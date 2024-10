A Expocasa va in scena la "Scienza del Colore" con la Color Designer Gabriella Alison Cevrero

Un'esperienza coinvolgente tra esposizioni, mostre e conferenze ha permesso di scoprire le più recenti tendenze nell'abitare.

Grande successo per il più importante Salone del Nord-Ovest dedicato all'arredamento e alla ristrutturazione della casa, che con un aumento del 15% dei visitatori rispetto all'anno precedente, conferma l’importanza di questo storico appuntamento. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di esplorare materiali di qualità, esaminare soluzioni personalizzate per le proprie abitazioni e ricevere consulenze specializzate.

Inaugurato sabato 28 settembre, il Salone più rilevante del Nord-Ovest dedicato all'arredamento e alla ristrutturazione della casa ha già registrato un aumento significativo di presenze rispetto all'edizione passata. L’Oval Lingotto Fiere di Torino ha accolto migliaia di visitatori, dai professionisti del settore ai semplici appassionati di design. L’apertura del nuovo ingresso sud e il collegamento con la stazione ferroviaria Torino Lingotto hanno migliorato ulteriormente l'accessibilità dell'evento.





L’esperienza espositiva si è dimostrata altamente stimolante, proponendo un percorso tra ambienti suggestivi e proposte all’avanguardia. Mostre come “L’arte a casa tua” e la collezione dell’artista grafico Anthony Burrill hanno arricchito ulteriormente l’offerta. Di particolare interesse anche la Torre dell’ADI, con l’esposizione dedicata al Compasso d’Oro e a Gio Ponti, simbolo di eccellenza nel design.

Gabriella Alison Cevrero: "La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo"

Tra i momenti più emozionanti di questa edizione, il workshop di Gabriella Alison Cevrero, docente di color design presso importanti accademie sul territorio italiano. Il suo intervento, intitolato “La Scienza del Colore per il Design e l’Arredo Casa”, ha registrato il tutto esaurito e ha esplorato come l'uso consapevole del colore possa trasformare gli ambienti domestici. Cevrero, con un approccio scientifico e pratico, ha illustrato come il colore non influenzi solo l’estetica, ma anche la percezione del comfort e dello spazio.





Organizzato da CASARTIGIANI PIEMONTE, l’intervento di Cevrero è stato apprezzato per la sua capacità di combinare teoria e pratica. La designer ha mostrato esempi concreti di come il colore possa alterare l’atmosfera di una stanza, influenzando il benessere psicofisico degli abitanti.

Gabriella Alison Cevrero, docente presso l’Accademia Telematica Europea e l’Italian Design Institute, redattrice della rivista Interiorissimi e consulente per importanti aziende, è una delle principali esperte italiane nell’applicazione del colore per il design. Nel suo workshop, ha guidato i partecipanti attraverso un percorso pratico e teorico su come bilanciare toni neutri e accenti cromatici per creare ambienti armoniosi.

Cevrero sarà presto protagonista al prestigioso evento Lugano Lifestyle in Svizzera, dove condurrà un workshop intitolato "L'Armonia dei colori in casa", confrontandosi con figure di spicco del settore, come l'architetto Peter Pichler e il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Durante il suo intervento, parlerà dell’importanza del colore negli ambienti abitativi e di come le nuove scoperte scientifiche possano migliorare la qualità della vita domestica.

CASARTIGIANI Piemonte a Expocasa 2024

CASARTIGIANI Piemonte ha evidenziato il ruolo fondamentale delle competenze artigianali nel progresso del design contemporaneo. Grazie alla partecipazione a eventi formativi e workshop, l'associazione ha rafforzato il legame tra il mondo dell’artigianato e l’innovazione tecnologica. L’obiettivo è quello di supportare e promuovere le piccole e medie imprese locali, dimostrando come l’artigianalità possa integrarsi con il design moderno e le nuove tendenze abitative.

La partecipazione di CASARTIGIANI Piemonte a Expocasa è stata contraddistinta da un forte impegno nella promozione di temi cruciali come la sostenibilità e l’inclusività nel design. Attraverso convegni e dibattiti, l'associazione ha messo in risalto l’importanza di creare spazi abitativi non solo esteticamente piacevoli, ma anche funzionali e rispettosi dell’ambiente. La collaborazione con artigiani e professionisti ha sottolineato l’importanza di una progettazione consapevole, in grado di soddisfare le esigenze attuali senza perdere di vista le radici artigianali.

Expocasa 2024 prosegue fino al 6 ottobre, con l'intento di consolidare il suo ruolo come punto di riferimento nel mondo del design e dell’arredamento, combinando innovazione, creatività e sostenibilità.

