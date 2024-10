Quanti esseri umani sono vissuti sulla Terra?

Dall'origine dell'uomo quanti antenati ha ognuno di noi?

L'Homo sapiens è apparso circa 200.000 anni fa. Se consideriamo una generazione umana approssimativamente di 25 anni (questo può variare, ma è una media accettabile), possiamo dividere 200.000 per 25:

200.000 ÷ 25 = 8.000 generazioni



Crescita esponenziale degli antenati

Il numero di antenati raddoppia a ogni generazione. Quindi, se consideriamo n n come il numero di generazioni, il numero di antenati in una data generazione sarà 2 n .

Tuttavia, questo numero esponenziale cresce rapidamente e dopo poche centinaia di generazioni diventa astronomico. Se proviamo a calcolare quanti antenati avresti avuto 8.000 generazioni fa, il numero sarebbe:

2 8.000



Questo numero è gigantesco, molto più grande della popolazione di qualsiasi epoca storica e addirittura dell'intera popolazione mondiale. Di fatto, questo significa che il calcolo puro esponenziale non può riflettere la realtà storica a causa del fenomeno del "pedigree collapse". Molti dei tuoi antenati sono comuni tra loro, il che significa che non hai una linea genealogica completamente distinta per ogni antenato.

In pratica: qual è il numero di antenati reali?

Grazie al crollo degli antenati, non hai effettivamente avuto 2 8.000 antenati unici. Questo è perché, con l'avanzare delle generazioni, molti degli antenati di una persona erano imparentati tra loro (cugini, ecc.), riducendo il numero di antenati distinti.

Non esiste un numero esatto calcolabile per "tutti gli antenati" che hai avuto fino all'origine dell'Homo sapiens, ma possiamo dire che, teoricamente, il numero si basa su un modello esponenziale ridimensionato dal pedigree collapse. Senza questo fenomeno, il numero di antenati sarebbe enormemente superiore alla popolazione umana mai esistita.

In sintesi, teoricamente avresti avuto un numero astronomico di antenati (2 alla potenza del numero di generazioni), ma in pratica, a causa della sovrapposizione delle linee genealogiche e del crollo degli antenati, molti di loro si ripetono. Il calcolo preciso non è possibile, ma potresti considerare che, andando indietro nel tempo fino all'origine dell'Homo sapiens, i tuoi antenati reali distinti erano molto meno di quanto la crescita esponenziale suggerirebbe.

Quanti esseri umani sono vissuti dalla comparsa dell'homo sapiens ad oggi?

Il numero totale di esseri umani vissuti dall'origine dell'Homo sapiens fino ad oggi è un argomento che è stato studiato in vari campi, inclusa la demografia e l'antropologia. Sebbene non ci sia un numero esatto, gli esperti hanno fatto delle stime basate su dati archeologici, demografici e storici.

Stima del numero totale di esseri umani vissuti

Secondo le stime più accreditate, basate sul lavoro di demografi come Carl Haub del Population Reference Bureau, si ritiene che circa 108-120 miliardi di esseri umani siano vissuti sulla Terra dall'origine dell'Homo sapiens, circa 200.000 anni fa, fino ai giorni nostri.

Come si è arrivati a questa stima?

Popolazione iniziale: Gli esseri umani moderni si sono evoluti circa 200.000 anni fa. Nei primi millenni, la popolazione umana era estremamente piccola, forse composta solo da alcune decine di migliaia di individui. Per un lungo periodo, la crescita demografica è stata molto lenta, con frequenti fluttuazioni dovute a condizioni ambientali e climatiche. Aumento della popolazione: Circa 10.000 anni fa, con l'avvento dell'agricoltura, la popolazione mondiale iniziò a crescere più rapidamente. L'agricoltura permise agli esseri umani di sostenere popolazioni più numerose e stabili, portando a un aumento significativo del numero di persone. Crescita esponenziale recente: Solo negli ultimi due secoli la popolazione umana ha visto una crescita esponenziale. Ad esempio, la popolazione mondiale ha raggiunto 1 miliardo solo all'inizio del XIX secolo (nel 1804), ma da allora è cresciuta rapidamente, raggiungendo oggi oltre 8 miliardi di persone.

Fattori presi in considerazione per la stima

La durata della vita media variava enormemente nei diversi periodi storici.

L'elevata mortalità infantile e le condizioni dure in epoche preindustriali riducevano l'aspettativa di vita.

Il tasso di crescita della popolazione umana ha subito varie accelerazioni, soprattutto durante la rivoluzione agricola e, più tardi, la rivoluzione industriale.

Riepilogando si stima che circa 108-120 miliardi di esseri umani siano vissuti sulla Terra dall'origine dell'Homo sapiens a oggi. Questo include sia le piccole popolazioni preistoriche che la rapida crescita demografica degli ultimi secoli.