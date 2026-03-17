La scienza dell’abbigliamento da lavoro: come integrare comfort, tendenze e sicurezza





Quando parliamo di abbigliamento da lavoro, tendiamo a pensare che basti seguire le regole e le normative dei diversi settori lavorativi. In realtà i capi d'abbigliamento con cui si lavora, soprattutto in alcuni ambiti, possono cambiare in maniera netta la produttività, il comfort e la sicurezza dei dipendenti. Non solo: un abbigliamento personalizzato da lavoro è anche un potente strumento di comunicazione per il brand e trasmette i suoi valori in maniera immediata e memorabile.

La divisa è una questione scientifica?

Potremmo dire di sì. Negli ultimi anni, l'approccio all'abbigliamento professionale è cambiato. Da semplice indumento che rispetta delle regole e delle normative, nonché determinati dress code, oggi ogni capo può contribuire in maniera concreta al successo di un'azienda. Maglie, giacche, pantaloni, grembiuli, camicie sono dei veri e propri strumenti progettati per ridurre il rischio e la fatica. Uno degli ingredienti fondamentali è la scelta del tessuto, che può proteggere da particolari pericoli nell'ambiente lavorativo e aiutare le persone a mantenere la propria termoregolazione anche in condizioni di calore o di freddo estremi. In alcuni settori come l'edilizia, la sanità, l'industria e la logistica, l'abbigliamento da lavoro è determinante per garantire libertà di movimento e completa sicurezza. La scelta di materiali duraturi, resistenti, traspiranti è un requisito fondamentale. Indispensabili poi accessori regolamentati da specifiche norme come le scarpe antinfortunistiche, i guanti, i cappelli.

Ergonomia: progettare l'abito intorno al corpo

Anche il design dell'abbigliamento da lavoro personalizzato è importante perché ogni dipendente possa svolgere le proprie mansioni in maniera libera e confortevole. L’ergonomia è la disciplina che permette di progettare un abito intorno al corpo di chi lo indosserà e soprattutto intorno ai movimenti che quel corpo compie quotidianamente. Pensiamo a torsioni, estensioni, posizioni lavorative da mantenere a lungo. Tessuti elastici permettono di compiere diversi movimenti senza ostacoli, tasche rinforzate possono supportare gli strumenti del mestiere senza rompersi, alcuni particolari dell'abbigliamento professionale influiscono addirittura sul mantenimento di una postura adeguata e quindi sul benessere generale del lavoratore.

Termoregolazione e rischi sul lavoro

Un altro elemento a cui prestare particolare attenzione è la termoregolazione, soprattutto in quei settori lavorativi che richiedono di muoversi in ambienti particolarmente caldi o umidi o particolarmente freddi. È importante che la persona che lavora lo faccia sempre in condizioni ottimali: quando deve lavorare all'interno di una cella frigorifera e quando deve spostarsi all'aperto sotto il sole o sotto la pioggia. Tessuti traspiranti, anti umidità, riscaldanti e anti sudore aiutano a sentirsi a proprio agio durante i movimenti quotidiani e quindi aumentano la possibilità di lavorare serenamente e produrre di più. Particolarmente complesso è realizzare abbigliamento da lavoro che protegga dai rischi professionali in ambienti pericolosi. Tessuti antitaglio, materiali ignifughi e colori ad alta visibilità si possono integrare su diversi capi per garantire la sicurezza dei dipendenti.

L'abbigliamento da lavoro personalizzato come strumento di comunicazione

Se in molti settori l'abbigliamento professionale è regolamentato solo per proteggere la sicurezza e la salute dei dipendenti, quando si ha a che fare con il pubblico il modo in cui i lavoratori sono vestiti riflette in generale i valori dell'azienda. Colori, loghi, slogan possono rendere immediatamente riconoscibili i lavoratori di un determinato brand e quindi far sì che il pubblico colleghi quegli elementi visivi ai valori del marchio e alle sue caratteristiche. Questo è molto importante per addetti alle vendite, personale di sala, addetti alla reception o all'ospitalità. Ma non sono solo i codici visivi a trasmettere una determinata sensazione al cliente: anche la scelta di un design più formale o casual, carico di dettagli di tendenza o semplice e minimale cambia il modo in cui gli utenti percepiscono l’azienda.



















