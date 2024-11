Tesla e X stanno perdendo clienti perché Musk è antipatico

Il fascino di Tesla sembra essere in declino negli Stati Uniti, come evidenziato da un’indagine della società di market intelligence Caliber. Il calo di popolarità è attribuito, almeno in parte, alla figura polarizzante di Elon Musk, CEO dell’azienda. Nonostante un anno di crescita delle vendite, agevolata da importanti riduzioni dei prezzi, si prevede che Tesla riporti vendite trimestrali deludenti. Il "consideration score" del marchio è sceso al 31% a febbraio, meno della metà rispetto al massimo del 70% registrato nel novembre 2021, inizio del monitoraggio dell’interesse dei consumatori verso Tesla.

Oltre al settore automobilistico, anche la piattaforma X di proprietà di Elon Musk sta vivendo difficoltà, con un calo di utenti e crescenti critiche alla sua gestione. L'associazione tra Musk e Tesla, un tempo un asset per il marchio, sembra ora rappresentare un punto debole. Secondo Shahar Silbershatz, CEO di Caliber, "è molto probabile che lo stesso Musk stia contribuendo alla caduta reputazionale." L'83% degli americani associa Musk direttamente a Tesla, e le sue prese di posizione politiche, sempre più orientate a destra, insieme a dichiarazioni pubbliche controverse, stanno influenzando negativamente la percezione del brand.

Nel frattempo, marchi concorrenti come Mercedes, BMW e Audi stanno guadagnando terreno, con punteggi di considerazione compresi tra il 44% e il 47%. Questo avviene in un contesto in cui le vendite complessive di veicoli elettrici negli Stati Uniti sono previste in aumento del 15% nel primo trimestre dell’anno, mentre la crescita di Tesla è stimata appena al 3%. Questi dati suggeriscono che il rallentamento nel settore EV sia in realtà un fenomeno specifico di Tesla.

La personalità di Musk, che in passato aveva giocato un ruolo chiave nel posizionare Tesla come leader dell’innovazione sostenibile, è ora oggetto di critiche. Tuttavia, l’azienda continua a godere di una notevole fedeltà tra i suoi clienti: il 68% degli acquirenti attuali intende scegliere nuovamente Tesla per il loro prossimo veicolo.

In sintesi, Tesla, pur dominando ancora il mercato dei veicoli elettrici, si trova a fronteggiare sfide significative. La reputazione del marchio è messa alla prova non solo dalla crescente concorrenza, ma anche dalle scelte e dalle dichiarazioni di Elon Musk. In parallelo, i problemi di gestione di X rafforzano l’idea che le decisioni del CEO stiano influenzando negativamente più di una sua attività. Per mantenere la sua posizione di leader, Tesla dovrà puntare sulla fedeltà della clientela e su nuove innovazioni capaci di contrastare il calo di consenso.