10 bufale sul 5G smentite dalla scienza

Se in Italia ci fosse maggiore interesse per la scienza, molte delle false credenze sul 5G non troverebbero terreno fertile. Purtroppo, la scienza nei media italiani occupa ancora un ruolo marginale, spesso oscurata da calcio, programmi di intrattenimento e format televisivi di basso spessore. In questo contesto, l’informazione scientifica è relegata a una posizione di "cenerentola," e molte persone restano prive degli strumenti per distinguere i fatti dalle bufale.

Quando qualcuno parla o scrive sui social contro qualsiasi innovazione (non solo il 5G) fate una piccola ricerca: quali competenze ha la persona che parla? È un ricercatore attivo? Uno scienziato? E quali pubblicazioni o fonti porta in evidenza? Ha dei dati da mostrare che confortano le sue teorie? La scienza si basa sui dati: se non ci sono sono dati è pura opinione personale priva di fondamento.

In questo articolo, affronteremo dieci tra i falsi miti più diffusi sul 5G e li smonteremo grazie alle evidenze scientifiche pubblicate nelle riviste di settore.

La tecnologia 5G rappresenta la quinta generazione delle reti mobili, offrendo velocità di connessione elevate, bassa latenza e supporto all’Internet delle Cose (IoT). Tuttavia, è stata oggetto di disinformazione, con teorie complottiste che spesso creano paura ingiustificata. In questo articolo, analizziamo e smentiamo dieci delle bufale più diffuse sul 5G, facendo riferimento a studi pubblicati su riviste scientifiche autorevoli.