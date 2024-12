Pantone: quale sarà il colore dell'anno 2025

Pronostici e anticipazioni

Ogni anno, il Pantone Color Institute trasforma un semplice annuncio in un vero e proprio evento mondiale. La rivelazione del Pantone Color of the Year è uno dei momenti più attesi nel mondo del design, della moda e dell’arte, in grado di catalizzare l’attenzione non solo degli esperti del settore ma anche del pubblico più vasto. Anche per il 2025, l’attesa è già febbrile, con un conto alla rovescia attivo sul sito ufficiale dell’istituto e tantissime speculazioni sui social network e tra i professionisti del design.

Un Evento di Importanza Globale

Il colore dell’anno non è solo una tonalità scelta a scopo decorativo, ma una decisione che influenza le tendenze globali. Designer, stilisti, architetti e creativi di ogni genere lo utilizzano come fonte di ispirazione per le loro collezioni e i loro progetti. Dai capi di alta moda ai tessuti per interni, fino ai complementi d’arredo e alle grafiche pubblicitarie, il Pantone Color of the Year diventa una guida per le estetiche contemporanee.

Secondo Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, questa selezione annuale va ben oltre il mero aspetto visivo.

“Influenza le tendenze globali del design e ispira professionisti e consumatori a incorporare il colore nelle proprie vite, riflettendone l’essenza in modo personale.”

L’annuncio è dunque un momento iconico che, nel corso degli anni, è diventato una tradizione attesa e celebrata in tutto il mondo.

L’Impatto del Pantone Color of the Year

Il colore dell’anno non si limita a riflettere le tendenze estetiche, ma spesso porta con sé un significato profondo legato ai sentimenti collettivi, alle preoccupazioni globali e alle aspirazioni condivise. Le tonalità scelte in passato dimostrano quanto il Pantone Color Institute riesca a captare e rappresentare l’umore del mondo.

Alcuni esempi:

2024 – Peach Fuzz 13-1023 TCX : un colore accogliente e intimo, simbolo di rifugio e delicatezza in un periodo di incertezza.

: un colore accogliente e intimo, simbolo di rifugio e delicatezza in un periodo di incertezza. 2023 – Viva Magenta 18-1750 TCX : una tonalità vibrante e piena di energia, pensata per evocare vitalità e forza.

: una tonalità vibrante e piena di energia, pensata per evocare vitalità e forza. 2022 – Very Peri 17-3938 TCX : una sfumatura di viola energizzante e stimolante, che guardava al futuro con ottimismo.

: una sfumatura di viola energizzante e stimolante, che guardava al futuro con ottimismo. 2021 – Illuminating (giallo) e Ultimate Gray (grigio) : una combinazione di resilienza e speranza in un momento in cui il mondo affrontava sfide senza precedenti.

: una combinazione di resilienza e speranza in un momento in cui il mondo affrontava sfide senza precedenti. 2020 – Classic Blue: un blu intenso e rassicurante, simbolo di tranquillità e fiducia in tempi turbolenti.

Questi colori non sono mai scelti a caso. Ogni tonalità viene selezionata attraverso un processo meticoloso che analizza le tendenze emergenti, i movimenti sociali e culturali e persino i cambiamenti climatici e geopolitici.

Il Sistema Pantone: Un Linguaggio Universale

Per comprendere l’importanza del Pantone Color of the Year, è utile conoscere meglio il sistema Pantone. Creato dall’omonima azienda, si tratta di un metodo di catalogazione dei colori che consente di identificarli e riprodurli con precisione su diversi materiali e piattaforme.

Questo sistema è diventato uno standard universale nei settori del design, della moda, dell’arte e della stampa. Con collezioni come Pantone Fashion, Home + Interiors e Pantone Plus, l’azienda offre ai professionisti un’ampia gamma di strumenti per lavorare con il colore in modo coerente e uniforme.

L’Attesa per il 2025: Il Toto-Colori

Mentre il grande annuncio si avvicina, cresce l’entusiasmo per il “toto-colori”. Il Pantone Color Institute ha lanciato sulla sua piattaforma una sorta di concorso aperto al pubblico per indovinare la famiglia cromatica che segnerà il nuovo anno.

I pronostici puntano su alcune tonalità che potrebbero rappresentare al meglio il 2025:

Rosso

Il rosso è sempre stato un colore carico di significato, associato a emozioni forti come la passione, l’energia e l’entusiasmo. È un colore motivazionale, capace di infondere vitalità e spingere all’azione. In un periodo in cui il mondo sembra aver bisogno di una spinta positiva, il rosso potrebbe rappresentare la scelta perfetta per incarnare questa necessità di dinamismo. Bianco

Simbolo di pace e purezza, il bianco è un colore pieno di significato simbolico. Potrebbe rappresentare un desiderio di ritorno alla serenità e all’armonia in un contesto globale segnato da tensioni e conflitti. La sua neutralità lo rende un colore estremamente versatile e universale, capace di adattarsi a molteplici interpretazioni. Verde

Il verde, con la sua connessione alla natura, è il colore che più di ogni altro rappresenta la sostenibilità e l’attenzione all’ambiente. In un’epoca in cui il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti, questa tonalità potrebbe simboleggiare una rinnovata consapevolezza e un impegno collettivo verso un futuro più sostenibile.

Perché Il Colore È Importante

Il colore ha un impatto profondo sulla nostra psicologia e sul nostro comportamento. Studi scientifici dimostrano che le tonalità possono influenzare il nostro umore, le nostre scelte e persino il nostro rendimento. In un’epoca in cui la comunicazione visiva è più potente che mai, il colore diventa uno strumento fondamentale per esprimere idee, emozioni e identità.

Per i professionisti del design, il Pantone Color of the Year rappresenta un’occasione per esplorare nuove possibilità creative e sperimentare con combinazioni cromatiche innovative. Allo stesso tempo, per i consumatori, il colore dell’anno diventa una fonte di ispirazione per arredare le proprie case, scegliere abiti e accessori e persino reinterpretare il proprio stile di vita.

Un’Evoluzione Continuativa

Negli ultimi anni, il Pantone Color of the Year ha acquisito un’importanza crescente, diventando non solo un indicatore di tendenza ma anche un simbolo di speranza e resilienza. Il processo di selezione è sempre più approfondito e tiene conto di molteplici fattori, dai cambiamenti culturali alle innovazioni tecnologiche.

L’Annuncio Ufficiale: Un Momento Iconico

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del Pantone Color of the Year 2025 per scoprire quale sarà la tonalità che influenzerà il prossimo anno. Qualunque sia il colore scelto, possiamo essere certi che porterà con sé un messaggio significativo, capace di ispirare creatività e riflessione in tutto il mondo.

Che si tratti di rosso, bianco, verde o di una tonalità completamente inaspettata, il Pantone Color of the Year ci ricorda ogni anno il potere trasformativo del colore e la sua capacità di unire estetica e significato.