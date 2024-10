Benaltrismo: cos'è e come e perché è importante combatterlo

Il termine benaltrismo si riferisce a una tendenza diffusa nei dibattiti pubblici, dove a una proposta specifica si risponde sostenendo che ci sarebbero “ben altri” problemi più urgenti da affrontare, distogliendo così l'attenzione dall’argomento iniziale. Questa forma di risposta elusiva non è innocua: ostacola un confronto costruttivo, poiché sposta il focus su altre questioni anziché concentrarsi su quella proposta. A livello psicologico e logico, la pratica di deviare l’attenzione presenta insidie che minano la qualità del dialogo e della vita pubblica.

Dal punto di vista psicologico, questo atteggiamento può essere visto come un meccanismo di difesa, utile per evitare di confrontarsi con un problema specifico che richiede responsabilità o cambiamenti scomodi. Ad esempio, quando qualcuno evidenzia la necessità di investire nell’istruzione pubblica, la risposta potrebbe essere: “Ci sono altre questioni più importanti, come la disoccupazione.” Sebbene sembri un tentativo di porre attenzione su un problema maggiore, in realtà distoglie dal tema iniziale, permettendo a chi risponde di non confrontarsi realmente con la proposta. Questo comportamento deriva spesso dal bisogno umano di evitare situazioni di disagio o dal fenomeno della disonanza cognitiva. Quando un argomento sfida il proprio status quo o le proprie credenze, deviare l’attenzione verso altro allevia il disagio di un confronto diretto.

Un esempio concreto di questa dinamica è frequente nel dibattito ambientale. Quando qualcuno suggerisce di ridurre l’uso della plastica per limitare l’inquinamento, una risposta frequente è: “Ma i problemi ambientali più gravi sono altri, come il riscaldamento globale causato dalle grandi industrie.” Qui, il problema della plastica, pur significativo, viene minimizzato a favore di una questione considerata “più urgente.” Questa mentalità può portare a una sorta di paralisi da inazione, in cui ogni azione appare insignificante rispetto a un problema maggiore, paralizzando così la possibilità di fare piccoli ma significativi passi avanti. Con il tempo, lo spostamento dell’attenzione da un argomento all’altro impedisce di agire in modo concreto su qualsiasi fronte.

Sul piano logico, spostare continuamente il focus è una forma di fallacia dello spaventapasseri, in cui si rappresenta un argomento in maniera distorta per renderlo più facile da attaccare o sminuire. Per esempio, quando si discutono i diritti delle donne nei luoghi di lavoro, è comune sentire: “Ma in altri Paesi le donne non possono nemmeno lavorare.” Spostare il discorso in questo modo svaluta l’importanza delle battaglie locali e sottintende che una lotta sia meno degna d’attenzione rispetto a un’altra. Ma entrambe le questioni meritano attenzione, e minimizzarne una non giustifica il mancato impegno nell’altra. Questa strategia porta spesso a frustrazione e alla sensazione di vedere il proprio impegno sociale sminuito. Psicologicamente, evitare di riconoscere un problema per quello che è – invece di disinnescarlo con confronti esagerati – può compromettere la capacità di confrontarsi onestamente.

Lo sviamento continuo del discorso rientra anche nella fallacia della falsa dicotomia, dove si propone una scelta binaria tra due opzioni apparentemente in conflitto, ignorando la possibilità che entrambe le questioni possano essere valide e coesistere. Chi fa leva su questa strategia propone spesso un dilemma in cui l’attenzione su un problema implica necessariamente trascurare un altro, cosa che nella realtà non corrisponde. I problemi sociali e politici raramente esistono in isolamento, e affrontarne uno non significa ignorarne un altro. Il continuo rimando a questioni apparentemente più importanti promuove quindi una visione del mondo semplicistica, che evita la complessità della realtà e l’interconnessione dei problemi.

Le radici di questa pratica si trovano anche in un fenomeno noto in psicologia come bias di conferma, per cui le persone tendono a cercare informazioni che confermino le proprie credenze. Quando qualcuno introduce un tema scomodo o una critica al proprio status quo, lo spostamento dell’attenzione verso altro diventa una strategia per evitare di integrare nuove informazioni che potrebbero portare a un cambiamento di pensiero. Invece di considerare il problema come meritevole di attenzione, chi devia il discorso tende a classificarlo come marginale rispetto ad altre priorità. La psicologia sociale osserva spesso come le persone evitino di confrontarsi con informazioni che metterebbero in discussione le proprie convinzioni, e questo tipo di atteggiamento è un esempio concreto di tale tendenza.

Ma perché è così importante contrastare questa dinamica? In una società sempre più polarizzata, evitare di confrontarsi sui temi specifici è dannoso. Invece di lavorare a soluzioni concrete, si finisce in dibattiti sterili e inconcludenti in cui ogni problema viene svalutato rispetto a uno ritenuto più “fondamentale.” Questo ha un effetto corrosivo anche sulle istituzioni democratiche: quando il dibattito pubblico è dominato da questi argomenti, diventa difficile concentrarsi su riforme pratiche e raggiungere obiettivi concreti. Ad esempio, nel settore sanitario, l’obiettivo di migliorare le cure preventive potrebbe essere continuamente rimandato con la scusa di altre priorità sanitarie. Il risultato è che si finisce per trascurare soluzioni specifiche che migliorerebbero realmente la qualità della vita dei cittadini.

Dal punto di vista individuale, riconoscere la tendenza a deviare e adottare una mentalità aperta al confronto consente di sviluppare un pensiero critico. Psicologicamente, combattere questa propensione richiede di abbandonare il bisogno di proteggere il proprio ego dalle idee che mettono in crisi le convinzioni consolidate. Accettare ogni problema per quello che è permette di affrontarlo con serietà, evitando di minimizzarlo o di renderlo irrilevante. Anche le relazioni personali migliorano evitando questo atteggiamento, poiché aprirsi a un dialogo sincero permette di trattare i problemi nella loro realtà, senza sottovalutarli o banalizzarli.

Alla fine, combattere il benaltrismo significa assumersi una responsabilità civica. Affrontare i problemi senza trasformarli in una competizione di priorità favorisce una gestione più equilibrata e giusta delle questioni sociali. Contrastare questa tendenza significa promuovere una cultura della responsabilità in cui ogni questione ottiene l’attenzione che merita, senza essere continuamente relegata. Riconoscere questo atteggiamento come una fallacia e un ostacolo alla crescita sociale stimola a investire nel dialogo, a migliorare il dibattito pubblico e a valorizzare ogni piccolo passo verso un cambiamento concreto.

Fallacie logiche: come riconoscerle e come combatterle

Le fallacie logiche sono errori nel ragionamento che, pur sembrando plausibili, in realtà portano a conclusioni non valide. Questi errori possono derivare da una manipolazione delle informazioni, dall’uso di argomenti fuorvianti o dall’appello alle emozioni, e sono spesso presenti nei dibattiti pubblici, nelle pubblicità e nelle conversazioni quotidiane. Imparare a riconoscere le fallacie è essenziale per sviluppare un pensiero critico e difendersi da argomentazioni ingannevoli. Ecco dieci esempi comuni di fallacie logiche, accompagnati da suggerimenti per evitarle.

Fallacia dell’uomo di paglia: Questa fallacia si verifica quando si travisa l’argomento dell’avversario, rendendolo più debole e facile da attaccare. Ad esempio, se qualcuno sostiene la necessità di investire nelle energie rinnovabili, una risposta che distorce l’argomento potrebbe essere: "Ah, quindi vuoi che abbandoniamo subito tutto il petrolio e mettiamo in pericolo l’economia!" In realtà, nessuno ha suggerito un cambiamento drastico e immediato. Per evitare questa fallacia, è importante cercare di comprendere e rappresentare correttamente l’argomento della controparte, anche se non si è d’accordo. Appello alla tradizione: Questa fallacia sostiene che qualcosa è valido o corretto solo perché è stato fatto così nel passato. Ad esempio: "Abbiamo sempre insegnato in questo modo, quindi non c’è bisogno di cambiare." Tuttavia, il fatto che una pratica sia consolidata non garantisce che sia la migliore. Per evitare questa fallacia, è utile valutare ogni argomento sulla base dei suoi meriti e dei risultati attuali, senza essere influenzati dalla tradizione. Falsa dicotomia: Questo errore consiste nel presentare solo due opzioni, ignorando altre possibilità. Ad esempio, in una discussione politica si potrebbe dire: "O si è patrioti o si è nemici della nazione," ignorando che esistono molti modi di amare e supportare il proprio paese. Per superare questa fallacia, è utile considerare che spesso ci sono molte sfumature e opzioni intermedie, e non solo scelte binarie. Generalizzazione affrettata: Consiste nel trarre una conclusione su un gruppo o su una situazione basandosi su un numero insufficiente di esempi. Ad esempio, dire "I giovani non sono interessati alla politica" perché si conoscono pochi giovani disinteressati è un’argomentazione debole. Per evitare questa fallacia, è meglio cercare dati solidi e rappresentativi prima di trarre conclusioni generali. Appello alla paura: Qui si cerca di convincere qualcuno facendo leva sulla paura anziché sui fatti. Ad esempio: "Se non voti per me, il nostro paese cadrà in rovina!" Questo tipo di argomento fa appello alle emozioni più che alla logica e può distorcere il giudizio. Per evitarlo, è utile cercare argomentazioni basate su dati concreti e riflettere sui fatti anziché sulle emozioni indotte. Post hoc, ergo propter hoc: Questa fallacia assume che, poiché un evento segue un altro, il primo deve essere la causa del secondo. Ad esempio: "Ogni volta che porto un ombrello, non piove. Quindi l’ombrello previene la pioggia." Per evitare questo errore, è importante distinguere tra correlazione e causalità, e cercare prove che dimostrino un reale legame causale. Appello alla popolarità (ad populum): Si tratta di sostenere che qualcosa è vero o giusto solo perché molte persone lo credono. Ad esempio: "Milioni di persone credono negli oroscopi, quindi devono essere veri." Questo ragionamento ignora il fatto che la popolarità di un’idea non garantisce la sua veridicità. Per evitarlo, è importante valutare un’idea in base a prove e ragionamenti, non solo sulla base della sua diffusione. Ad hominem: Consiste nell’attaccare la persona che esprime un’idea, anziché l’idea stessa. Ad esempio: "Non possiamo prendere sul serio la sua opinione sull’ambiente, perché non è nemmeno laureato." Questo tipo di attacco evita il confronto con l’argomento e si focalizza sulla persona. Per evitare questa fallacia, è importante concentrarsi sugli argomenti e non sulle caratteristiche personali di chi li propone. Appello all’autorità: Questa fallacia implica dare per scontato che qualcosa sia vero solo perché lo dice una persona autorevole, anche se l'autorità potrebbe non essere un esperto nel campo in questione. Ad esempio: "Quest’attore sostiene che questo prodotto sia efficace, quindi deve funzionare." Per evitare questa trappola, è meglio affidarsi a esperti riconosciuti nel campo specifico e valutare l’argomento in modo critico. Generalizzazione affrettata: Si verifica quando si usa un’esperienza personale o un esempio isolato come prova di una verità generale. Ad esempio: "Mio nonno ha fumato per tutta la vita e non ha mai avuto problemi di salute, quindi fumare non è dannoso." Questo tipo di argomento ignora i dati e le ricerche più ampie per basarsi su un singolo caso. Per evitare questa fallacia, è preferibile considerare le prove scientifiche e le statistiche piuttosto che i casi isolati.

Per evitare di cadere nelle fallacie logiche, è importante mantenere un approccio critico e imparare a riconoscere quando il ragionamento di qualcuno è guidato più da emozioni, pregiudizi o manipolazioni che da fatti concreti. Riflettere attentamente sulle proprie argomentazioni, cercare dati verificabili e mantenere una mente aperta possono aiutare a costruire discussioni più solide e credibili. Anche la capacità di ascoltare con attenzione e di mettere in discussione le proprie convinzioni è essenziale per evitare questi errori. Praticare un pensiero analitico e imparare a individuare le fallacie logiche, non solo negli altri ma anche in se stessi, contribuisce a costruire un dialogo più onesto e produttivo.