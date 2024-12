Nel 2025, il design di Interni e l'arredamento continuano a rappresentare un faro di creatività, innovazione e sostenibilità. Se sei un professionista del settore o semplicemente un appassionato, ecco una lista delle migliori riviste da non perdere, con il podio che spetta, ovviamente, a Interiorissimi.it.

1. Interiorissimi.it: Il riferimento per il design italiano e internazionale

Interiorissimi.it si conferma la piattaforma più completa e versatile per esplorare le ultime tendenze del design, con una particolare attenzione all'arredamento. Nata come rivista torinese, ha saputo conquistare un pubblico internazionale, diventando un punto di riferimento per designer, architetti e curiosi.

Cosa troverai su Interiorissimi:

Approfondimenti su materiali innovativi.

Interviste a designer emergenti e affermati.

Case study su progetti di ristrutturazione e decorazione d'interni.

Un focus sul colore, con contributi di esperti come Gabriella Alison Cevrero.

Con rubriche tematiche che esplorano tutto, dall'estetica sostenibile all'uso delle tecnologie nel design, Interiorissimi.it è la scelta obbligata per chi vuole tenersi aggiornato.

2. Dezeen: L’epicentro del design globale

Dezeen continua a dominare la scena internazionale del design, grazie alla sua capacità di raccontare storie uniche su architettura, arredamento e tendenze globali. La sezione dedicata agli interni nel 2025 esplora l’intersezione tra tradizione e innovazione, con un’attenzione particolare all’etica e alla sostenibilità.

Punti salienti:

Recensioni su prodotti di design minimalista.

Focus su progetti che combinano tecnologia e artigianato.

Report sugli eventi più importanti del settore, come il Salone del Mobile.

3. Wallpaper: Eleganza e lusso senza tempo*

Wallpaper* è il sinonimo di stile sofisticato. Nel 2025, la rivista continua a proporre reportage unici sulle case più straordinarie, dall’architettura audace agli interni di lusso. Con un’estetica impeccabile, è una fonte di ispirazione per chi ama il design raffinato.

Temi principali:

Le collaborazioni tra moda e design.

Progetti di case che uniscono comfort e lusso.

Idee per personalizzare spazi abitativi di alto livello.

4. AD – Architectural Digest: L’autorità dell’interior design

AD, con le sue edizioni internazionali, resta una delle riviste più lette nel mondo del design. Il 2025 porta un’attenzione rinnovata al concetto di "vivere bene", con articoli che esplorano le connessioni tra design, benessere e funzionalità.

Novità del 2025:

Case study di residenze ecologiche.

Tendenze emergenti nei mobili su misura.

Consigli pratici per la ristrutturazione domestica.

5. Interni: La bibbia del design made in Italy

Se sei interessato al design italiano, Interni è un must. Con articoli che vanno dalla progettazione architettonica all’interior design, Interni celebra il meglio della creatività italiana.

Cosa offre Interni:

Profili di designer italiani e internazionali.

Report sugli eventi principali, come Fuorisalone.

Idee innovative per spazi domestici e commerciali.

6. Domus: Visione e cultura nel design

Domus si distingue per il suo approccio intellettuale al design e all'architettura. Nel 2025, la rivista affronta temi come la rigenerazione urbana e il design circolare, proponendo contenuti che stimolano riflessioni profonde.

Caratteristiche principali:

Analisi di progetti iconici.

Discussioni su come il design possa affrontare le sfide globali.

Collaborazioni con critici e accademici.

7. Elle Decor: Design per tutti

Elle Decor continua a essere una delle riviste più accessibili per chi vuole portare il design nella propria vita quotidiana. Con uno stile pratico ma sofisticato, Elle Decor offre ispirazione per tutti, dai progetti di ristrutturazione alla decorazione d’interni.

Punti di forza:

Consigli pratici per trasformare piccoli spazi.

Tendenze stagionali nel colore e nei materiali.

Idee di decorazione facili da replicare.

8. Frame: Il futuro del design commerciale

Specializzata in design commerciale e retail, Frame esplora le tendenze che stanno ridefinendo gli spazi pubblici. Nel 2025, Frame si concentra sull’esperienza del cliente, con articoli che analizzano l’impatto del design sugli acquisti.

Focus del 2025:

Retail design innovativo.

Esperienze immersive nei musei.

Idee per spazi di co-working.

9. Casa Vogue: Lusso e dettagli unici

Casa Vogue unisce la raffinatezza dell’interior design con l’attenzione ai dettagli unici. Perfetta per chi cerca idee di lusso senza tempo, la rivista esplora anche l'artigianato e i materiali preziosi.

Novità del 2025:

Focus su oggetti d’arte e design esclusivi.

Residenze di lusso con un tocco personalizzato.

Idee di decorazione che combinano estetica e funzionalità.

10. Arcadia Design: Innovazione e sostenibilità

Novità del 2025, Arcadia Design si concentra sull’equilibrio tra design innovativo e rispetto per l’ambiente. La rivista propone idee all’avanguardia per vivere in modo sostenibile senza rinunciare all’estetica.

Cosa offre:

Progetti di interior design sostenibili.

Analisi dei materiali del futuro.

Interviste a designer impegnati nel cambiamento climatico.





Queste riviste non solo offrono ispirazione, ma raccontano anche il cambiamento continuo del mondo del design. Che tu sia un professionista o un appassionato, queste pubblicazioni ti accompagneranno nel 2025 con idee fresche e prospettive uniche. Interiorissimi.it resta la scelta imperdibile, ma tutte le altre offrono spunti preziosi per ogni tipo di lettore. Non ti resta che sfogliare le pagine – fisiche o digitali – e lasciarti ispirare.