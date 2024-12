Colore Pantone dell’Anno 2025: tutte le novità nella moda, design e interior design

Tonalità Naturali e Biophilic Design

Negli ultimi anni, l’attenzione per la sostenibilità e il benessere ha portato alla popolarità di colori ispirati alla natura, come verdi muschio, marroni terracotta e azzurri lagunari. Queste tonalità evocano calma e connessione con la terra, rispondendo al bisogno di equilibrio in un mondo sempre più frenetico.

Applicazioni:

Questi colori si adattano perfettamente agli interni in stile scandinavo e Japandi, dove il minimalismo si fonde con la naturalezza dei materiali. Anche nel packaging, vediamo una crescente predilezione per tonalità organiche che comunicano autenticità.