Da scienza imprecisa a “religione” dei dati: il web marketing tra AI e automazioni

Con l'avvento del web, tutto è cambiato nella pubblicità: gli strumenti di analisi avanzati e le infinte automazioni basate sull'intelligenza artificiale (AI) hanno trasformato il marketing in una scienza esatta fondata sui dati.

Non si tratta più solo di intuizione, ma di rilevazioni e strategie che prendono spunto da performance, metriche e volumi di dati aggregati. Il digital marketing è diventato trainante per l’innovazione, al punto che le agenzie e gli esperti che vi operano si sono ulteriormente specializzati in base alla nicchia.

Difatti oggi esistono infinite ramificazioni del marketing per ogni mercato, forma d’azienda o categoria merceologica e, per esse, ulteriori differenziazioni di strategia. Se sei ad esempio interessato al settore ricettivo, scopri Fuoristagione per il web marketing di un hotel e individua quali possono essere le strategie online mirate per imprenditori turistici.

In un settore come quello del turismo i dati possono davvero fare la differenza, per esempio studiando formule che attraggono visitatori nei periodi di bassa stagione. Scopriamo insieme in che modo.

Dalle stime imprecise ai numeri esatti: la svolta digitale

In passato le ricerche di mercato si conducevano attraverso sondaggi e interviste, cioè selezionando un campione di persone rappresentative di una popolazione più vasta. Sebbene queste metodologie siano fondate su base scientifica, presentano tutt’ora margini di errore importanti ma inevitabili.

Le decisioni di marketing, di conseguenza, venivano prese con una certa approssimazione, e non sempre era possibile determinare con precisione il ritorno sull'investimento di una campagna pubblicitaria, soprattutto in TV, dove il pubblico era difficile da tracciare in modo accurato. La pubblicità televisiva, per esempio, si basava su indagini statistiche o altri sistemi di monitoraggio che raccoglievano dati da un numero ristretto di famiglie e li generalizzavano per un'intera nazione.

Con l'avvento del digitale si è passati a una nuova era, in cui la possibilità di tracciare il comportamento degli utenti in tempo reale ha rivoluzionato il modo di fare marketing.

Nel turismo, per esempio, la formulazione e la realizzazione siti per hotel, permette di monitorare il traffico e capire esattamente quali azioni intraprendono i visitatori, così come avviene negli eCommerce e nei marketplace.

L'impatto della tecnologia sul marketing moderno

L'introduzione di strumenti di monitoraggio avanzati ha completamente mutato il panorama del marketing. Oggi è possibile analizzare ogni aspetto del comportamento online dei consumatori, dal momento in cui visitano un sito fino a quando effettuano un acquisto. Grazie alle tecnologie note come Analytics, si possono raccogliere dati dettagliati su utenti specifici e, dunque, personalizzare le campagne pubblicitarie ottimizzando il ROI con estrema precisione.

Le AI, inoltre, utilizzano algoritmi in grado di prevedere il comportamento degli utenti e suggerire azioni strategiche con approccio predittivo. Ci riferiamo a campagne altamente automatizzate, in cui le decisioni vengono prese sulla base di dati concreti.

Grazie alla potenza degli strumenti di analisi del traffico degli utenti e del loro comportamento, infine, è possibile correggere gli aspetti che penalizzano la campagna in tempo reale.

Si tratta di un enorme vantaggio che, assieme alla possibilità di pianificare budget e obiettivi in modo rigoroso, permette alle aziende di ottenere buoni ritorni sugli investimenti.