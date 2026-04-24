25 aprile in Val di Susa: festa della liberazione partigiana e alleata





Il 25 aprile non è soltanto una ricorrenza istituzionale. È una delle date fondative della storia contemporanea italiana: il giorno in cui si celebra la fine dell’occupazione nazista, il crollo definitivo del fascismo e l’inizio del percorso che avrebbe portato alla nascita della Repubblica democratica. In territori come la Val di Susa, questa giornata assume un significato ancora più profondo, perché qui la guerra, la Resistenza e la Liberazione non furono concetti astratti, ma esperienze vissute tra montagne, paesi, vallate e comunità locali.





Ogni anno la valle ricorda quella stagione con cerimonie pubbliche, cortei, incontri culturali, passeggiate della memoria e iniziative civili che tengono vivo il legame tra passato e presente. Ma commemorare il 25 aprile in modo serio significa anche affrontare la storia nella sua complessità, senza slogan e senza semplificazioni.





Il contributo dei partigiani italiani fu importante sul piano morale, civile e politico. Tuttavia la liberazione militare del Paese fu resa possibile soprattutto dalla lunga campagna d’Italia combattuta dagli Alleati, con un ruolo decisivo delle forze americane, britanniche, del Commonwealth, dei reparti polacchi, canadesi, francesi, brasiliani e di molte altre nazioni. Senza questo intervento, i soli partigiani non avrebbero avuto la capacità militare per liberare l’Italia da soli.

La Val di Susa e la memoria della Resistenza

La Val di Susa, per posizione geografica e conformazione territoriale, ebbe un ruolo strategico durante la Seconda guerra mondiale. Corridoio naturale tra Torino e la Francia, fu area di passaggio, di controllo militare e di attività partigiana. Le montagne offrirono rifugio a gruppi resistenti, mentre i centri abitati vissero il peso dell’occupazione, dei rastrellamenti e delle rappresaglie.

Dopo l’8 settembre 1943, con il crollo del regime fascista e l’armistizio, molti giovani salirono in montagna per sottrarsi alla cattura tedesca o per unirsi alla lotta clandestina. La popolazione civile sostenne spesso queste reti pagando un prezzo altissimo: arresti, violenze, deportazioni, incendi e fucilazioni.

Per questo oggi il 25 aprile in valle è sentito come una memoria concreta, familiare, comunitaria. Non è solo celebrazione nazionale: è anche ricordo locale di persone reali, di case distrutte, di scelte difficili e di sacrifici personali.

Il significato attuale del 25 aprile in valle

Le iniziative organizzate nei comuni valsusini mostrano come questa festa resti viva. Le amministrazioni, le associazioni combattentistiche, le scuole e il volontariato promuovono eventi che coinvolgono generazioni diverse.

Ci sono le cerimonie ufficiali con deposizione di corone ai monumenti ai caduti, i cortei accompagnati dalle bande musicali, le celebrazioni religiose, i discorsi pubblici. Ma esiste anche una dimensione culturale molto forte: mostre, libri, documentari, incontri storici e percorsi sui luoghi della Resistenza.

Questo è il modo più efficace di tramandare la memoria: non trasformarla in rito vuoto, ma collegarla alla cittadinanza, alla libertà, alla pace e al valore delle istituzioni democratiche.

Il ruolo dei partigiani italiani: decisivo sul piano morale e politico

Ogni analisi equilibrata deve riconoscere il valore della Resistenza italiana. I partigiani rappresentarono una scelta di opposizione al fascismo e all’occupazione tedesca in un momento in cui il Paese era allo sbando.

Molti erano giovanissimi. Altri provenivano dal Regio Esercito dissolto dopo l’armistizio. Altri ancora erano operai, studenti, contadini, professionisti. Combatterono in condizioni difficilissime: scarsità di armi, fame, freddo, continui pericoli. Le staffette, spesso donne molto giovani, furono essenziali nei collegamenti clandestini.

La Resistenza ebbe soprattutto tre grandi meriti storici:

Primo: mantenne viva l’idea di un’Italia diversa dal fascismo.

Secondo: logorò localmente l’apparato nazifascista con sabotaggi, raccolta informazioni e controllo di territori montani.

Terzo: diede al Paese una base morale e politica per ripartire nel dopoguerra.

Senza la Resistenza, l’Italia democratica sarebbe nata più debole e con minore dignità storica.

La realtà militare: da soli i partigiani non sarebbero bastati

Riconoscere questi meriti non significa però ignorare la realtà della guerra. Le formazioni partigiane non disponevano della forza necessaria per sconfiggere da sole la Wehrmacht e la Repubblica Sociale Italiana su scala nazionale.

L’esercito tedesco manteneva artiglieria, mezzi corazzati, linee fortificate, aviazione, strutture logistiche e comando centralizzato. I partigiani potevano colpire, sabotare, rallentare, logorare. Ma non avevano la capacità di sostenere una campagna convenzionale di liberazione di città, pianure e grandi infrastrutture.

Anche interpretazioni polemiche comparse nel dibattito pubblico hanno insistito su questo punto, sostenendo che la Resistenza fu militarmente secondaria rispetto alla campagna alleata. Pur essendo una lettura spesso espressa in toni controversi, pone una questione reale: il peso decisivo della liberazione militare ricadde sulle armate alleate.

Il ruolo determinante degli Alleati

Dal 1943 al 1945 la campagna d’Italia fu una delle operazioni più dure del fronte europeo. Lo sbarco in Sicilia, la risalita della penisola, le battaglie di Montecassino, Anzio, della Linea Gotica e di numerose altre aree costarono enormi perdite umane.

Le forze alleate impegnate in Italia comprendevano:

Stati Uniti d’America

Regno Unito

truppe del Commonwealth

Canada

Polonia

Francia

Brasile

reparti italiani cobelligeranti

Il ruolo degli Stati Uniti fu particolarmente decisivo. La capacità industriale americana fornì uomini, carri armati, navi, aviazione, carburante, ospedali da campo, comunicazioni e rifornimenti in scala gigantesca. Senza quella macchina produttiva e militare, la liberazione dell’Europa occidentale sarebbe stata enormemente più lenta e costosa.

Anche il contributo britannico fu enorme, spesso sottovalutato nel racconto pubblico italiano. Migliaia di soldati del Regno Unito e del Commonwealth morirono sul suolo italiano combattendo contro il nazifascismo.

Non due memorie opposte, ma una storia comune

Spesso il dibattito italiano cade in una falsa alternativa: o si esalta la Resistenza o si riconosce il ruolo degli Alleati. In realtà la storia dice altro.

La Liberazione fu il risultato di una convergenza di fattori:

l’avanzata militare alleata da Sud verso Nord

il collasso progressivo del sistema nazifascista

l’azione partigiana nelle retrovie

l’insurrezione finale nelle città del Nord

il sostegno di ampie parti della popolazione civile

I partigiani non vinsero da soli la guerra. Ma senza la Resistenza l’Italia non avrebbe avuto lo stesso significato politico e morale nel dopoguerra. Gli Alleati non agirono da soli sul piano interno. Ma senza di loro l’Italia non sarebbe stata liberata militarmente nel 1945.

Queste due verità non si escludono: si completano.

Perché questa riflessione conta ancora oggi

Nel mondo contemporaneo, segnato da guerre, revisionismi storici e crisi delle democrazie, il 25 aprile resta attuale per almeno tre ragioni.

La prima: ricorda che la libertà non è garantita per sempre.

La seconda: mostra che i regimi autoritari possono cadere solo con coraggio interno e sostegno internazionale.

La terza: insegna che la memoria storica deve basarsi sui fatti, non sulle narrazioni di parte.

L’Italia si liberò grazie a chi resistette dentro il Paese e grazie a chi combatté da fuori per restituirle la libertà.

Il 25 aprile in Val di Susa come lezione civile

Celebrare questa giornata in Val di Susa significa camminare in luoghi dove la libertà ebbe un prezzo concreto. Significa ricordare giovani che scelsero la montagna invece della sottomissione. Significa onorare civili colpiti dalla guerra. Significa anche rendere omaggio ai soldati stranieri caduti lontano da casa per liberare una nazione non loro.

Questa doppia memoria — locale e internazionale — rende la ricorrenza ancora più significativa.

La valle dimostra che il ricordo può essere vivo senza diventare retorico, popolare senza diventare superficiale, identitario senza chiudersi.

Conclusione

Il 25 aprile resta una delle date più importanti della storia italiana. In Val di Susa il suo significato è ancora più forte, perché qui la Resistenza fu esperienza vissuta e non solo pagina di manuale.

Onorare i partigiani è giusto e necessario. Ma lo è altrettanto riconoscere che la liberazione dell’Italia fu resa possibile soprattutto dalla vittoria militare degli Alleati, con il contributo decisivo degli americani, dei britannici e di molte altre nazioni.

Senza la Resistenza, il Paese avrebbe avuto meno dignità morale. Senza gli Alleati, il Paese non sarebbe stato liberato nel 1945.

La verità storica tiene insieme entrambe le dimensioni. Ed è proprio questa verità completa che rende il 25 aprile una festa autentica della libertà, della democrazia e dell’amicizia tra i popoli.











