Regole per la conservazione della colla per extension ciglia

Per essere considerata una lash artist di successo e ottenere risultati affascinanti che soddisfino le tue clienti, sono necessarie molta dedizione e perseveranza, ma anche il rispetto di tecniche e regole di base in questo campo. Molte di queste regole riguardano proprio la conservazione ottimale della colla per extension ciglia, poiché la qualità della colla influenzerà il risultato finale dell’applicazione delle extension. Scopri nell’articolo che segue quali sono le principali regole per conservare la colla per extension ciglia e una serie di consigli e trucchi aggiuntivi per assicurarti che la colla si mantenga nelle migliori condizioni!

Cos’è la colla per extension ciglia e perché è importante conservarla correttamente

La colla per extension ciglia è un materiale adesivo appositamente progettato per incollare le extension alle ciglia naturali di una persona. Viene utilizzata nel processo di applicazione delle extension per creare una connessione forte e duratura tra le ciglia finte e quelle naturali. Questa colla ha una formula speciale che permette un’aderenza ottimale e una resistenza a lungo termine.

Conservare correttamente la colla per extension ciglia è estremamente importante per garantirne l’efficacia e la qualità. Se non conservata nelle condizioni ottimali, la colla può perdere le sue proprietà adesive e diventare inutilizzabile. Ad esempio, l’esposizione all’aria o al calore eccessivo può provocare un’asciugatura prematura della colla, portando a una scarsa aderenza tra le extension e le ciglia naturali.

Una conservazione inadeguata della colla può avere conseguenze negative su tutto il processo di applicazione. Se la colla non è in buone condizioni, le extension potrebbero non aderire correttamente e cadere prematuramente. Inoltre, una colla di bassa qualità può causare irritazioni o reazioni allergiche agli occhi. Pertanto, è essenziale rispettare le regole di conservazione per garantire un’applicazione di successo e una lunga durata delle extension.

Regole essenziali per la conservazione della colla per extension ciglia

Come menzionato all'inizio dell’articolo, ci sono alcune regole essenziali per la conservazione della colla per extension ciglia . Ecco quali sono!

Conservare la colla a una temperatura adeguata

Uno degli aspetti più importanti per la conservazione della colla per extension ciglia è la temperatura. La colla sigillata deve essere mantenuta in un luogo fresco, lontano da fonti di calore, per preservarne la qualità e l’efficacia. Le temperature elevate possono causare l’asciugatura o l’alterazione chimica della colla, compromettendone l’aderenza. La temperatura ideale per conservare la colla per extension ciglia è tra 8 e 23 gradi Celsius. Evitare l'esposizione all'umidità

L'umidità può danneggiare la colla, riducendone l'efficacia. Si consiglia di conservare la colla in un luogo asciutto, lontano da zone umide. L'umidità può essere assorbita dalla colla, diluendola e riducendone le proprietà adesive. Pulire costantemente il tappo della colla

Un’altra regola importante per una corretta conservazione è la pulizia regolare del tappo. È possibile utilizzare salviettine cosmetiche per pulire il tappo ogni volta che lo si apre o chiude durante l’applicazione delle extension. Questo aiuta a prolungare la vita del prodotto. Sigillare correttamente la colla

Dopo l'uso, è essenziale chiudere ermeticamente la colla per prevenire l’ingresso di aria nel contenitore. Sigillare bene il prodotto prolunga la durata della colla e ne mantiene la qualità. Evitare l'esposizione diretta alla luce

La luce, in particolare i raggi UV, può deteriorare la colla, riducendone la durata. Conserva la colla in un luogo buio, lontano dalla luce diretta del sole.

Consigli aggiuntivi per la conservazione della colla per extension ciglia

Evitare temperature estreme. Mantieni la colla a una temperatura costante, tra 20 e 22 gradi Celsius.

Utilizzare contenitori ermetici per proteggere la colla dall'aria e dall'umidità.

Ruotare gli stock per usare prima la colla più vecchia ed evitare che scada.

In conclusione, la corretta conservazione della colla per extension ciglia è fondamentale per garantire risultati ottimali e duraturi. Seguendo queste regole essenziali e applicando i consigli presentati, potrai prolungare significativamente la durata della colla e migliorare la qualità delle applicazioni.