 (20ª edizione) — Rapporto originale: knightfrank.com/wealthreport
- Family Wealth Report — Knight Frank's Wealth Report Reveals Acceleration In US Wealth Creation: familywealthreport.com
- TrueNumbers.it — Il mondo brucia, ma ogni giorno nascono 89 super-ricchi: truenumbers.it
- Requadro.com — La ricchezza globale accelera con 89 nuovi ultra-facoltosi al giorno: requadro.com
- We Wealth — Case di lusso nel mondo: prezzi e nuove mappe della ricchezza: we-wealth.com
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