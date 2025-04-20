دورة اللغة الإيطالية للأجانب، صالحة أيضاً للتحضير لامتحان الجنسية – المستوى B2





هناك دورة لتعلّم اللغة الإيطالية تختلف عن غيرها من الدورات. إنها جسر للاندماج، وأداة لمن يرغب في عيش الحياة في إيطاليا بكل تفاصيلها — ليس فقط لفهم الكلمات، بل أيضاً لفهم الثقافة، والمشاعر، والإيماءات. إنها دورة اللغة الإيطالية للأجانب، التي ينظمها ENUIP Piemonte بالتعاون مع ADI – Agenzia Digitale Italiana: فرصة تدريبية صممت خصيصاً لمن يريد تعلّم اللغة الإيطالية لأسباب شخصية أو أكاديمية أو مهنية، وخاصة لمن لديه هدف واضح — الحصول على الجنسية الإيطالية.

تتميز هذه الدورة بمرونتها، فهي مصممة فعلاً لتناسب احتياجات الجميع. تُقام الدروس عبر الإنترنت بطريقة التعليم عن بُعد، مع وجود دائم لمدرسين مؤهلين وداعمين، مستعدين دائماً لإرشاد كل طالب بصبر واهتمام. لا يمكنك الانضمام في الوقت الفعلي؟ لا مشكلة: يتم تسجيل كل درس، لتتمكن من مشاهدته في أي وقت يناسبك، وبالوتيرة التي تفضلها وبالتركيز الذي تحتاجه.

تتبع الدورة مستويي A2 وB1 من الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات (CEFR)، وهي منظمة بشكل تدريجي لمساعدة الطلاب على اكتساب المهارات اللغوية الأساسية. لا تقتصر على الجانب النظري فقط — بل تركّز على التواصل الحقيقي، وعلى استخدام اللغة في الحياة اليومية. يبدأ كل درس فيديو بنصوص للقراءة وأنشطة تفاعلية، تليها شروحات نحوية واضحة مدعومة بشرائح وعروض وتمارين تطبيقية.

تتضمن الدورة عشرين درساً مدة كل واحد منها ساعة واحدة: عشرة دروس لمستوى A2 وعشرة دروس لمستوى B1. كل جلسة تدور حول موضوع من واقع الحياة — مثل الحديث عن نفسك، عائلتك، المدرسة، الصحة، أو العمل — وهدف نحوي محدد. من أساسيات النطق والقراءة إلى استخدام الأزمنة الفعلية الأكثر تعقيداً، تقود الدورة الطلاب خطوة بخطوة نحو إتقان اللغة بشكل عملي، مفيد في كل سياق.

ولكن ما يجعل هذه الدورة ذات قيمة حقيقية هو هدفها العملي: إعداد الطلاب لاجتياز اختبار اللغة المطلوب للحصول على الجنسية الإيطالية. يتضمن هذا الهدف المهم مهارات الاستماع والفهم والمحادثة والكتابة باللغة الإيطالية بمستوى B1. تقدم الدورة كل الدعم اللازم: تمارين في الفهم السمعي والقراءة، أنشطة إنتاج لغوي، محاكاة للامتحانات، ومواد تعليمية كاملة تشمل شرائح المعلمين وأمثلة حقيقية من اختبارات اللغة.

الأمر لا يتعلق فقط بتعلّم لغة — بل يتعلق باكتساب مستوى جديد من الاستقلالية في التواصل، مما يساعدك على التعامل مع تفاصيل الحياة اليومية في إيطاليا، من مواعيد الأطباء إلى المدرسة، ومن العمل إلى الإدارات العامة. إنها مفتاح حقيقي للشعور بأنك جزء من المجتمع، لبناء العلاقات، واقتناص الفرص، والعيش في الحاضر، والتخطيط لمستقبل جديد.

بفضل المنهج التفاعلي والمحفّز، يشعر كل طالب بأنه جزء من رحلة مشتركة، حيث يكون التعلم جماعياً ولكنه أيضاً مخصص بحسب احتياجات كل فرد. يقوم المعلمون بتصحيح التمارين، ومتابعة التقدم، وتقديم الملاحظات والتشجيع، لخلق بيئة إيجابية ومحفّزة.

في بلد تُعد فيه معرفة اللغة الخطوة الأولى نحو الاندماج، فإن اختيار دورة جادة، منظمة، وذات نتائج ملموسة يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً. دورة اللغة الإيطالية المقدمة من ENUIP Piemonte وADI تقدم كل ذلك: فرصة واقعية، متاحة، وملهمة لكل من يريد أن يتعلم وينمو.

لمن يحلم بأن يطلق على إيطاليا اسم "الوطن". لمن يريد أن يبني مستقبله، يوماً بعد يوم. بالإيطالية.

يمكنك الوصول مباشرة إلى مستوى B1 من خلال اجتياز اختبار تقييم مجاني.

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