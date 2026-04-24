Ogni giorno nascono 89 nuovi paperoni: la grande corsa alla ricchezza che ridisegna il mondo

L'India ha registrato una crescita del 63% nello stesso periodo, mentre per i prossimi cinque anni si prevede un'espansione rapida in Indonesia (+82%), Arabia Saudita e Polonia (entrambe +63%). Sono economie che fino a vent'anni fa erano assenti da qualsiasi mappa dei grandi patrimoni. Oggi vi entrano con forza, trascinando con sé una domanda crescente di servizi finanziari, immobili di pregio e consulenza patrimoniale.