Immagino che abbiate sentito spesso parlare di meccanica quantistica. Poi magari avete provato a capirne qualcosa, ma avete gettato la spugna:. Vi ha attratto come vi attrae qualunque cosa più o meno misteriosa. Forse avete guardato qualche video, letto qualche articolo e appreso qualche idea supersemplificata o completamente distorta.

Ebbene, la meccanica quantistica non è affatto semplice e - probabilmente - non è "semplificabile" oltre un certo limite. Ciò implica che qualche base di Fisica occorre pur averla nel momento in cui ci si incammina verso una nuova avventura della conoscenza. Tuttavia, sebbene ci voglia impegno, se volete cominciare ad acquisire solo le basi, c'è un nuovo libro - uscito a giugno 2024 - che fa per voi.

Si tratta di: "Basi di meccanica quantistica", scritto dal fisico sperimentale Umberto Scotti di Uccio e pubblicato da Tab Edizioni. Se però pensate all'ennesimo libro divulgativo, siete fuori strada. L'autore stesso afferma: "non è un testo divulgativo, ma un manuale di fisica scritto con la leggerezza di un romanzo". La questione fondamentale è che troppi - più che altro sui social - utilizzano nella comunicazione i temi della meccanica quantistica, ma lo fanno in modo errato, in quanto non ne conoscono nemmeno le idee fondamentali. Ecco perché serve un manuale, e non un altro tipo di testo, un manuale destinato ad insegnanti e studenti, non solo di scuola superiore. Infatti il testo è strutturato per livelli di progressiva difficoltà: inizia delineando i confini della meccanica classica e poi presenta, al livello 1, la costante di Planck e la quantizzazione della materia, al livello 2 le leggi del caso, al livello 3 la struttura della materia e infine, al quarto livello, la meccanica ondulatoria. Inoltre ogni capitolo contiene una serie di approfondimenti, che si può scegliere di affrontare se si vuol salire ad un livello superiore, oppure si può tranquillamente proseguire nella lettura e nello studio.

Ma non basta la fisica classica per il mondo macroscopico? Possiamo quindi fare a meno del mondo micro e quindi della meccanica quantistica? No, su questo punto l'autore è molto chiaro: "la meccanica quantistica non è un pezzo di fisica aggiunto alla fisica classica, ma è semplicemente la << fisica >>". Inoltre, in questo libro, non viene adottato l'approccio storico, tanto caro alla letteratura divulgativa, perché la fisica classica non va individuata storicamente, ma bensì come modello (fisico). Così come anche la meccanica quantistica è un modello, ma di livello superiore, al punto che è la Fisica (attuale).

Basi di meccanica quantistica è un libro basato sugli esperimenti, e da questo punto di vista è diverso da molti altri, nei quali prevale la storia, la narrazione e la teoria. L'autore ha scelto questo taglio, in quanto il suo obiettivo è addestrare al ragionamento in fisica, anche tramite la descrizione degli esperimenti, ed arrivare poi al rigore formale, ma come punto di arrivo, non di partenza.

Aggiungo due parole sulla modalità di lettura del testo. Io ho "sperimentato" l'abbonamento, che ha molti vantaggi: è possibile leggere il libro da qualunque pc, tablet e smartphone, quindi anche se si è fuori casa, senza la necessità di portarsi carta più o meno pesante dietro. La procedura è piuttosto semplice: basta avere user e password e poi, sul sito tabedizioni.it ci si identifica, si cerca il libro nella barra di ricerca, si clicca per accedere al libro e si clicca per iniziare la lettura. Naturalmente, se vi piace leggere solo sulla carta, questa modalità non fa per voi (vi suggerisco quindi l'edizione cartacea), inoltre non si ha nulla in mano, né in formato cartaceo, né digitale, perciò una volta scaduto l'abbonamento non si ha più la possibilità di rileggere il testo.

Insomma, scegliete voi la versione del libro che preferite: cartacea o abbonamento e provate a comprendere le idee della meccanica quantistica.

Walter Caputo

Divulgatore specializzato in Scienze Statistiche

Autore del libro: "Non è colpa della statistica"