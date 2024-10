Dadi di Agrati, un'eccellenza dell'automotive

La storia di Agrati nasce in Brianza e ad oggi rappresenta una delle realtà più professionali e complete per quanto concerne la produzione di molteplici componenti che riguardano l’automotive. I dadi creati dall’azienda, infatti, hanno una versatilità tale da prevedere modularità e configurazioni differenti a seconda del mezzo di destinazione.

Tanti dadi, tanti usi





I dadi auto vengono realizzati da Agrati nell’intento di servire parti diverse della vettura, a cominciare dal fondamentale sistema frenante. Ogni volta che si schiaccia il pedale, infatti, si attiva un meccanismo complesso che necessita di componenti solide: la pressione idraulica si trasmette al liquido dei freni, il quale a sua volta arriva sino alle ruote. Le assi e le diverse parti di freni a disco o a tamburo devono restare ben fisse e consentire all’intero sistema una durata ideale.

Ma questi dadi si trovano anche nel telaio stesso dell’auto (denominato chassis), che ne è la struttura portante vera e propria, una sorta di “contenitore” assemblato con cura per racchiudere componenti interne e abitacolo.

Gli stessi interni possono presentare l’esigenza dell’installazione di dadi di dimensioni e forme diverse, così come il motore, la trasmissione e qualunque sistema di sicurezza venga previsto.

La peculiarità principale dei dadi di Agrati risiede nella progettazione su misura che gli ingegneri sviluppano per soddisfare richieste specifiche nel settore automotive. I clienti possono essere gli Original Equipment Manufacturer, noti anche con l’acronimo OEM, ossia gli assemblatori finali del veicolo, oppure i cosiddetti Tier 1, fornitori diretti degli OEM.

Agrati esporta i dadi e tutti i suoi prodotti in Paesi come la Cina e il Nord America, con una presenza stabile, naturalmente, anche in Europa. Questo è possibile grazie ai suoi uffici dislocati in tutto il mondo, a ulteriore riprova di una professionalità riconosciuta a livello globale.

Particolarità dei dadi Agrati





Il perfezionamento continuo della progettazione e della realizzazione dei dadi di Agrati è uno dei punti forti dell’azienda, che si mette sempre al servizio del cliente finale restando al passo con le ultime tecnologie.

Il lavoro e la produzione continua di oltre 2 milioni di unità al mese hanno ridotto al minimo l’errore, portando il prodotto finale a un livello di perfezione praticamente assoluto. Questo si traduce in sicurezza e prestazioni garantite.

Gli standard qualitativi autoimposti sono sempre ai massimi livelli, rendendo fondamentale una funzione come quella dell’antisvitamento, soprattutto quando vibrazioni o urti potrebbero causare danni. Grazie a prodotti specifici e a particolari deformazioni applicate al dado, questo non si staccherà nemmeno se sottoposto a condizioni estreme. Nel settore automobilistico, infatti, i già citati sistemi di sicurezza richiedono una qualità di questo tipo.

Molto importante è, inoltre, l’opportunità di combinare i dadi con altri elementi, rendendoli adattabili a diverse soluzioni e garantendo un'adeguata aderenza. Ad esempio, possono essere abbinati a gabbie metalliche o rondelle piane, senza dimenticare i dadi ruota, destinati anche ai furgoni. Infine, vi sono i dadi a saldare, indispensabili per aderire correttamente sia a lamiere stampate a freddo che a quelle stampate a caldo.

Grazie alle soluzioni di Agrati, persino una componente in apparenza semplice come un dado diventa quindi una tecnologia in grado di consentire produzioni ad altissimi livelli. In particolar modo, vi è una norma ISO, la 898-2 del 2023 che stabilisce le principali proprietà meccaniche che deve necessariamente possedere un dado con classe di resistenza specifica.

Nella normativa, si fa riferimento alla resistenza rispetto a trazione o corrosione, alle tipologie di filettatura, nonché ai range di temperatura ideali per un corretto funzionamento (di solito, tra i -50 e i 150 gradi centigradi).