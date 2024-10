Novità digital marketing per il 2025: un’anteprima

Come abbiamo potuto notare, l’evoluzione che riguarda il settore tech è sempre più rapida e il digital marketing va di pari passo. Le imprese sanno di poter contare sul web per ottenere un vantaggio competitivo e riuscire a spiccare il volo.

Affidarsi a una digital marketing agency consente di competere efficacemente anche nelle nicchie più affollate. Anticipare i trend di mercato diventa un vantaggio strategico: ecco le novità che guideranno il campo nel 2025.













L’AI nel marketing automation

Mettiamo da parte la lotta all’intelligenza artificiale pensando che possa rubare il lavoro umano: non è assolutamente vero, o almeno per il momento. Chiaramente però, come ogni forma di robot, anche l’AI può diventare un supporto.





I chatbot lo hanno già dimostrato: sempre più precisi e intuitivi, grazie all'uso del linguaggio naturale, si stanno affermando come un servizio clienti efficiente e rapido. Grazie all’evoluzione generativa dell’AI avremo modo di ottenere performance eccellenti. E non solo, anche l’AI predittiva non va sottovalutata: si tratta di un trend attualmente in fase di sviluppo ma che regalerà interessanti soddisfazioni.









Predictive Analytics

Una strategia di marketing efficace si costruisce su obiettivi chiari, un business plan solido e traguardi ben definiti. Per raggiungerli è indispensabile un'analisi approfondita dei dati e persino una certa capacità di "prevedere" il futuro. Anticipare e soddisfare un bisogno emergente è una delle mosse vincenti più interessanti.









User generated content

Addio influencer, ora le campagne riguardano gli utenti comuni. Dopo un numero elevato di aziende che si è discostato dal mondo dei personaggi web per le ADV - scegliendo persino persone comuni negli sponsor - arriva un nuovo must.





I contenuti vengono creati da clienti veri: consumatori che avranno una ricompensa monetaria o tramite buoni acquisto. Il risultato potrebbe sembrare meno professionale, ma avrà un impatto significativo su potenziali clienti, favorendo una maggiore fiducia nel prodotto o servizio.





Content marketing di qualità

Il contenuto continua ad essere prioritario ma va fatto adeguandosi ai tempi. I video sono sempre più rilevanti, soprattutto se di buona qualità, ma devono essere realizzati in due modalità: brevi per formati social come reel o TikTok e più approfonditi per YouTube.





Integrare soluzioni crossmediali, che vanno dal video al testo, offre un vantaggio competitivo, completando l'informazione e permettendo a chi cerca soluzioni di avere una visione chiara di tutti i passaggi.









Realtà aumentata per eCommerce

Abbiamo iniziato a usarla per i videogame ma nel tempo si è fatta strada, prima nelle mostre immersive e poi nella quotidianità. I grandi marketplace stavano già sperimentando la realtà aumentata ma ora è un must e nel 2025 avrà un vero e proprio boom.





Si parla di “augmented reality” negli e-shop e si traduce nella possibilità di vedere indossato o posizionato in casa un prodotto, sfruttando la fotocamera del proprio smartphone di ultima generazione. Un passo avanti che crea subito un legame e rende l’acquisto molto più tangibile; chi lo ha già sperimentato ha avuto modo di notare il modo in cui si siano abbassati i tassi di reso.





Questa è solo una breve anticipazione delle tendenze 2025 per quanto riguarda il digital marketing: valuta con attenzione tutte le possibilità e scegli quelle più adatte al tuo business.