Violenze sessuali e Valditara: è vero che le violenze contro le donne aumentano con l'immigrazione illegale?

"Deve essere chiara a ogni nuovo venuto, a tutti coloro che vogliono vivere con noi, la portata della nostra Costituzione, che non ammette discriminazioni fondate sul sesso. Occorre non far finta di non vedere che l'incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale" - Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara

Le dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara hanno suscitato un dibattito riguardo al legame tra immigrazione irregolare e l'aumento delle violenze sessuali in Italia. Analizzando i dati disponibili, emergono alcune considerazioni importanti.

Dati sulle violenze sessuali in Italia

Secondo l'Istat, nel 2023 sono state denunciate 6.231 violenze sessuali, un numero sostanzialmente in linea con le 6.293 denunciate nel 2022. Tra il 2008 e il 2015 si è registrato un calo delle denunce, seguito da un aumento fino al 2019. Nel 2020, anno della pandemia, c'è stata una diminuzione, con un successivo rialzo negli anni successivi.

Coinvolgimento degli stranieri nei reati di violenza sessuale

Nel 2020, su 4.595 persone denunciate o arrestate per violenza sessuale, circa il 41% (1.888 individui) erano stranieri.

Tuttavia, è fondamentale interpretare questi dati con cautela. La percentuale di stranieri tra gli autori di reati può essere influenzata da vari fattori, tra cui la propensione alla denuncia e le condizioni socio-economiche.

Considerazioni sulla marginalità e devianza

Studi evidenziano che le condizioni di marginalità e devianza possono contribuire all'aumento dei fenomeni di violenza, indipendentemente dalla nazionalità. La mancanza di integrazione e le difficoltà economiche possono spingere alcune persone a comportamenti devianti, creando un circolo vizioso che alimenta la violenza.

Conclusioni

Sebbene una parte significativa dei reati di violenza sessuale sia commessa da stranieri, non esistono studi che dimostrino una correlazione diretta tra immigrazione irregolare e aumento delle violenze sessuali contro le donne. È essenziale considerare il fenomeno in modo complesso, tenendo conto di fattori socio-economici e culturali che possono influenzare i comportamenti devianti.





