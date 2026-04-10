Il ritorno del presepe nelle scuole: tradizione, creatività e valore educativo

Negli ultimi anni il presepe è tornato al centro del dibattito nelle scuole italiane. Non più come simbolo religioso da difendere o contestare, ma come strumento educativo capace di coinvolgere studenti, insegnanti e famiglie. In molte realtà scolastiche il presepe viene riscoperto come laboratorio creativo, occasione di lavoro manuale e spazio di narrazione condivisa.

Il punto, oggi, non è più “presepe sì o presepe no”, ma comprendere quanto questa tradizione possa offrire agli studenti in termini di competenze, manualità e cultura. Il presepe diventa così un’attività interdisciplinare che unisce storia, arte, geografia, educazione civica e lavoro manuale.

Una tradizione italiana che attraversa i secoli

La tradizione del presepe nasce ufficialmente nel 1223 con San Francesco d’Assisi a Greccio, quando venne realizzata la prima rappresentazione della Natività. Da quel momento il presepe si diffuse in tutta Italia, assumendo caratteristiche diverse a seconda delle regioni.

Il presepe napoletano, ad esempio, è diventato uno dei più celebri al mondo: una rappresentazione non solo della Natività, ma della vita quotidiana, con artigiani, mercati, scene popolari e paesaggi urbani. Ancora oggi il fascino del Napoli continua a influenzare artisti e scuole che si avvicinano alla tradizione presepiale.

Chi desidera approfondire questa tradizione può scoprire l'arte del Presepe Napoletano, dove ogni elemento racconta una storia e diventa occasione didattica per comprendere cultura e tradizioni italiane.

Il presepe come alternativa concreta allo schermo

In un’epoca dominata da tablet, smartphone e videogiochi, il presepe rappresenta una valida alternativa educativa. Costruire un presepe significa sviluppare:

Creatività e immaginazione

Manualità e precisione

Pensiero spaziale

Capacità narrativa

Pazienza e lavoro collaborativo

Gli studenti progettano ambientazioni, costruiscono paesaggi, scelgono materiali e sviluppano una storia. Le Statuine Presepe diventano personaggi di un racconto che prende vita grazie al contributo di tutta la classe.

Allo stesso modo, la costruzione delle Capanne per Natività stimola progettazione, lavoro manuale e cooperazione, trasformando l'attività in un vero laboratorio didattico.

Il valore dello stare insieme

Uno degli aspetti più importanti del presepe nelle scuole è il suo valore sociale. Spesso genitori, nonni e artigiani locali vengono coinvolti nella realizzazione del progetto. Questo crea un ponte tra generazioni, favorendo la trasmissione di competenze e tradizioni.

I nonni insegnano come costruire una montagna con il cartone, i genitori aiutano nella realizzazione delle luci, mentre gli studenti aggiungono dettagli e idee innovative. Anche gliAccessori Presepe diventano strumenti per arricchire il progetto e stimolare la creatività.

In questo modo il presepe diventa un’esperienza condivisa, capace di rafforzare il senso di comunità scolastica.

Il mestiere degli artigiani presepiali

Dietro ogni presepe esiste una tradizione artigianale che rappresenta un patrimonio culturale italiano da preservare. Scultori, modellisti, pittori e artigiani continuano a tramandare tecniche e competenze che rischierebbero di andare perdute.

Un esempio significativo è il presepe realizzato da Moranduzzo e benedetto da Papa Giovanni Paolo II, testimonianza dell'importanza culturale e artistica di questa tradizione italiana.

FONTI: https://moranduzzo.com/il-presepe-che-ha-ricevuto-la-benedizione-di-papa-giovanni-paolo-ii/

Riscoprire il presepe nelle scuole significa anche valorizzare questi mestieri e far conoscere agli studenti l’importanza dell’artigianato artistico italiano.

Un laboratorio educativo completo

Il ritorno del presepe nelle scuole italiane rappresenta dunque molto più di una semplice tradizione natalizia. È un laboratorio educativo completo, capace di sviluppare competenze pratiche, creative e sociali.

In un mondo sempre più digitale, il presepe offre agli studenti la possibilità di costruire, immaginare e collaborare. Non è solo una tradizione del passato, ma uno strumento educativo attuale, capace di unire cultura, creatività e comunità.







