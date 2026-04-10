25 aprile: una ricorrenza di tutti, non solo dei comunisti
Il 25 aprile non è una festa di parte, ma una delle date fondative della Repubblica italiana. È il giorno in cui si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e la fine di una guerra che aveva devastato il Paese dal 1943 al 1945. Dal 1946 è festa nazionale, istituita con decreto del governo guidato da Alcide De Gasperi, e resa definitiva nel 1949 insieme al 2 giugno.
Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale contro l’occupazione tedesca e la Repubblica di Salò. In pochi giorni città come Milano, Torino e Genova furono liberate dai partigiani prima ancora dell’arrivo degli Alleati.
Quella giornata segna quindi non la vittoria di una parte politica, ma la nascita dell’Italia democratica.
I numeri della Liberazione
Per capire perché il 25 aprile riguarda tutti, bisogna guardare i dati.
I partigiani
- Circa 200.000 partigiani combatterono nella Resistenza italiana
- Oltre 35.000 partigiani morirono durante la guerra
- Più di 21.000 furono mutilati o feriti
- Circa 9.000 civili furono uccisi in rappresaglie nazifasciste
Questi numeri provengono da studi storici sulla Resistenza e indicano un movimento ampio e popolare, non limitato a un singolo partito.
Le vittime della guerra in Italia (1943-1945)
- 60.000–70.000 soldati alleati morti in Italia
- 38.000–150.000 soldati tedeschi uccisi
- Decine di migliaia di civili italiani morti durante bombardamenti e rappresaglie
La guerra di liberazione fu quindi una tragedia nazionale, non una battaglia ideologica.
Le vittime delle persecuzioni razziali
Durante l’occupazione nazista:
- 7.500 ebrei italiani furono uccisi
- Circa 6.806 deportati nei campi di sterminio
- Oltre 7.500 vittime identificate della Shoah in Italia
Questi dati mostrano che la Liberazione significò anche la fine delle persecuzioni razziali.
Non fu una Resistenza solo comunista
Uno dei luoghi comuni più diffusi è che il 25 aprile sia una festa “dei comunisti”. La realtà storica è molto diversa.
Nel Comitato di Liberazione Nazionale partecipavano:
- Comunisti
- Socialisti
- Cattolici (Democrazia Cristiana)
- Liberali
- Azionisti (Giustizia e Libertà)
- Monarchici
- Militari dell’esercito italiano
Il CLN rappresentava quindi l’intero spettro politico antifascista.
Esistevano brigate partigiane diverse:
- Brigate Garibaldi (comuniste)
- Brigate Giustizia e Libertà (liberali e azioniste)
- Brigate Matteotti (socialiste)
- Brigate cattoliche "bianche"
- Formazioni autonome militari
Questo dimostra che la Resistenza fu un movimento plurale e nazionale.
La Liberazione fu anche una scelta del popolo
Dopo il 25 aprile:
- Nel 1946 gli italiani votarono nel referendum istituzionale
- Nacque la Repubblica
- Fu scritta la Costituzione italiana
Molti principi della Costituzione — libertà, democrazia, diritti civili — derivano direttamente dalla fine del fascismo e dalla Resistenza.
Perché il 25 aprile è una festa di tutti
Il 25 aprile rappresenta:
- La fine della dittatura durata 20 anni
- La fine dell’occupazione nazista
- Il ritorno alla libertà politica
- La nascita della democrazia italiana
Non è quindi la festa di una ideologia, ma della libertà conquistata da italiani di idee diverse.
Storicamente, la Resistenza fu:
- guerra patriottica contro un invasore
- guerra civile tra italiani
- movimento popolare per la democrazia
Tre dimensioni diverse, ma tutte parte della stessa storia nazionale.
RIASSUMENDO
Il 25 aprile non è la festa dei comunisti, ma la festa della libertà italiana.
I numeri parlano chiaro:
- centinaia di migliaia di partigiani
- decine di migliaia di morti
- milioni di italiani coinvolti
- diverse ideologie unite contro la dittatura
Il 25 aprile è quindi una ricorrenza nazionale perché segna il momento in cui l’Italia torna ad essere un Paese libero, democratico e pluralista.
Ed è per questo che riguarda tutti gli italiani, indipendentemente dalle idee politiche. 🇮🇹
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