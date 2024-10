Apre i battenti Lugano Lifestyle: il Salone degli Stili di Vita

Oggi prende il via la tanto attesa edizione 2024 di Lugano Lifestyle, uno dei saloni europei più importanti dedicati allo stile di vita, che si terrà fino al 13 ottobre presso il Centro Esposizioni di Lugano. Questo evento rappresenta un punto di riferimento per professionisti e appassionati dei settori dell'architettura, design, artigianato ed enogastronomia, offrendo al pubblico un'opportunità di connettersi con le ultime tendenze e innovazioni nel "lifestyle" contemporaneo. Interiorissimi, rivista internazionale di cultura, rinomata per presentare novità nel campo dell'architettura, design e arte, è il media partner ufficiale dell'evento.

L'evento offre un'esperienza immersiva, dove arte, design e innovazione tecnologica si uniscono alla sostenibilità. Le principali aree tematiche includono architettura, design, alto artigianato, servizi sostenibili e innovazioni tecniche, con un'attenzione particolare alla progettazione post-pandemia e alle soluzioni eco-friendly.

Un elemento chiave del salone sarà costituito da una serie di conferenze e talk, tenuti da personalità di spicco come l'architetto Peter Pichler , il critico d'artee la designerDiscuteranno temi di grande rilevanza come l'impatto emotivo dell'architettura e l'importanza del design nella creazione di spazi abitativi inclusivi e sostenibili. La nota color designer Gabriella Cevrero approfondirà il ruolo del colore non solo come elemento decorativo, ma come fattore fondamentale per il benessere quotidiano.

Tra i momenti clou si annovera l'installazione luminosa di Viabizzuno, leader nell'illuminazione architetturale, che offrirà una visione affascinante sull'uso creativo della luce negli spazi.

L'area dedicata all'artigianato presenterà un mix di tradizione e innovazione, permettendo ai visitatori di incontrare maestri artigiani e scoprire creazioni uniche che combinano creatività e abilità tecniche.

Inoltre, il settore enogastronomico sarà rappresentato da ristoranti innovativi e degustazioni, offrendo l'opportunità di esplorare eccellenze culinarie internazionali, un aspetto sempre apprezzato dal pubblico locale e dai turisti.

Nei giorni successivi, il programma includerà oltre 40 talk gratuiti che affronteranno temi come l'innovazione tecnologica nel design, l'arte per gli spazi abitativi e la progettazione sostenibile, arricchiti da spettacoli e performance artistiche.

Con l'attesa partecipazione di migliaia di visitatori, Lugano Lifestyle si conferma un evento imperdibile per chi vuole scoprire il futuro dello stile di vita in tutte le sue forme.

Sito Web: www.luganolifestyle.ch