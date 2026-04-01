10 cose che (forse) non sapete su ARTEMIS II e sul ritorno sulla Luna

La missione Artemis II segna il ritorno dell’umanità verso la Luna dopo oltre 50 anni. Ecco 10 fatti interessanti (e poco noti) sul lancio, sull’equipaggio e sul contributo internazionale — compresa l’Italia.

L’equipaggio di Artemis II è composto da:

Primati storici:

Molti pensano che Artemis II sbarcherà sulla Luna, ma non è così.

La missione:

👉 Lo sbarco avverrà con Artemis III

Secondo i piani attuali NASA:

Artemis III porterà:

Sì. È ufficiale:

L’Italia avrà almeno un astronauta sulla superficie lunare nelle missioni Artemis future.

Questo grazie agli accordi:

Il primo astronauta italiano sulla Luna potrebbe arrivare:

👉 Tra il 2030 e il 2035 (stime attuali)

L’Italia ha un ruolo molto importante nel programma Artemis:

Costruzioni italiane:

Principali aziende italiane:

L’Italia è il terzo contributore mondiale al programma Artemis dopo USA e Giappone.

Gli sbarchi umani sulla Luna sono stati:

Missioni:

Missioni cancellate:

Totale:

Ultimo uomo sulla Luna:

Da allora:

👉 Nessun essere umano è più tornato sulla Luna

Il razzo SLS (Space Launch System):

Potenza:

Molti pensano sia più facile oggi. In realtà è più difficile.

Motivi:

Ad esempio:

Una singola missione lunare moderna può richiedere:

👉 10–15 lanci di rifornimento

Questo non era necessario durante Apollo.

Obiettivo finale:

👉 Preparare il viaggio verso Marte

La Luna servirà come:

NASA prevede:

Riassumendo

La missione Artemis II porterà 4 astronauti in viaggio attorno alla Luna, segnando anche la presenza della prima donna diretta verso l’orbita lunare. Tuttavia non è previsto alcuno sbarco, perché il ritorno sulla superficie avverrà con Artemis III, la missione successiva.

L’Italia avrà un ruolo importante grazie alla costruzione di moduli abitativi lunari e componenti per le future basi. Nella storia dell’esplorazione spaziale siamo sbarcati 6 volte sulla Luna e in totale 12 astronauti hanno camminato sulla sua superficie, con l’ultimo sbarco nel 1972 durante Apollo 17.

Il programma Artemis utilizza il razzo più potente mai costruito, progettato non solo per tornare sulla Luna ma per un obiettivo ancora più ambizioso: preparare le missioni umane verso Marte. 🚀











