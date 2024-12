Colore Pantone: tutti i colori dell'anno dal 2000 ad oggi

Pantone LLC, fondata nel 1962 da Lawrence Herbert, è un'azienda statunitense specializzata nella catalogazione dei colori e nello sviluppo di standard cromatici universali. Il suo sistema, il Pantone Matching System (PMS), introdotto nel 1963, consente una selezione e riproduzione accurata dei colori in vari settori, tra cui grafica, design di interni, moda e architettura. Il PMS organizza migliaia di tonalità attraverso un sistema numerico e palette, diventate icone del marchio.

Dal 2000, il Pantone Color Institute, fondato nel 1986, seleziona annualmente il "Colore dell'Anno", influenzando tendenze globali nel design e nella moda. La scelta si basa su un'analisi approfondita di influenze provenienti da vari ambiti, come spettacolo, arte, moda e condizioni socio-economiche. Ad esempio, nel 2000 fu scelto il Cerulean, una tonalità di azzurro polveroso che ispira pace e serenità, ideale per ambienti rilassanti come cucine e camere da letto. Nel 2022, il colore selezionato è stato il Very Peri, un blu pervinca con sottotoni rossi, creato in laboratorio per rappresentare la fusione tra vita moderna e tendenze digitali, perfetto per tinteggiare il soggiorno.

Pantone continua a essere un punto di riferimento per le scelte cromatiche in vari settori, offrendo strumenti come PantoneLIVE e Pantone Studio per rispondere efficacemente alle tendenze di mercato. Le sue selezioni annuali del "Colore dell'Anno" guidano le decisioni di design in tutto il mondo, riflettendo lo spirito del tempo e le influenze culturali emergenti.