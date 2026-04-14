Batterie con anodo in silicio: la prossima generazione di tecnologia per veicoli elettrici





Per i proprietari di veicoli elettrici e i potenziali acquirenti, l’autonomia e i tempi di ricarica sono sempre le principali preoccupazioni. Attualmente, la maggior parte delle auto elettriche sul mercato percorre tra i 400 e i 500 chilometri con una singola carica, e raggiungere l’80% della carica richiede spesso più di mezz’ora. Esiste una tecnologia che possa permettere alle auto elettriche di viaggiare più lontano e ricaricarsi più velocemente? Le batterie con anodo in silicio stanno cercando di dare una risposta affermativa.





Cosa sono le batterie con anodo in silicio?

Per comprendere le batterie con anodo in silicio, è necessario conoscere la struttura di base di una batteria al litio. Una batteria al litio è composta principalmente da tre parti: catodo, anodo e l’elettrolita al centro. L’anodo ha la funzione di immagazzinare gli ioni di litio. Durante la carica, gli ioni di litio si spostano dal catodo all’anodo, dove vengono accumulati; durante la scarica, gli ioni di litio vengono rilasciati dall’anodo, generando corrente elettrica.

Attualmente, la maggior parte delle batterie al litio utilizza il grafite per l’anodo. Le batterie con anodo in silicio sostituiscono il grafite con il silicio, oppure utilizzano una miscela di silicio e grafite.

Perché usare il silicio?

Il motivo è semplice: il silicio può immagazzinare molti più ioni di litio rispetto al grafite.

La capacità teorica del grafite è di circa 372 mAh/g, mentre quella del silicio raggiunge i 4200 mAh/g – oltre 10 volte superiore. Ciò significa che, a parità di peso, una batteria con anodo in silicio può contenere molta più energia, aumentando direttamente la densità energetica.

Prendendo come esempio un prodotto di Panasonic in produzione di massa, la sua batteria con anodo in silicio raggiunge una densità energetica di 350 Wh/kg, con un miglioramento del 30% rispetto alle attuali batterie 21700 (circa 270 Wh/kg). Se installata su un modello Tesla, l’autonomia potrebbe passare da 600 a 800 chilometri, con una riduzione del peso del pacco batteria del 15%.

In parole semplici, la tecnologia dell’anodo in silicio consente ai veicoli elettrici di percorrere distanze maggiori senza aumentare il peso della batteria.

Anche la velocità di ricarica migliora?

Sì. Le batterie con anodo in silicio non solo hanno un’alta densità energetica, ma supportano anche ricariche più rapide.

Per l’uso quotidiano, ridurre i tempi di ricarica da mezz’ora a una decina di minuti rende l’esperienza simile al rifornimento di carburante per le auto tradizionali.

Quali sono i problemi del silicio nell’anodo?

Se il silicio è così vantaggioso, perché la maggior parte dei veicoli elettrici oggi utilizza ancora il grafite? La risposta è un problema noto come “espansione volumetrica”.

Quando il silicio assorbe gli ioni di litio, il suo volume può aumentare fino a tre o quattro volte. Durante la carica si espande, durante la scarica si contrae. Questa ripetuta “respirazione” porta il silicio a polverizzarsi e a screpolarsi gradualmente, riducendo notevolmente la vita ciclica della batteria. Mentre le batterie tradizionali con anodo in grafite superano i 1000 cicli, le prime batterie con anodo in silicio raramente arrivavano a 500 cicli.

Come stanno affrontando il problema i ricercatori?

Negli ultimi dieci anni, i ricercatori hanno cercato soluzioni per l’espansione volumetrica, con notevoli progressi.

I materiali compositi silicio-carbone sono una delle direzioni più promettenti. Il carbone ha buona resistenza meccanica e conduttività elettrica, e può fungere da “scheletro” per supportare le particelle di silicio, assorbendo allo stesso tempo lo stress dell’espansione.

Anche le tecniche nanostrutturate si sono rivelate efficaci. Realizzando particelle di silicio come sfere cave di 50 nm di diametro, con spazio interno per l’espansione e un rivestimento flessibile di carbone come “benda elastica”, l’espansione effettiva del silicio può essere contenuta al di sotto del 20%, con una vita ciclica che supera i 2000 cicli.

Un altro approccio sono i nuovi elettroliti. Un team di ricerca della Pohang University of Science and Technology in Corea del Sud ha sviluppato un elettrolita gel a base di silicio in microparticelle . Questo materiale elastico assorbe lo stress interno generato dall’espansione del silicio, mantenendo la conduttività. Questo metodo evita l’uso di costose nanoparticelle di silicio, riducendo i costi e facilitando l’integrazione nelle linee di produzione esistenti.

Anche i substrati a struttura fibrosa sono una direzione esplorata dalle aziende. Invece della tradizionale lamina metallica, il silicio viene applicato su fibre flessibili non tessute. Questo substrato flessibile si adatta meglio alle variazioni di volume del silicio, prevenendo la formazione di crepe.

Si possono già acquistare veicoli elettrici con batterie all’anodo di silicio?

Al momento, le batterie con anodo in silicio stanno iniziando a entrare nel mercato, ma sono utilizzate principalmente su modelli di fascia alta o specifici. Secondo le previsioni delle società di ricerca, il mercato delle batterie con anodo in silicio crescerà da 346 milioni di dollari nel 2025 a quasi 12 miliardi di dollari nel 2034, con un tasso di crescita annuale composto vicino al 50%. Questo riflette la fiducia del settore nel potenziale di questa tecnologia.

Cosa ci riserva il futuro?

Nel breve termine, le batterie con anodo in silicio probabilmente appariranno sotto forma di miscele “silicio-grafite”, ovvero aggiungendo una certa percentuale di silicio all’anodo di grafite, migliorando la densità energetica pur mantenendo una buona vita ciclica. Con la maturazione della tecnologia, gli anodi completamente in silicio potrebbero diffondersi gradualmente.

A lungo termine, la tecnologia dell’anodo in silicio potrebbe anche essere combinata con le batterie allo stato solido. Le batterie allo stato solido utilizzano un elettrolita solido al posto di quello liquido, offrendo maggiore sicurezza, e l’elevata capacità del silicio può compensare la minore densità energetica delle batterie allo stato solido.

In sintesi

Le batterie con anodo in silicio non sono un tipo di batteria completamente nuovo, ma un importante aggiornamento del materiale dell’anodo rispetto alle batterie al litio esistenti. Sostituendo (o sostituendo parzialmente) il grafite con il silicio, aumentano notevolmente la densità energetica e la velocità di ricarica. Sebbene il problema dell’espansione volumetrica abbia a lungo ritardato l’applicazione di questa tecnologia, con la maturazione di soluzioni come i compositi silicio-carbone, le nanostrutture e i nuovi elettroliti, le batterie con anodo in silicio sono uscite dal laboratorio e sono entrate nella fase di produzione di massa.

Per i consumatori, ciò significa che nei prossimi anni l’autonomia dei veicoli elettrici potrebbe superare gli 800 o addirittura i 1000 chilometri, i tempi di ricarica si ridurranno a una decina di minuti e i pacchi batteria diventeranno più leggeri e compatti. L’ansia da autonomia e da ricarica potrebbe davvero diventare presto un ricordo del passato.















