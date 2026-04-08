Il mito della rivoluzione cubana: uno specchietto per le allodole

di Beppe Brichèt









Per molti, la rivoluzione cubana rappresenta ancora oggi un mito romantico. Un’isola ribelle, un popolo libero dall’imperialismo, una società più giusta dove lo Stato protegge i più deboli e l’uguaglianza sociale è la priorità. Questo immaginario, alimentato per decenni da propaganda, simboli iconici e figure come Che Guevara, ha costruito una narrazione affascinante: quella di un mondo alternativo al capitalismo, più umano e più equo.

Ma quando si guarda oltre il mito e si osserva la realtà, il quadro cambia radicalmente.

La rivoluzione che prometteva libertà… e ha prodotto repressione

La rivoluzione cubana del 1959, guidata da Fidel Castro e Ernesto “Che” Guevara, nacque con la promessa di libertà, giustizia sociale e indipendenza. Tuttavia, nel giro di pochi anni, Cuba si trasformò in uno Stato a partito unico, senza elezioni libere, senza pluralismo politico e senza libertà di stampa.

Chi si opponeva al regime veniva incarcerato, perseguitato o costretto all’esilio. Migliaia di cubani furono imprigionati per reati politici. Altri morirono tentando di fuggire dall’isola. Se la rivoluzione fosse davvero stata il paradiso che molti immaginano, perché così tanti cubani hanno rischiato la vita su zattere improvvisate per scappare?

La risposta è semplice: perché la realtà era ben diversa dalla propaganda.

Il mito di Che Guevara

Che Guevara è diventato uno dei simboli più iconici del comunismo romantico. Il suo volto stampato su magliette e poster rappresenta, per molti, la ribellione contro l’ingiustizia. Tuttavia, la sua figura storica è molto più controversa.

Guevara fu responsabile di tribunali rivoluzionari e fucilazioni di oppositori politici. Egli stesso difese pubblicamente l’uso della violenza rivoluzionaria e la repressione degli oppositori. Non era solo un idealista, ma anche un uomo convinto che la rivoluzione dovesse essere imposta con la forza.

Il mito ha trasformato un rivoluzionario armato in un simbolo romantico, cancellando le conseguenze reali delle sue azioni.

Il fallimento economico del modello cubano

Un altro pilastro del mito cubano è l’idea di una società più giusta economicamente. Ma l’uguaglianza raggiunta a Cuba è stata, in gran parte, un’uguaglianza nella povertà.

L’economia pianificata e controllata dallo Stato ha prodotto:

carenza cronica di beni di prima necessità

salari estremamente bassi

infrastrutture fatiscenti

limitato accesso a prodotti e servizi

Molti cubani guadagnano stipendi che non permettono di vivere dignitosamente, e spesso dipendono da rimesse inviate da parenti all’estero. I negozi sono frequentemente vuoti, e l’accesso a beni comuni in altri Paesi è limitato.

Questo non è il segno di un sistema economico efficiente, ma di uno profondamente fallimentare.

Il comunismo e i suoi costi umani

Cuba non è un caso isolato. In diversi Paesi dove il comunismo è stato applicato, il risultato è stato simile: repressione politica, crisi economiche e milioni di morti.

Dall’Unione Sovietica alla Cina di Mao, dalla Corea del Nord alla Cambogia di Pol Pot, i regimi comunisti hanno spesso prodotto:

repressione politica

mancanza di libertà individuali

carestie e crisi economiche

violenze di Stato

Il problema non è solo la cattiva gestione, ma il modello stesso, che concentra il potere in poche mani e limita la libertà economica e politica.

Il mito contro la realtà

Il fascino della rivoluzione cubana nasce anche da una critica legittima al capitalismo: le disuguaglianze, l’individualismo e le ingiustizie sociali. Tuttavia, il fatto che il capitalismo abbia difetti non significa che il comunismo sia la soluzione.

La realtà cubana mostra che sostituire la libertà economica e politica con il controllo statale non elimina le ingiustizie: le trasforma semplicemente in un’altra forma di disuguaglianza, dove pochi detengono il potere e la maggioranza vive nella povertà.

Uno specchietto per le allodole

La rivoluzione cubana resta, per molti, un simbolo romantico perché viene osservata da lontano. Da fuori, si vedono i murales, la musica, la retorica rivoluzionaria. Ma vivendo la realtà quotidiana, i cubani affrontano carenze, restrizioni e mancanza di libertà.

Il mito sopravvive perché è più semplice credere in un’utopia che affrontare la complessità della realtà.

Ma la storia dimostra che il comunismo, più che costruire un mondo migliore, ha spesso creato sistemi chiusi, poveri e repressivi.

E forse la domanda più importante resta questa: se Cuba fosse davvero il modello ideale, perché così tanti cubani cercano ancora oggi di andarsene?





NOTA

Etimologia della parola "mito"



La parola mito deriva dal greco μῦθος (mýthos).

Nella cultura moderna, il significato si è evoluto. Oggi mito indica spesso:

una narrazione idealizzata

una storia simbolica o esagerata

una rappresentazione non completamente vera della realtà

Già nella Grecia antica, filosofi come Platone distinguevano tra:

μῦθος (mythos) → racconto simbolico, narrativo

→ racconto simbolico, narrativo λόγος (lógos) → ragionamento razionale, spiegazione logica

Questa distinzione è molto importante:

il mito persuade attraverso il racconto e le immagini,

il logos persuade attraverso la ragione e i fatti.

Per questo, quando oggi si parla di “mito della rivoluzione cubana”, si intende una narrazione simbolica e idealizzata, più vicina al mythos che al logos, cioè più al racconto romantico che all’analisi concreta della realtà.















