25 aprile: una ricorrenza di tutti, non solo dei comunisti





Il 25 aprile non è una festa di parte, ma una delle date fondative della Repubblica italiana. È il giorno in cui si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine di una guerra che aveva devastato il Paese dal 1943 al 1945. Dal 1946 è festa nazionale, istituita con decreto del governo guidato da Alcide De Gasperi, e resa definitiva nel 1949 insieme al 2 giugno.

Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale contro l’occupazione tedesca e la Repubblica di Salò. In pochi giorni città come Milano, Torino e Genova furono liberate dai partigiani prima ancora dell’arrivo degli Alleati.

Quella giornata segna quindi non la vittoria di una parte politica, ma la nascita dell’Italia democratica.

I numeri della Liberazione

Per capire perché il 25 aprile riguarda tutti, bisogna guardare i dati.

I partigiani

Circa 200.000 partigiani combatterono nella Resistenza italiana

combatterono nella Resistenza italiana Oltre 35.000 partigiani morirono durante la guerra

durante la guerra Più di 21.000 furono mutilati o feriti

Circa 9.000 civili furono uccisi in rappresaglie nazifasciste

Questi numeri provengono da studi storici sulla Resistenza e indicano un movimento ampio e popolare, non limitato a un singolo partito.

Le vittime della guerra in Italia (1943-1945)

60.000–70.000 soldati alleati morti in Italia

38.000–150.000 soldati tedeschi uccisi

Decine di migliaia di civili italiani morti durante bombardamenti e rappresaglie

La guerra di liberazione fu quindi una tragedia nazionale, non una battaglia ideologica.

Le vittime delle persecuzioni razziali

Durante l’occupazione nazista:

7.500 ebrei italiani furono uccisi

Circa 6.806 deportati nei campi di sterminio

Oltre 7.500 vittime identificate della Shoah in Italia

Questi dati mostrano che la Liberazione significò anche la fine delle persecuzioni razziali.

Non fu una Resistenza solo comunista

Uno dei luoghi comuni più diffusi è che il 25 aprile sia una festa “dei comunisti”. La realtà storica è molto diversa.

Nel Comitato di Liberazione Nazionale partecipavano:

Comunisti

Socialisti

Cattolici (Democrazia Cristiana)

Liberali

Azionisti (Giustizia e Libertà)

Monarchici

Militari dell’esercito italiano

Il CLN rappresentava quindi l’intero spettro politico antifascista.

Esistevano brigate partigiane diverse:

Brigate Garibaldi (comuniste)

Brigate Giustizia e Libertà (liberali e azioniste)

Brigate Matteotti (socialiste)

Brigate cattoliche "bianche"

Formazioni autonome militari

Questo dimostra che la Resistenza fu un movimento plurale e nazionale.

La Liberazione fu anche una scelta del popolo

Dopo il 25 aprile:

Nel 1946 gli italiani votarono nel referendum istituzionale

Nacque la Repubblica

Fu scritta la Costituzione italiana

Molti principi della Costituzione — libertà, democrazia, diritti civili — derivano direttamente dalla fine del fascismo e dalla Resistenza.

Perché il 25 aprile è una festa di tutti

Il 25 aprile rappresenta:

La fine della dittatura durata 20 anni

La fine dell’occupazione nazista

Il ritorno alla libertà politica

La nascita della democrazia italiana

Non è quindi la festa di una ideologia, ma della libertà conquistata da italiani di idee diverse.

Storicamente, la Resistenza fu:

guerra patriottica contro un invasore

guerra civile tra italiani

movimento popolare per la democrazia

Tre dimensioni diverse, ma tutte parte della stessa storia nazionale.

RIASSUMENDO

Il 25 aprile non è la festa dei comunisti, ma la festa della libertà italiana.

I numeri parlano chiaro:

centinaia di migliaia di partigiani

decine di migliaia di morti

milioni di italiani coinvolti

diverse ideologie unite contro la dittatura

Il 25 aprile è quindi una ricorrenza nazionale perché segna il momento in cui l’Italia torna ad essere un Paese libero, democratico e pluralista.

Ed è per questo che riguarda tutti gli italiani, indipendentemente dalle idee politiche. 🇮🇹