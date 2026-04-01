10 cose che (forse) non sapete su ARTEMIS II e sul ritorno sulla Luna
a cura di Claudio Pasqua
La missione Artemis II segna il ritorno dell’umanità verso la Luna dopo oltre 50 anni. Ecco 10 fatti interessanti (e poco noti) sul lancio, sull’equipaggio e sul contributo internazionale — compresa l’Italia.
🚀 1. Quattro astronauti, quattro primati storici
L’equipaggio di Artemis II è composto da:
- Reid Wiseman (USA) — Comandante
- Victor Glover (USA) — Pilota
- Christina Koch (USA) — Specialista di missione
- Jeremy Hansen (Canada) — Specialista di missione
Primati storici:
- 👩 Prima donna a volare verso la Luna (Christina Koch)
- 👨🚀 Primo astronauta afroamericano in una missione lunare (Victor Glover)
- 🇨🇦 Primo canadese a viaggiare verso la Luna (Jeremy Hansen)
- 🌕 Primo equipaggio lunare dopo 50 anni (ultimo: Apollo 17, 1972)
🌕 2. Artemis II NON atterrerà sulla Luna
Molti pensano che Artemis II sbarcherà sulla Luna, ma non è così.
La missione:
- Volerà attorno alla Luna
- Testerà i sistemi con equipaggio
- Rientrerà sulla Terra
👉 Lo sbarco avverrà con Artemis III
🗓️ 3. Quando avverrà il prossimo sbarco sulla Luna?
Secondo i piani attuali NASA:
- Artemis II → 2025–2026 (orbita lunare con equipaggio)
- Artemis III → 2027 (primo sbarco umano moderno)
- Artemis IV e oltre → costruzione base lunare
Artemis III porterà:
- 👩 Prima donna sulla Luna
- 👨🚀 Primo astronauta non americano sulla Luna
🇮🇹 4. L’Italia avrà astronauti sulla Luna
Sì. È ufficiale:
L’Italia avrà almeno un astronauta sulla superficie lunare nelle missioni Artemis future.
Questo grazie agli accordi:
- NASA
- ESA
- Agenzia Spaziale Italiana
Il primo astronauta italiano sulla Luna potrebbe arrivare:
👉 Tra il 2030 e il 2035 (stime attuali)
🇮🇹 5. Cosa ha costruito l’Italia per Artemis
L’Italia ha un ruolo molto importante nel programma Artemis:
Costruzioni italiane:
- 🛰️ Moduli abitativi lunari
- 🚀 Strutture del Lunar Gateway
- 🔧 Componenti pressurizzati
- 🧪 Sistemi abitativi per astronauti
Principali aziende italiane:
- Thales Alenia Space Italia
- Leonardo
- Avio
L’Italia è il terzo contributore mondiale al programma Artemis dopo USA e Giappone.
🌕 6. Quante volte siamo sbarcati sulla Luna?
Gli sbarchi umani sulla Luna sono stati:
- 6 missioni riuscite
- Programma Apollo (1969–1972)
Missioni:
- Apollo 11
- Apollo 12
- Apollo 14
- Apollo 15
- Apollo 16
- Apollo 17
Missioni cancellate:
- Apollo 13 (fallita prima dell’atterraggio)
👨🚀 7. Quante persone hanno camminato sulla Luna?
Totale:
- 12 astronauti hanno camminato sulla Luna
- Tutti americani
- Tutti uomini
Ultimo uomo sulla Luna:
- Eugene Cernan
- 14 dicembre 1972
Da allora:
👉 Nessun essere umano è più tornato sulla Luna
🚀 8. Il razzo Artemis è il più potente mai costruito
Il razzo SLS (Space Launch System):
- Più potente del Saturn V
- Più potente di qualsiasi razzo attuale operativo
- Spinge la capsula Orion verso la Luna
Potenza:
- 8,8 milioni di libbre di spinta
- Più potente del razzo Apollo
🛰️ 9. Perché è così difficile tornare sulla Luna?
Molti pensano sia più facile oggi. In realtà è più difficile.
Motivi:
- Nuove tecnologie più complesse
- Missioni più lunghe
- Costruzione base lunare permanente
- Coordinazione internazionale
- Rifornimenti nello spazio
Ad esempio:
Una singola missione lunare moderna può richiedere:
👉 10–15 lanci di rifornimento
Questo non era necessario durante Apollo.
🌕 10. Artemis non vuole solo tornare sulla Luna
Obiettivo finale:
👉 Preparare il viaggio verso Marte
La Luna servirà come:
- Base di test
- Stazione scientifica
- Punto di partenza per Marte
NASA prevede:
- Base lunare permanente
- Astronauti sulla Luna ogni anno
- Missione su Marte negli anni 2030–2040
La missione Artemis II porterà 4 astronauti in viaggio attorno alla Luna, segnando anche la presenza della prima donna diretta verso l’orbita lunare. Tuttavia non è previsto alcuno sbarco, perché il ritorno sulla superficie avverrà con Artemis III, la missione successiva.
L’Italia avrà un ruolo importante grazie alla costruzione di moduli abitativi lunari e componenti per le future basi. Nella storia dell’esplorazione spaziale siamo sbarcati 6 volte sulla Luna e in totale 12 astronauti hanno camminato sulla sua superficie, con l’ultimo sbarco nel 1972 durante Apollo 17.
Il programma Artemis utilizza il razzo più potente mai costruito, progettato non solo per tornare sulla Luna ma per un obiettivo ancora più ambizioso: preparare le missioni umane verso Marte. 🚀
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