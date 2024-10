Isolamento acustico nei pavimenti: quali materiali utilizzare

L’isolamento acustico del pavimento è essenziale per ridurre il fastidio dei rumori in contesti abitativi e lavorativi, migliorando il benessere e la qualità della vita. La scelta del materiale adatto varia in base al tipo di suono da isolare e alle caratteristiche strutturali dell’edificio. La riduzione del rumore da calpestio, per esempio, è importante per minimizzare le vibrazioni provocate da passi o movimenti sopraelevati, un problema frequente soprattutto nei condomini. L’isolamento si può ottenere utilizzando specifici materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, ognuno dei quali ha una funzione distinta. I materiali fonoassorbenti, come il poliuretano espanso e la lana di roccia, assorbono le onde sonore all’interno di un ambiente, diminuendo l’eco e il riverbero, e sono ideali per spazi con bisogno di un’acustica bilanciata​.

Invece, i materiali fonoisolanti come la gomma, il sughero e pannelli in legno multistrato, bloccano la propagazione dei rumori da un ambiente all’altro. Sono indispensabili in contesti dove il rumore esterno o tra unità abitative è particolarmente fastidioso. Un esempio classico è l’uso dei tappeti acustici o delle stuoie isolanti, che si applicano sotto il massetto del pavimento o tra pareti perimetrali per attenuare i rumori aerei e da impatto, creando una sorta di barriera sonora​.

Tra le soluzioni più efficaci vi è il pavimento galleggiante, un sistema a doppio strato che comprende un materassino isolante posto tra solaio e pavimentazione. Questa tecnica offre il vantaggio di isolare il rumore senza la necessità di demolire pavimentazioni esistenti. Grazie a uno strato d’aria o a materiali speciali come le fibre di legno o la gomma, i pavimenti galleggianti riescono a bloccare sia le vibrazioni verticali che orizzontali. Questa soluzione è largamente impiegata in uffici open space e spazi residenziali dove si vuole ridurre il disturbo causato dai rumori provenienti da altre stanze o piani​.

La posa di un pavimento galleggiante è vantaggiosa anche per chi cerca di ridurre al minimo i costi e i disagi associati a interventi invasivi. I pavimenti flottanti richiedono infatti tempi di installazione ridotti, non creano sporco e, soprattutto, consentono di mantenere intatte le strutture esistenti, evitando modifiche a serramenti o porte grazie allo spessore contenuto del materassino isolante​.

Un altro aspetto importante dell’isolamento acustico è la normativa vigente. Il DPCM 5 dicembre 1997 in Italia stabilisce i requisiti minimi di isolamento acustico per edifici residenziali, regolando la quantità massima di rumore ammessa tra unità abitative. La normativa rappresenta una tutela per garantire comfort abitativo e proteggere dai disturbi sonori, specialmente nelle aree urbane dove il rumore del traffico e delle infrastrutture è significativo. Gli standard si applicano non solo alle abitazioni ma anche agli edifici commerciali e pubblici, dove un buon isolamento acustico può migliorare la produttività e la qualità dell’esperienza​.

Sul fronte dei materiali innovativi, diverse aziende specializzate, come Mapei con la sua linea Mapesonic CR e Mapesilent Roll, offrono soluzioni acustiche di alta qualità. Questi prodotti sono progettati per garantire una riduzione sonora efficace e una facile installazione, adatti sia in contesti residenziali che professionali. I pannelli di polietilene espanso e i sistemi a cellule chiuse sono esempi di tecnologie avanzate che assicurano prestazioni elevate sia in ambienti chiusi che all’aperto​.

L’isolamento acustico delle finestre rappresenta un ulteriore accorgimento per chi vive in zone trafficate o in prossimità di fonti di rumore esterne. Finestre con doppi vetri e infissi in materiali come il PVC o l’alluminio contribuiscono a bloccare il passaggio del suono esterno. Inoltre, il corretto isolamento dei cassonetti delle tapparelle è essenziale per evitare che il rumore penetri da aperture trascurate. Investire in finestre di qualità aiuta a migliorare ulteriormente il comfort acustico in casa e negli uffici​.

Per concludere, l’isolamento acustico del pavimento è una scelta mirata che consente di creare ambienti più confortevoli, riducendo significativamente i rumori fastidiosi. È una soluzione applicabile a una varietà di edifici e situazioni, dal condominio all’ufficio fino ai luoghi pubblici. Un buon isolamento non solo aumenta il valore dell’immobile, ma rappresenta anche un investimento duraturo per il benessere quotidiano e la produttività, rendendo gli spazi più vivibili e adeguati alle esigenze moderne.