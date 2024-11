Risparmiare acquistando pneumatici online: quali aspetti valutare

Lo shopping online fa parte ormai delle abitudini di milioni di italiani; secondo quanto emerge dall'indagine Netcomm NetRetail 2024, in Italia quasi 34 milioni di utenti acquistano prodotti e servizi tramite canali digitali, per un valore complessivo che - nel 2024 - ha raggiunto i 38,6 miliardi di euro. Tra 'driver' che incidono maggiormente sulle dinamiche del commercio elettronico, il più comune è quello del risparmio economico; in altre parole, nella maggior parte dei casi si compra (o si valuta di acquistare) online anzitutto per risparmiare, magari approfittando di sconti speciali o iniziative dedicate ai clienti che aderiscono a programmi di membership.

Lo stesso meccanismo 'scatta' anche quando si parla di pneumatici di ricambio per auto e moto, una delle innumerevoli tipologie di prodotto disponibili online. L'offerta di mercato è estremamente ampia, forse come non mai, e non sempre è facile individuare l'opzione più conveniente rispetto alle proprie esigenze. Di seguito, vediamo quali fattori prendere in considerazione quando si valuta l'acquisto di gomme online.

La stagionalità del mercato

Attualmente, esistono tre categorie principali di gomme per auto: estive, invernali e multistagionali. Le prime sono progettate per l'utilizzo esclusivo durante l'estate, in quanto in grado di sopportare lo stress termico e le alte temperature. Di contro, le coperture invernali hanno caratteristiche tali da consentire la guida in sicurezza anche in presenza di neve o ghiaccio sul fondo stradale. I prodotti contraddistinti dall'omologazione europea (quelli che recano il 'simbolo alpino' sulla spalla) sono sviluppati appositamente per le condizioni climatico ambientali più severe. Le 'multistagionali' (o 'quattro stagioni') sono una sorta di compromesso tra le due tipologie stagionali.

Com'è facile intuire, anche il mercato tende ad avere una connotazione 'stagionale': gli pneumatici invernali sono più ricercati in autunno e inverno mentre quelli estivi in primavera e all'inizio dell'estate. Ciò vale tanto per i canali fisici quanto per qualli digitali. Di conseguenza, il consiglio è di cercare offerte e sconti per gomme 'fuori stagione', spesso offerte a prezzi convenienti dai rivenditori che devono smaltire le scorte di magazzino.

Il prezzo al dettaglio

Una delle abitudini più comuni da parte degli utenti online è utilizzare i negozi digitali come 'vetrine', per confrontare i prezzi al dettaglio applicati ad uno stesso prodotto. I motori di ricerca consentono di fare altrettanto anche per gli pneumatici in offerta avvalendosi, ad esempio, di un portale come Euroimportpneumatici. Naturalmente, il prezzo non è un parametro assoluto, ma va messo in relazione con la qualità del modello di gomma; quelli di fascia medio-alta, ad esempio, costano attorno ai 100 euro ciascuno mentre quelli di fascia medio-bassa sono acquistabili a cifre di poco superiori alla metà. Insomma, 'risparmiare' non vuol dire lesinare sulla qualità, in special modo se si tratta di gomme invernali.

Le specifiche tecniche

Per quanto possa sembrare banale, il margine di risparmio varia in base alle caratteristiche tecniche e prestazionali dello pneumatici; nello specifico, le gomme più grandi tendono a costare di più, così come quelle progettate per auto sportive molto performanti oppure quelle invernali omologate per le condizioni di guida più severe. Di contro, molti modelli di dimensionamento medio - basso (per city car e utilitarie) presentano prezzi al dettaglio più contenuti.

Spese di spedizione

Come per qualsiasi altro acquisto online, anche quello degli pneumatici può comportare delle spese di spedizione, anche se spesso si nnullano superata una certa soglia di spesa. A parità di prezzo, però, si tratta di un fattore che può fare la differenza tra le possibili opzioni.

Assistenza pre e post vendita

Per gli utenti meno esperti può essere importante ricevere informazioni dettagliate non solo circa lo pneumatico da acquistare ma anche riguardanti l'eventuale reso, la tracciabilità della spedizione e la possibilità di ricevere l'ordine presso un'officina specifica per agevolare l'intervento di manutenzione.