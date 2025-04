In Italia la lettura dei tarocchi viene oggi sorprendentemente veicolata da floride imprese

L'inaspettato successo ottenuto dalle aziende che propongono una cartomanzia telefonica

L'imperitura attrazione verso l'ignoto nella sua traduzione imprenditoriale

Le pratiche esoteriche, i cui discutibili esiti conoscitivi vengono costantemente denunciati attraverso i media, incontrano un insospettabile consenso nella società contemporanea a tal punto da attirare l'attenzione di un numero considerevole di persone. La credibilità dell'indagine razionale dimostrata dai risultati formidabili conseguiti ad esempio nella ricerca scientifica non è evidentemente in grado di svilire le presunte verità derivanti da questi singolari strumenti interpretativi. In particolare il fascino suscitato dai responsi legati alla lettura dei tarocchi coinvolge individui che, sia pure dotati di buonsenso, appaiono rapiti dall'eventuale opportunità di esplorare quella parte ignota della realtà che sfugge alla ragione. Del resto appartiene alla natura dell'essere umano superare dubbi esistenziali ricorrendo a metodi conoscitivi alternativi e tale atteggiamento è con maggiore partecipazione emotiva adottato da chi vede minata la propria tranquillità da una crisi sentimentale. Il fallimento di una relazione amorosa genera di solito in chi lo vive uno smarrimento tale da disorientare perfino coloro che affrontano ogni ostacolo con un'audacia e una determinazione granitiche. Non è un caso, dunque, che a richiedere l'intervento dei cartomanti sia perlopiù chi intende tempestivamente individuare rimedi atti a risolvere problemi all'interno della sua burrascosa storia d'amore. Fiduciosi o illusi rispetto all'ipotesi che dal linguaggio misterioso dei tarocchi possano trapelare soluzioni idonee a salvaguardare il legame col proprio partner, alcuni si affidano all'intuizione di operatori esoterici per approdare a questa isola felice. L'esistenza di un vero mercato che ruota attorno all'interpretazione delle carte ha permesso ad alcuni imprenditori di trasformare questo antico mestiere in un florido business capace di garantire loro annualmente fatturati invidiabili.Il web, laddove negli ultimi venti anni si sviluppano efficaci campagne pubblicitarie per società e professionisti, rappresenta la piattaforma ideale in cui ricercare imprese che promuovono una lettura dei tarocchi al telefono. La novità eclatante da cui dipende presumibilmente la popolarità di tali aziende risiede nella possibilità, concessa al cliente, di chiamare un cartomante del loro call center a qualsiasi ora del giorno. Senza la necessità di recarsi, come avveniva nella passata tradizione esoterica, presso lo studio privato del professionista dell'arte del predire, oggi l'utente gode di una immediata consulenza telefonica attraverso cui riesce a rispondere senza perdite di tempo ai suoi più intimi e urgenti dilemmi. Episodi spiacevoli che riguardano cioè la sua vita coniugale sono con velocità attualmente analizzati in vista di un rapido "verdetto" che discende dalla lettura delle carte. Così da permettere al cliente, afflitto da un'incontrollabile ansia causata dalla sua tumultuosa relazione col partner, di acquisire un apparente dominio sul suo destino amoroso. In questo contesto i consulti di cartomanzia telefonica svolgono la funzione di un ponte interpretativo essenziale volto a cogliere nella simbologia dei tarocchi spunti di riflessione, per chi ci crede, fondamentali. Elevate risultano dalla documentazione di Google le ricerche mensili dedicate all'individuazione da parte degli utenti delle aziende che offrono quotidianamente una lettura delle carte al telefono. Analogamente alte sono quelle che riguardano in ciascun social il medesimo argomento a testimoniare l'inimmaginabile fama ottenuta in dimensione virtuale da queste società che perfino in tempi di crisi economica mantengono inalterati i loro lauti guadagni. Gli stessi risultati positivi possono essere estrapolati dai portali che sulla rete ospitano annunci di ogni categoria e banner pubblicitari che appaiono al loro interno ad intermittenza in qualsiasi momento della giornata.Nel ricercare online consulti di cartomanzia telefonica gli utenti dimostrano di rimanere in una società ipertecnologica comunque affascinati dall'eventualità di scoprire per mezzo di pratiche esoteriche verità che, secondo la loro visione delle cose, è impossibile razionalmente identificare. La preziosa possibilità di interloquire a qualsiasi ora del giorno con il proprio operatore esoterico di fiducia ha indubbiamente reso ancor più incisiva la propaganda che sulla rete viene sviluppata dalle imprese che presentano questi particolari servizi. La tradizionale prassi che caratterizzava il rapporto tra i professionisti della previsione e i loro clienti, una volta superata dal dialogo a distanza tra le parti, ha lasciato spazio all'affermazione di una versione moderna di un antico mestiere che, a prescindere dalle contrastanti posizioni che può animare, resta ancora oggi e forse più di prima una fonte di inesauribile guadagno.