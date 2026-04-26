Il bicerin: il buongiorno intelligente e ironico in stile sabaudo

Ogni città possiede un rito capace di raccontarne il carattere meglio di mille guide turistiche. Per Torino quel rito ha il profumo intenso del caffè, la dolcezza avvolgente del cioccolato e l’eleganza discreta di una crema di latte servita in vetro: il bicerin. Non è soltanto una bevanda storica, nata nel Settecento e diventata simbolo cittadino, ma una dichiarazione d’identità. Misurata, raffinata, concreta. Proprio da questo immaginario prende forma “Il Bicerin”, una nuova rubrica del mattino che sceglie il tono sabaudo per leggere il presente con ironia e intelligenza.





L’idea è semplice solo in apparenza: offrire ai lettori un appuntamento quotidiano capace di accompagnare il risveglio senza sommergerli. In un tempo dominato da notifiche continue, allarmi lanciati a ogni ora e titoli urlati, questa rubrica si presenta come una pausa ordinata nel rumore generale. Un solo fatto al giorno, selezionato con cura, raccontato con leggerezza e con quel pizzico di sarcasmo che aiuta a osservare il mondo senza farsene travolgere. Il progetto nasce da una constatazione molto attuale: le persone si svegliano spesso già stanche, assediate dalle notizie prima ancora del primo caffè. Da qui la necessità di un formato breve, leggibile in pochi minuti, pensato per chi vuole iniziare bene la giornata.









La scelta del nome è tutt’altro che casuale. Chiamare una rubrica “Il Bicerin” significa evocare una lunga tradizione torinese fatta di gusto, sobrietà e memoria storica. Il bicerin, bevanda simbolo del capoluogo piemontese, nasce nel 1763 e diventa nei secoli una piccola istituzione cittadina. È stato apprezzato da figure celebri, da Camillo Benso di Cavour fino a scrittori e viaggiatori che ne hanno celebrato il fascino. Tre ingredienti distinti che convivono nello stesso bicchiere senza annullarsi: una metafora perfetta per un giornalismo capace di unire informazione, umorismo e stile personale.





Il tratto più interessante della rubrica è probabilmente il suo orario. Viene pubblicata prima delle sette del mattino, quando la città è ancora sospesa tra silenzio e routine imminente. Non è un dettaglio secondario: il momento della lettura condiziona il modo in cui una notizia viene ricevuta. Leggere un pezzo alle prime luci del giorno, magari accanto alla moka o durante i primi minuti in cucina, crea un rapporto diverso con il testo. Meno frenetico, più intimo. La rubrica sembra voler recuperare proprio questa dimensione: non il consumo rapido delle informazioni, ma un piccolo rito quotidiano.





Sul piano stilistico, “Il Bicerin” si colloca nella migliore tradizione del corsivo italiano. Quel genere giornalistico che commenta i fatti con precisione e personalità, pungendo senza diventare aggressivo, sorridendo senza cadere nel cinismo. È un equilibrio difficile da mantenere e proprio per questo prezioso. L’autore richiama idealmente modelli come il giornalismo brillante e civile che ha saputo rendere accessibili temi seri senza banalizzarli. In un panorama mediatico spesso diviso tra drammatizzazione e superficialità, la scelta di un’ironia misurata appare quasi controcorrente.

Torino, del resto, è la cornice ideale per un progetto simile. La città possiede un umorismo particolare: asciutto, elegante, spesso sottinteso. Non ama l’esibizione, preferisce l’allusione. Non cerca il clamore, ma la battuta precisa. È lo stesso spirito che si ritrova nei caffè storici, nei portici, nelle conversazioni trattenute ma affilate. “Il Bicerin” sembra tradurre questa cultura urbana in forma editoriale, offrendo un prodotto che potrebbe nascere soltanto qui o, perlomeno, da chi conosce bene questo modo di guardare le cose.





Da lettore, ciò che colpisce è la funzione quasi terapeutica del progetto. Non nel senso retorico del termine, ma in quello pratico. Ricevere una notizia raccontata con misura e intelligenza permette di ristabilire una distanza critica dagli eventi. L’umorismo, quando è ben usato, non serve a sminuire la realtà: serve a renderla leggibile. Una cattiva notizia può essere affrontata meglio se inserita in una narrazione capace di smontarne la retorica. Una notizia assurda diventa ancora più chiara se raccontata mettendone in evidenza le contraddizioni. È un servizio al lettore più serio di quanto sembri.





C’è anche un altro merito da riconoscere a questa iniziativa: la valorizzazione del locale senza provincialismo. Parlare di Torino, usare riferimenti piemontesi, scegliere un nome identitario non significa chiudersi. Al contrario, significa partire da un luogo concreto per dire qualcosa di universale. Ogni città ha bisogno di voci che la raccontino con autenticità. Quando lo fa bene, una rubrica cittadina riesce a interessare anche chi vive lontano, perché le buone storie superano i confini geografici.













Se dovessi muovere un piccolo appunto, direi che un formato così efficace rischia di lasciare il lettore con voglia di più. Mille parole invece di poche centinaia, magari una raccolta settimanale, oppure un archivio tematico delle migliori uscite: sarebbero sviluppi naturali di un’idea già solida. Ma è un’obiezione positiva, quasi un complimento mascherato. Significa che il progetto funziona e genera desiderio di continuità.





In definitiva, “Il Bicerin” è una rubrica che intercetta un bisogno contemporaneo con strumenti antichi: sintesi, stile, misura e intelligenza narrativa. Fa ciò che molti prodotti editoriali hanno dimenticato di saper fare: rispettare il tempo del lettore. Lo accompagna al mattino senza invaderlo, lo informa senza opprimerlo, lo diverte senza distrarlo dal senso delle cose. Proprio come la bevanda da cui prende il nome, miscela elementi diversi e li trasforma in qualcosa di armonioso.





In un’epoca in cui il buongiorno arriva spesso sotto forma di allarme sul telefono, trovare invece un piccolo bicchiere di parole ben dosate è quasi un lusso. E forse, oggi più che mai, ne avevamo bisogno.





Il bicerin è su Torino Plus : www.torino.plus/search/label/bicerin



